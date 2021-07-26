Uzun Covid'in 203 belirtisi tespit edildi

Dünyaca ünlü The Lancet dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmada, koronavirüs enfeksiyonunun uzun süre devam ettiği durumu tanımlayan Uzun Covid vakalarında 203 farklı belirti tespit edildi.

Koronavirüs ile enfekte kişinin semptomları haftalar veya aylar boyunca yaşadığı durum için kullanulan kalıcı veya Uzun Covid'in etkileri, virüsle ilgili ana endişelerden biridir. The Lancet bilim dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma, Uzun Covid ile ilgili 203'e kadar semptom ve yedi aya kadar süren 66 semptom tanımladı.

Araştırmacılar, hastalığı 28 günden fazla süren 3 binden fazla koronavirüs bulaşmış insanı 7 ay boyunca izledikten sonra, Uzun Covid ile yaşayanların yüzde 90'ından fazlasının 35 haftalık iyileşme süresini aştığını belirlediler. Araştırmaya göre, bu vakalarda, enfekte olanların sosyal, kişisel ve iş yaşamlarını etkileyen ve aylarca süren birçok semptom yaşandı.

YORGUNLUK, BİLİŞSEL GERİLEME VE RAHATSIZLIK

Koronavirüsün etkileri 6 aydan fazla sürdüğünde, araştırmacılar en yaygın semptomların yorgunluk, efor sonrası rahatsızlık ve bilişsel işlev bozukluğu olduğunu gözlemlediler. Bu belirtiler haricinde araştırma ekibi, kalıcı koronavirüsün en yaygın belirtilerini titreme, kaşıntılı cilt ve hafıza kaybı olarak tanımladı.

Araştırmanın yazarlarının topladığı en endişe verici semptomlar arasında yüz felci, görme kaybı, yeni alerjilerin gelişmesi, düşük oksijen seviyeleri, menstrüasyon ve menopoz sorunları yer alıyor. Bunlar dışında beyinsel olarak da birçok belirti ortaya çıkabiliyor. Rutinleri hatırlayamama, okuma, iletişim veya yazma güçlüğü, ağlayamama veya baş dönmesi gibi semptomlar ortaya çıkabiliyor.

Uzun süreli koronavirüs enfeksiyonuna eşlik edebilecek semptomlar listesine rağmen, enfekte olanların mutlaka bunları yaşayacağı anlamına gelmez.

VAKA SAYILARI ARTIYOR

Pandemi ilerledikçe, dünyayı durduran virüs hakkındaki bilgiler de artıyor. Yayınlanan yeni veriler ışığında, günlük 10 binden fazla pozitif vakanın kaydedildiği ülkemizde ve avrupa başta olmak üzere tüm dünyada artan vaka sayılarıyla birlikte yeni bir koronavirüs dalgasından endişe duyuluyor.

Ayrıca günlük 50 binden fazla pozitif vakanın çıktığı İngiltere'de yapılan araştırmalara göre, yeni dalga çoğu durumda asemptomatik veya hafif semptomlarla birlikte çok sayıda enfeksiyonla karakterize bir şekiklde yükselebilir. Bununla birlikte, büyük hacimli enfeksiyonların tüm dünyada sağlık sistemi üzerinde dayanılmaz bir baskı oluşturabileceği düşünülüyor. Bu kapsamda koronavirüs aşıları, tüm dünyada salgının tek çıkış yolu olmaya devam ediyor.