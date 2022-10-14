Kalp ve damar hastalıklarından obeziteye kadar birçok farklı hastalığı tetikleyen uzun süre oturma durumunu çeşitli ipuçlarıyla hayatınızdan kolayca çıkarabilirsiniz...

Çoğu insan uyanık olduğu saatlerin yarısından fazlasını oturarak geçiriyor. Günümüzde oturmak günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Uzun süreli oturma, sağlık üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Sadece hareketsiz bir yaşam tarzına sahip insanları değil, aynı zamanda spor yapan insanları da etkiler.

Uzun süre oturmak kemik zayıflaması, boyun, omuz ve sırtta gerginlik, osteoporoz, obezite, kas güçsüzlüğü, dolaşım sistemi sorunları ve göbek çevresinde aşırı yağ birikimine yol açar.

Günün çoğunu oturarak geçirdiğinizde, vücudunuz daha az yağ yakar ve dolaşım sisteminiz daha yavaş çalışır. Bacaklardaki yavaş dolaşım ödem, ayak bileklerinde şişme, varis ve toplardamar trombozu gibi çeşitli sorunlara neden olabilir.

Araştırmalara göre, hareketsizlik ve uzun süreli oturma ile diyabet, obezite ve kalp ve damar hastalıkları ve ayrıca belirli kanser türlerinin riski arasında önemli bir bağlantı vardır.

Uzun süre oturmanın olumsuz etkisini azaltmanın 5 yolu

Uzun süreli oturmanın neden olduğu hasarı tamamen tersine çevirmek zor olsa da, daha fazla hasarı önlemek ve sağlığınızı iyileştirmek için çeşitli adımlar atabilirsiniz.

Yürüyüş molaları verin

Uzun süreli oturmanın kalp ve damar sistem sağlığı için iyi olmadığı bilinen bir gerçektir. Damar hasarını önlemenin basit bir yolu, otururken sık sık mola vermek, kısa bir yürüyüş yapmak ve gerinmektir.

Her 1 saat oturma için 10 dakikalık bir yürüyüş molası vermelisiniz. Çalışmalar, ara vermeden üç saat oturmanın atardamarlarda önemli hasara yol açtığını göstermiştir.

Bir topun üzerine oturmak

Topa oturmak en çok yoga ve pilates derslerinde yapılan egzersizlerin bir parçası olarak kullanılır. Denge topu, dengeyi ve sağlıklı duruşu korumayı teşvik eder ve sırt ağrısı riskini azaltır.

Bir şeyler yaparken (TV izlerken, işe ara verirken vs.) kullanabilirsiniz. Topun üzerinde otururken, kendinizi dik konumlandırın ve ayaklarınızı önünüzde yerde tutun. Bu size destek ve denge sağlayacaktır.

Vücudunuzu gerin

Düzenli esneme zihni sakinleştirir, kan dolaşımına yardımcı olur, omuz, sırt ve kalça ağrılarını azaltır ve boyundaki gerginliği azaltır.

Doğru pozisyonda oturun

İş yerinde uzun süre oturmak zorunda kalırsanız akılda tutulması gereken en önemli şey doğru oturmaktır ve bu, omuriliğe ve eklemlere verilen zararı azaltır. Otururken şunları aklınızda bulundurun:

- Sırtınızı ve boynunuzu düz tutun,

- Omuzlarınızı rahat tutun ve dirseklerinizi 90° açıyla bükün,

- Omuzlar kaldırılmamalı veya geriye atılmamalıdır,

- Ayak parmaklarınız öne bakacak şekilde ayaklarınızı yerde düz tutun,

- Çenenizi yukarıda ve rahat tutun,

- Okurken veya bir şey izlerken bilgisayara veya televizyona doğru eğilmeyin.

Bel desteği için yastık kullanın

Bu yastıklar kolayca temin edilebilir ve birçok farklı şekilde bulunabilir. Bunları boyunuza ve sandalyenin yüksekliğine göre seçebilirsiniz. Ofiste veya arabada bel desteği sağlayan bir yastık kullanabilirsiniz.

Çalışmalar, otururken destek kullanımının disk hasarını ve sırt ağrısını azalttığını göstermiştir. Bel yastığı aynı zamanda omurganın normal eğrisinin korunmasına da yardımcı olur.