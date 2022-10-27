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    Uzun süreli boğaz ağrısına dikkat! Gırtlak kanseri böyle ortaya çıkıyor...

    Farklı nedenlerden kaynaklanabilen kalıcı boğaz ağrısı, gırtlak kanseri gibi ciddi sağlık sorunlarını gösterebiliyor. İşte kalıcı boğaz ağrısının nedenleri ve dikkat edilmesi gerekenler...
    • Özel İçerik
    • 27.10.2022 - 14:52
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 15:37
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    Uzun süreli boğaz ağrısına dikkat! Gırtlak kanseri böyle ortaya çıkıyor...

    Çeşitli tedavilerin bile yardımcı olmadığı haftalardır boğaz ağrısı çekiyorsanız, uzun süren şikayeti tedavi etmek için farklı muayenelere ihtiyacınız olabilir. Boğaz ağrısının altında yatan birçok farklı neden vardır.

    Sonbahar ve kış aylarında sık görülen boğaz ağrısı genellikle viral kaynaklıdır, bu nedenle tedavisi semptomatiktir. Antiseptik tabletler, ağrı kesiciler ve bol sıvı ile boğaz ağrısı giderilir. Ancak, boğaz ağrısı geçmezse ve hatta günler geçtikçe kötüleşirse, mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır, çünkü bakteriyel enfeksiyon nedeniyle antibiyotikler gerekli olabilir.

    Sigara dumanını ve kirli, dumanlı havayı solumak da boğaz ağrısına neden olabilir. Bu, mukoza zarını tahriş eder, mukoza zarının iltihaplanmasına neden olabilir ve ortaya çıkan boğaz ağrısı kalıcı olur.

    Uzun süreli boğaz ağrısına dikkat! Gırtlak kanseri böyle ortaya çıkıyor... #1

    Gırtlak kanserini gösteriyor

    Şiddetli vakalarda boğaz ağrısı gırtlak kanserinin de bir belirtisi olabilir, bu nedenle bu belirti sigara içen biri olarak ortaya çıkıyorsa veya sürekli ses kısıklığı yaşıyorsanız doktora görünmeyi geciktirmeyin.

    Gırtlak kanserinin ilk belirtileri soğuk algınlığına benzer. Bu nedenle hastalığın erken evrelerinde teşhis edilmesi zordur.

    Gırtlak kanserinin ilk belirtileri şunlardır:

    - Kalıcı boğaz ağrısı,

    - Yutma sorunu,

    - Ses değişikliği,

    - Geçmeyen öksürük,

    - Şiddetli kilo kaybı,

    - Boyunda şişlik,

    - Kulakta ağrı.

    Belirgin semptomlar gırtlak kanserini teşhis etmek için yeterli değildir. Teşhis için muayeneler ve testler gereklidir.

    Uzun süreli boğaz ağrısına dikkat! Gırtlak kanseri böyle ortaya çıkıyor... #2

    Reflü de sebep olabilir

    Reflü durumunda, asidik mide içeriği yemek borusuna geri akar ve bu da mide ekşimesine neden olur. Ancak reflü sadece mide ve yemek borusunda değil aynı zamanda gırtlak bölgesinde de rahatsızlıklara neden olabilir ve uzun süreli boğaz ağrısını tetikleyebilir.

    Böyle bir durumda boğaz ağrısına ek olarak kök neden olan reflü hastalığının da tedavi edilmesi gerekir.

    Uzun süreli boğaz ağrısına dikkat! Gırtlak kanseri böyle ortaya çıkıyor... #3

    Kalıcı burun tıkanıklığına da dikkat edin

    Kalıcı burun tıkanıklığı, burun poliplerinin, sapmış nazal septumun, saman nezlesinin bir belirtisi olabilir. Burun tıkanıklığı hem gece hem de gündüz ortaya çıktığı için ağız çoğu zaman açık kalır ve boğazı kurutur. Sabahları boğaz kuruluğu ve ses kısıklığı ile uyanırsanız ağızdan nefes alma bunun sebebi olabilir. Sorun uzun süre çözülmezse, kalıcı bir boğaz ağrısı gelişebilir.

    Tıkalı burun solunumu ve burun tıkanıklığı faringeal duvarın arkasında bir damlama ile sonuçlanabilir. Etkilenenler sıklıkla hırlar, boğazlarını temizler ve uzanırken öksürük nöbetleri yaşayabilirler. Sorun, sık sinüzit, yanlış tedavi edilen bir alerji veya hatta bir nazal polip nedeniyle ortaya çıkabilir ve tedavisi bir kulak burun boğaz uzmanının yardımını gerektirir.


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