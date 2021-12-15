Uzun ve sağlıklı bir yaşam için 5 alışkanlık

Uzun ve sağlıklı bir yaşam için 5 alışkanlık

Günlük alışkanlıklarımız ve davranışlarımız, yaşamımızın uzunluğunu ve kalitesini doğrudan etkiler. İşte sağlıklı kalmak ve hayat kalitesini artırmak için 5 adım.

Herkes uzun ve mutlu bir hayat yaşamak ister ve bu, hayattan zevk almaya yardımcı olacak iyi bir sağlık gerektirir.

Hepimiz sağlıklı yaşam alışkanlıklarının çok önemli olduğunu bugüne kadar birçok kez duyduk. Peki bunun neden bu kadar önemli olduğunu ve sağlıklı alışkanlıkların birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini hiç düşündünüz mü?

İyi haber şu ki, sağlıklı alışkanlıklar oluşturmak tamamen teknik bir süreçtir. Kaç yaşında olursanız olun veya işiniz ne kadar yorucu olursa olsun, hayatınızda sistematik olarak küçük değişiklikler yapabilir ve böylece yaşam kalitenizi artırabilirsiniz.

İşte uzun ve sağlıklı bir yaşam için 5 alışkanlık:

KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN KURTULUN

Kötü alışkanlıklarınızdan (sigara, alkol bağımlılığı, uyuşturucu kullanımı vb.) kurtulmazsanız, sağlıklı bir yaşam için verdiğiniz tüm çabalar zaman kaybı olacaktır. Kendiniz düşünün, eğer kendinizi sakatlamaya devam ederseniz, tedavi etmenin ne anlamı var?

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, sağlığın gücünün yüzde 50'si tamamen bir kişinin yaşam tarzına bağlıdır, bu nedenle en az yarı sağlıklı olmak isteyip istemediğinize karar vermeniz yeterlidir. İstatistiklere göre, kötü alışkanlıkları olmayan bir kişi, bağımlılığı olan bir kişiden ortalama 14 yıl daha uzun yaşar.

Unutmayın, hayatınız size ait, bu da ona kendiniz bakman gerektiği anlamına geliyor. Kötü alışkanlıklardan vazgeçmenin zor olduğunu biliyoruz, bazen gerçekçi olmadığı anlar bile olabiliyor, ancak bu sadece bir zaman ve irade meselesi. Çünkü bu durumda sağlığınızın ana düşmanı sizsiniz. Özellikle hamileliğe hazırlanmayı planlayan ve sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek isteyen kadınların kötü alışkanlıklardan kurtulmaları önemlidir.

BESLENMENİZİ AYARLAYIN

Sağlıklı beslenmenin amacı herkes için açıktır; yiyecekler maksimum besin içermelidir.

Fazla tuz vücudunuzun düşmanıdır. İstatistiklere göre günümüzde bir insan, normalin iki katı kadar tuz yiyor ve bu da kardiyovasküler hastalık riskini artırıyor. Bu nedenle, daha az tuzlu yiyecekleri tercih etmeye çalışın.

Meyve ve sebzeler önemlidir. Örneğin pancar hipertansiyondan kurtulmaya yardımcı olacak bir üründür. Doğal pancar suyu özellikle yararlıdır ve havuç suyu da aynı etkiyi gösterebilir.

Yakın zamanlarda yapılan kanser gelişimine odaklanan büyük bir çalışma, bir kişinin günde 3-5 porsiyon meyve ve sebze tüketiminin kansere yakalanma riskini büyük ölçüde düşürdüğünü gösteriyor.

Her türlü fast food'u ortadan kaldırın. Fast food mide-bağırsak sistemine çok sert bir şekilde darbe verir. Düzenli fast food tüketimi gastrite neden olur ve bir sonraki aşama mide ve kolon ülseri olacaktır.

Sadece sağlıklı suları için. Bazı bölgelerde musluk suları sağlık üzerinde olumsuz etkisi olan önemli miktarda kirlilik içerdiğinden, temiz su içmek de durumunuz üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacaktır. Doğru bir yaşam tarzı sürmek istiyorsanız, örneğin gazlı ve şekerli içeceklerden vazgeçmeye çalışın.

Süt ürünleri de beslenmede unutulmamalıdır. Süt, kefir, yoğurt (ev yapımı), süzme peynir gibi ürünleri düzenli olarak tüketin. Süt ürünleri, yüzde 97'si insan vücudu tarafından emilen bir kalsiyum kaynağıdır. Süt ve sütten elde edilen ürünlerin laktaz eksikliği olan, bu tür ürünlere alerjisi olan, böbreklerde fosfat taşı oluşumuna ve kireçlenmeye yatkın kişilere önerilmediğini unutmayın.

Et, vücudunuz için ideal bir yapı malzemesidir, çünkü insan sağlığı için gerekli tüm proteinleri ve amino asitleri içerir. Son zamanlarda sağlıklı bir yaşam tarzı hakkında konuşurken kırmızı etin oldukça sık tartışıldığını görüyoruz, ancak beslenme uzmanları, etin sağlık yarışında çok değerli bir ürün olduğu görüşünde. Özellikle tavuk eti önerilirken, kırmızı et de uygun miktarlarda tüketilmelidir.

Bu besin listesi temeldir. Ancak bazı durumlarda insan sağlığı belirli besinlerin kullanımına izin vermemektedir. Örneğin gastrit veya ülserden şüpheleniyorsanız diyetiniz çok farklı olacaktır. Ek olarak, diyet yapmak istiyorsanız, vücudunuzu sadece güçlendirmekle kalmayıp yok edebileceğiniz için mutlaka bir uzmana danışın.

Bireysel olarak belirlenmiş bir diyete göre beslenmek tavsiye edilir. Kişiselleştirilmiş bir diyette yiyecekler vücut tarafından daha iyi emilir ve tüm besinler ihtiyaç duyulan yere gider. Her gün ve saat için doğru miktarda kaloriyi dağıtmak için bir hafta önceden bir menü oluşturmanız önerilir. Örneğin, geceleri yememelisiniz, ancak tüm gün için yeterli enerjiye sahip olmanız için öğle yemeği mümkün olduğunca besleyici olmalıdır.

Ev yapımı yemeklerin her türlü fast food ve hazır yemekten çok daha sağlıklı olduğunu unutmayın.

HAREKETSİZ KALMAYIN

Günümüzde insanların hastalıkları ve rahatsızlıkları öncelikle hareketsiz bir yaşam tarzından dolayı oluşur. Çoğu durumda, genellikle bir bilgisayar veya televizyonun başında otururuz, biri gözleri bozar, ikincisi sinir sistemini yok eder ve sindirim sistemini büyük ölçüde etkiler.

Uzmanlar, dijital cihazların yaydığı dalgaların insan sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu belirtiyorlar. Özellikle, bilgisayarda uzun zaman geçirmek sinir sistemi ile ilgili sorunlara (uykusuzluk, sinirlilik, temelsiz korku, depresyon, anksiyete vb.) yol açar, ardından bir sonraki aşama başlar; mide ve bağırsaklarla ilgili sorunlar (gastrit, ülser, irritabl bağırsak sendromu vb.). Genç, sağlıklı bir vücut bu sorunla uzun süre baş edebilir ama her şeyin bir sınırı vardır. Sonuçlar çok vahim ve geri döndürülemez olabilir.

Hareketsiz bir yaşam tarzı böbreklerde kum oluşumuna katkıda bulunur, bu da belde rahatsızlık ve ağrıya neden olur.

Duruş da bozulur, bu da omurgada ağrıya neden olur.

Ortaya çıkabilecek gerçekten çok fazla sorun vardır ve bunlar oldukça ciddidir. Bu nedenle, sağlığınızı düşünüyorsanız, şu önerileri izleyin:

- Sağlıklı uyku çok önemlidir, bu nedenle günde en az 8 saat uyuyun.

- Sabahları egzersiz yapın. İyi bir ruh hali verir ve kaslarınız her zaman iyi durumda olur.

- Mümkün olduğunca sık açık havada, doğaya yakın kalın.

Mümkünse işe yürüyerek gidip gelmeye çalışın. Ayrıca dizi izlemek, bilgisayar oyunları oynamak ve sosyal ağlarda vakit geçirmek yerine akşam yürüyüşünü tercih edin. Hafta sonlarında da evde oturmayın, özellikle de dışarıda hava güzelse yürüyüşe çıkın, doğa gezisine çıkın.

VÜCUDUNUZU TARAYIN VE İZLEYİN

Vücut bakımı da sağlıklı bir yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu sadece sağlığınız için değil, aynı zamanda kendinizi de memnun etmek için önemlidir.

Her şeyden önce vücut bakımı doğrudan kişisel hijyenle başlar. Her gün duş almak gereklidir. Ayrıca zaman zaman hamam veya saunayı ziyaret etmek de oldukça faydalıdır.

Spor ve fitness, vücudun mükemmel şeklini korumasına yardımcı oldukları için yaşamın ayrılmaz parçaları haline gelmelidir. Aktif bir yaşam ritminde yaşayan insanlar için egzersiz, sadece vücut üzerinde değil, aynı zamanda psiko-duygusal durum üzerinde de olumlu etkiler oluşturacaktır.

SAĞLIĞINIZI İZLEYİN

Hastalığı erken evrelerde teşhis etmek ve tedavi etmek için yılda bir kez tıbbi muayene yaptırın. Ayrıca, sağlığınızla ilgili ilk şikayetlerde hemen bir doktora danışın, her şeyin kendi kendine geçmesine dayanmanıza ve beklemenize gerek yoktur. Bunlar birçok kişi tarafından tamamen ihmal edilir ve bu da olumsuz sonuçlara yol açar.

Sağlığın ana garantisi güçlü bir bağışıklık sistemidir. Güçlü bağışıklık, vücudu çeşitli hastalıklardan koruyacaktır ve bu, herhangi bir kişinin yaşam tarzının öncelikli yönlerinden biridir. Sadece vücudun bağışıklık fonksiyonunu değil, aynı zamanda genel olarak sağlığı da olumsuz etkilediği için stresi ortadan kaldırın.