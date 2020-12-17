Vajinal ağrının en yaygın nedenleri ve tedavi yöntemleri

Vajinal ağrının en yaygın nedenleri ve tedavi yöntemleri

Vajinal ağrının enfeksiyon, tahriş veya travma da dahil olmak üzere birçok nedeni vardır. Vajinal ağrının en yaygın nedenlerini, tedavi ve rahatlama seçeneklerini derledik.

Vajinal ağrı, çeşitli nedenlere bağlı olabilir. Tahriş, travma veya idrar yolu enfeksiyonları, mantar enfeksiyonları ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar gibi çeşitli enfeksiyonlar vajinal ağrıya neden olabilir.

Vajinal ağrı belirtilerinin bazı nedenleri, bazı temel hijyen talimatları izlenerek evde tedavi edilebilir veya önlenebilir. Mantar enfeksiyonları reçetesiz satılan ilaçlarla tedavi edilebilir. Cinsel yolla bulaşan tüm enfeksiyonlar dahil diğer vajinal ağrı nedenlerinin bir doktor tarafından değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi gerekecektir. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon riski, doğru korunma yöntemleriyle büyük ölçüde azaltılabilir.

Vajinal ağrı yaşıyorsanız, muhtemelen bu ağrının yanında bunları da yaşayabilirsiniz:

- Kaşıntı hissi

- Vajinal akıntı

- Vajinal kuruluk

- Lezyonlar veya kabarcıklar

- Kötü koku

- Yanma hissi

- Cinsel ilişki sırasında ağrı

VAJİNAL AĞRININ NEDENLERİ

Enfeksiyon, tahriş veya travma dahil olmak üzere vajinal ağrının birden fazla nedeni vardır. Viral ve bakteriyel enfeksiyonlar, cinsel yolla bulaşmış olsun veya olmasın, lezyonlara, ağrıya, akıntıya veya kaşıntıya neden olabilir. Maya enfeksiyonları ve idrar yolu enfeksiyonları da vajinal ağrıya neden olabilir. Hijyen ürünleri veya vajinal kuruluktan kaynaklanan tahriş de ağrıya neden olabilir. Daha az yaygın olarak, vajinal ağrı semptomları travmaya veya vajinal ağrı sendromuna bağlıdır.

BULAŞICI NEDENLER

Vajinal ağrı aşağıdaki enfeksiyonlardan kaynaklanabilir.

Viral enfeksiyonlar: Bazı virüsler vajinal enfeksiyona ve ağrıya neden olabilir. Bu virüslerin çoğu cinsel yolla bulaşır. Bazı virüsler vajinanın dışında çok ağrılı olabilen lezyonlara veya kabarcıklara neden olabilir.

Bakteriyel enfeksiyonlar: Bazı bakteriyel enfeksiyonlar vajinal ağrı semptomlarına neden olabilir. Klamidya ve bel soğukluğu gibi bazı bakteriyel enfeksiyonlar cinsel yolla bulaşır. Bakteriyel vajinoz gibi enfeksiyonlar ise cinsel yolla bulaşmaz.

Maya enfeksiyonları: Maya enfeksiyonları, vajinal rahatsızlık veya ağrının yaygın bir nedenidir. Sıklıkla kaşıntı ve vajinal akıntı ile ortaya çıkarlar.

İdrar yolu enfeksiyonları: Bakteriler idrar yoluna yayılabilir ve üretrada enfeksiyona neden olabilir. Bu, üretra ve çevresinde ağrıya, özellikle idrara çıkma sırasında yanmaya neden olabilir.

TAHRİŞLE İLGİLİ NEDENLER

Vajinanın tahriş olmasına bağlı nedenler aşağıdakilerle ilgili olabilir.

Menopoz sonrası: Menopozdan sonra vajinadaki doğal yağlanma azalır. Bu vajinal kuruluğa neden olarak tahrişe veya ağrıya neden olabilir.

Topikal tahriş: Pek çok şey vajinanın dış kısmını tahriş edebilir ve sabun veya losyonlar ve farklı hijyen ürünleri ağrıya neden olabilir.

DİĞER NEDENLER

Vajinal ağrının diğer nedenleri aşağıdakilerle ilişkili olabilir.

Ağrı sendromları: Vajinal ağrı sendromları, vajinal ağrının daha az yaygın bir nedenidir. Tipik olarak cinsel ilişki veya vajinal penetrasyon sırasında ağrı ile ortaya çıkarlar.

Travma: Vajina veya çevresindeki herhangi bir travma ağrıya neden olabilir. Genellikle cinsel ilişkiden sonra acı ortaya çıkar.

Doğum sonrası: Kadınların doğumdan sonra vajinal ağrı veya acı çekmesi yaygındır.

MANTAR ENFEKSİYONU

Mantar enfeksiyonları, vulvar ve vajinal bölgelerdeki mikroskobik organizmaların dengesindeki değişikliklerden kaynaklanmaktadır. "Maya enfeksiyonu" terimi, en yaygın olarak Candida albicans mantarının neden olduğu semptomları tanımlamak için kullanılır.

Belirtiler arasında vajinal ve vulvada kaşıntı, yanma ve kızarıklık bulunur.

BARTHOLİN APSESİ

Bartholin bezi vajinanın dış kısmında bulunur ve sıvı üretiminden sorumludur. Bezdeki tıkanma ve biriken sıvının içindeki bakteriyel enfeksiyon sonucu Bartholin kanalı apsesi ortaya çıkabilir.

Başlıca belirtileri; vajinal ağrı, ağrılı cinsel ilişki, vajinanın dış kısmında şişlik, ve vajinada yumru görülmesidir.

BARTHOLİN KİSTİ

Bartholin kisti, vajina açıklığının yakınında gelişebilen sıvı dolu bir kitledir. Ağrılı veya ağrısız olabilirler ve vajinal kanal yakınındaki küçük bir bezde sıvı birikmesinden kaynaklanırlar.

Belirtiler arasında ağırlıklı olarak vajinal açıklığın yakınında ağrısız bir şişkinliğin yanı sıra aktivite olsun veya olmasın vajinal bölgede ağrı veya rahatsızlık bulunur. Bartholin kistleri rutin olarak tedavi gerektirmez. Ağrılı veya şekilsiz kistler, kisti boşaltmak veya tamamen çıkarmak için bir dizi farklı cerrahi seçenek kullanılarak tedavi edilebilir. Sizi rahatsız etmeyen küçük Bartholin kistleri için tedavi gerekmez.

LİKEN SKLEROZ

Liken skleroz, beyaz, kırışık, ince cilt lekeleri ile ortaya çıkan kronik cilt hastalığıdır. Bu rahatsızlık genelde anüs ve genital bölgelerde ortaya çıkar.

Liken sklerozun birincil belirtileri, etkilenen bölgelerde cilt değişikliklerinin yanı sıra morarma, kanama, iltihaplanma, vajinal kaşıntı veya yanma, vajinal ağrı, ağrılı cinsel ilişki, vajinanın dışında kuru cilt, ağrılı idrara çıkmadır. Liken skleroz iyi huyludur ancak önemli rahatsızlıklara ve şekil bozukluğuna neden olabilir. Tedavi seçenekleri arasında topikal ve oral ilaçlar, fototerapi bulunmaktadır.

VULVA KANSERİ

Vulva kanseri, kadın cinsel organının dış kısmının kanseridir. En yaygın belirtiler arasında vajinal akıntı, vajinal kaşıntı veya yanma, vajinal ağrı, ağrılı idrara çıkma, vajinada yumru bulunur.

VAJİNAL AĞRI TEDAVİLERİ

Vajinal ağrıyı yönetmenin veya önlemenin en iyi yolları evde başlayabilir. Aşağıdaki seçenekleri değerlendirebilirsiniz.

Hijyen: Vajina dışında nazik, kokusuz sabunlar kullanın ve ürünleri vajina içinde kullanmaktan kaçının. Etraftaki cildi tahriş ederse tıraş etmekten kaçının.

Reçetesiz satılan ilaçlar: Maya enfeksiyonları reçetesiz satılan ilaçlarla tedavi edilebilir. Bununla birlikte, semptomlarınızın nedeninden emin değilseniz, sorunu teşhis edebilecek bir doktora görünün.

Bulaşıcı enfeksiyonları önleme: Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların bulaşmasını önlemek için gerekli korunma yöntemlerini kullanın.

Vajinal ağrınız kötüleşirse veya devam ederse, doktorunuza görünmelisiniz. Doktorunuz tedavi için aşağıdakileri tavsiye edebilir.

Antibiyotikler: Semptomlarınız bakteriyel vajinoz, idrar yolu enfeksiyonu veya bel soğukluğu veya klamidya gibi bakteriyel bir enfeksiyondan kaynaklanıyorsa, doktor antibiyotik yazacaktır.

Diğer ilaçlar: Vajinal kuruluğa yardımcı olabilecek çeşitli topikal ve oral ilaçlar vardır. Viral enfeksiyonunuz varsa, doktor antiviraller reçete edebilir.

Bir uzmana sevk: Doktor vajinal ağrı sendromunuz olduğundan şüphelenirse, sizi bu durumu teşhis eden ve tedavi eden bir uzmana yönlendirebilir.

Şiddetli vajinal ağrınız varsa hemen tedaviye başvurun.

Bu liste tıbbi tavsiye niteliğinde değildir ve sahip olduklarınızı tam olarak temsil etmeyebilir.