Vaka sayılarına inat; sağlığınızı korumanın 4 altın kuralı

Pandemi döneminde vücut direncinin ve hastalıklardan korunmanın önemi net bir şekilde anladık. İşte, esenliği korumak için elzem olan bazı kurallar…

Koronavirüs salgını fiziksel, zihinsel veya finansal sağlık olsun, hayatımızın her alanını etkisi altına aldı. Sağlığımızı nasıl hafife aldığımızı bize defalarca gösterdi. Yayınlanan bir araştırma, özellikle kadınlar ve gençler arasında majör depresif bozukluk ve anksiyete bozukluğunun önemli ölçüde arttığı sonucuna varmıştır. Araştırmacılar, pandemi nedeniyle 2020'de ek 76,2 milyon anksiyete bozukluğu vakası ve 53,2 milyon majör depresif bozukluk vakası daha olduğunu tahmin ediyor.

Diyabet, hipertansiyon ve kronik obstrüktif akciğer rahatsızlıkları gibi kronik hastalıklarını kötü yöneten insanlar, Kovid-19'un komplikasyonlarına karşı daha savunmasızdı. Pandemi, sağlık yanılsamasını paramparça etti ve bize gerçek taslağı gösterdi. İşte, genel sağlığınızı ve bağışıklığınızı kontrol altında tutmanıza yaracak önemli noktalar;

1. DOĞRU BESLENME

Doğru beslenme ve hidrasyon hayati önem taşır. Dengeli bir diyet yürüten insanlar, daha güçlü bağışıklık sistemleri ile daha sağlıklı olma eğilimindedir ve kronik hastalık ve bulaşıcı hastalık riski daha düşüktür. Bu nedenle, vücudun ihtiyaç duyduğu gerekli vitamin, mineral, diyet lifi, protein ve antioksidanları almak için her gün çeşitli taze meyve ve sebzeler ve daha az işlenmiş gıdalar tüketilmelidir.

Bağışıklık sisteminin normal işleyişinde rol oynayan birkaç besin vardır. Buna folat, demir, selenyum, çinko ve A, B6, B12, C ve D vitaminleri dahildir. Genel olarak, kişinin bu hayati besinleri yiyeceklerimizden almasını sağlayan tam tahıllar, tam baklagiller, meyveler ve sebzeler açısından zengin, sağlıklı bir gökkuşağı dengeli beslenmesi önerilir.

2. AKIL SAĞLIĞINI KORUMA

Kovid-19 bizi bir kasırga gibi vurduğunda ruh sağlığımızı da çok etkiledi. Salgın, tüm dünyayı hızla ele geçirdi ve kaygı, depresyon ve yalnızlıkta ciddi bir artışa yol açtı. Koronavirüsün psikolojimiz üzerindeki etkileri bedenimiz ile zihnimiz arasında bir bağlantı olduğunu açıkça gösterdi. Bu süreçte, akıl sağlığımıza dikkat etmek de aynı derecede önemli hale geliyor.

Düşüncelerinizi kabul edin: Ne hissettiğinizi kabul edin. Yaşadığınız duygu ve düşünceler ne olursa olsun, bir bireyin hissetmesi gereken doğru yol yoktur. Duyguların tanımlanması, onlarla etkili bir şekilde başa çıkmanızı sağlar.

Zaman ayırın: Kısa veya küçük molaları rutininizin bir parçası haline getirin. Kendimizle tekrar bağlantı kurmamıza yardımcı olur.

Sizi mutlu eden şeyi yapın: Aklınızı dağıtan ve sizi mutlu eden bir hobiyle meşgul olmana izin verin; kitap okumak, film izlemek ya da sadece kendinizle olmak olabilir.

İletişimde kalın: Ailenize ve arkadaşlarınıza ulaşın. Sevdiklerimizle bağlantı kurmak, sevildiğimizi hissettirebilir ve bir destek sistemine sahip olmak yardımcı olur. Beraberlik duygusu ruh sağlığımıza büyük katkı sağlar.

Yardım isteyin: Ne zaman işlerin ağırlaştığını ve zorlaştığını hissederseniz, zihinsel sağlığınıza ve esenliğinize dikkat etmek için profesyonel yardım istemekten çekinmeyin.

3. DÜZENLİ EGZERSİZ

Egzersiz, özellikle Kovid-19 döneminde hayati bir rol oynamaktadır. Hareket vücudumuz için hayati önem taşır ve günümüzün çoğunu masa başında oturarak geçiririz. Hareketin ne olduğuna bakılmaksızın günlük hareket etme alışkanlığını oluşturmaya odaklanmak esastır. Günde 20 dakika yürüyüş, egzersiz, zumba, yoga veya hoşlanılan herhangi bir şeyi uygulamanın psikolojiniz üzerinde olumlu etkileri olacaktır.

4. UYKU DÜZENİ SAĞLAMAK

Yeterince uyumamak bir tetikleyici olabilir ve odaklanmış, üretken ve motive kalmak için mücadele ederken, ertesi gün aşırı yemeye veya tatlılardan hızlı enerji istemeye yol açabilir. Düzenli bir uyku alışkanlığı edinmek için akşamları nefes egzersizi yapabilir, ılık bir duş alabilir ya da sizi kafanızı boşaltacak bir kitap okumaya başlayabilirsiniz.