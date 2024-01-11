Vakalarda dejavu! Maske yasağı mı geliyor? "Herkes takabilir" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "hızla yayılıyor" açıklamasının akabinde yeni bir maske düzenlemesi gündem oldu. Maske zorunluluğu ile ilgili uzmanlardan tavsiyeler gelirken, her yaşta uygulanması öngörülüyor.

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Dünyada koronavirüs varyantları iyice artarken, Türkiye de hastalıktan geçilmiyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, solunum yolu hastalıklarına sık rastlanan bir mevsimde bulunulduğunu vurguladı.

Bakan Koca "En önemli artışı, nezle dediğimiz enfeksiyonlarda görüyoruz. Soğuk havaların başlamasıyla kapalı ortamda geçirdiğimiz süre arttığı için nezle daha hızlı yayılıyor." açıklamasında bulundu.

Vatandaşların hastalıklardan korunması için maske kullanımının önemine dikkat çekiliyor.

Uzmanlar, özellikle toplu taşımada maske takılması gerektiğini dile getiriyor.

Maske uyarısı

Bu noktada, "maske geri mi geliyor" sorusu vatandaşların gündeminde.

Prof. Dr. Mehmet Murat Tuncer, aralık ayından itibaren havaların soğumaya başladığını ve önümüzdeki aylarda da soğuk olacağına değinip "Kapalı alanlardaki insan sayısı arttı. Özellikle okullarda, kreşlerde, toplu taşımada, sinemalarda önem arz ettiği için ve bu virüsler kolaylıkla süratle damlacık yoluyla yayılacağı için en önemli korunma yollarından biri de maske!" uyarısında bulundu.

Herkes takmalı

Tuncer, "Maske zorunluluğu hasta olmuş kişilere, belli bir yaşın üzerine değil herkese getirilebilir. Toplum devlet uyarı yapmadan bunu mevsimsel olarak uygulayabilir" diye konuştu.

Bazı vatandaşlar tercihen maske taksa da, henüz resmi bir uygulama bulunmuyor.