Van Erek Dağında yaralanan çocuk için ambulans helikopter devreye sokuldu

Van Erek Dağında yaralanan çocuk için ambulans helikopter devreye sokuldu

Uçkun toplamak için Erek Dağına çıkan ve dengesini kaybederek yaralanan Alican Dinler ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Van’ın Erek Dağı bölgesinde yetişen yayla muzu olarak bilinen uçkun bitkisini toplamak isteyen 12 yaşındaki Alican Dinler, dengesini düşerek yaralandı.

Dinler’in yanında bulunan vatandaşların 112’ye haber vermesiyle bölgeye UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Alican Dinler’in bulunduğu bölgeye ambulansın ulaşmasının zor olması sebebiyle, bölgeye ambulans helikopter sevk edildi.

ÖNCE HAVALİMANI SONRA HASTANE

O sırada Hakkari’de görevde olan helikopter, kısa sürede bölgeye vardı.

Helikopterle düştüğü bölgeden alınan Dinler önce Van Ferit Melen Havalimanına getirildi. Sonrasında da Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Erek Dağı'nda düşen çocuk, ambulans helikopterle kurtarıldı VİDEO