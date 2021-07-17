Van'da internet erişimi yakalayıp aşı yaptı

Van'da sağlık personeli Viyan Çakır, 2 bin 700 metre yükseklikte internet erişimi sağlayıp vatandaşlara koronavirüs aşısı yaptı.

Van'da görevli hemşire Viyan Çakır, Dağsu Yaylasında yaşayan vatandaşların aşılarını yaptıktan sonra sisteme kaydedebilmek için 2 bin 700 metre yükseklikte internet erişimi sağladı.

Bakan Koca, Van'da görevli sağlık personeli Çakır'ın fotoğrafını paylaştı.

1950 METRE YÜKSEKLİKTE AŞI YAPTI

Paylaşımda Çakır'ın, 1950 metre yükseklikte bulunan Dağsu Yaylasında yaşayan vatandaşlara aşı yapmak için 2 bin 700 metre yükseklikte internet erişimini yakaladığı bilgisi yer aldı. Koca, paylaşımında şu notu ekledi:

"Van, Dağsu Yaylası. Hemşire arkadaşımız Viyan Çakır, aşı olacak kişilerin kaydını sisteme girebilmek için önce 2 bin 700 metre yükseklikteki internet erişimini yakaladı. Sonra da Dağsu yaylasında, 1950 metre yükseklikte yaşayan vatandaşlarımızın aşılarını yaptı."