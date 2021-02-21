Van'da sağlık çalışanlarının 2 bin 400 rakımda aşı çalışması

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı ve hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü Van'ın Başkale ilçesinde, sağlık çalışanları yaşlıların aşı çalışmalarını sürdürüyor.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten Van Başkale İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar kış demeden en ücra köylere giderek yaşlılara aşı yapıyor.

69 kırsal mahalle ve 66 mezrası ile Van’ın en çok yerleşim yerine sahip olan Başkale’deki yaşlı vatandaşların aşılarını yapmak için ekipler, tek tek evleri dolaşıyor.

"DEVLETİMİZ VAR OLSUN"

2 bin 400 rakımlı Yavuzlar Mahallesi’nde yaşayan Salih Akkaya, soğuk ve zor şartlarda evine ulaşan sağlık ekiplerine teşekkür ederek, "Allah sizlere dert vermesin. Buraya kadar gelip, bana aşımı yaptılar. Çok memnunum. Allah razı olsun, devletimiz var olsun." dedi.

















