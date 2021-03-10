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    Van'da virüse karşı, 'dinamik denetim modeli' uygulanıyor

    Risk haritasında mavi olan Van'da, vaka sayılarının artmasıyla birlikte MOBESE kameralarının da incelendiği dinamik denetim modeli uygulanmaya başlandı.
    • DHA
    • 10.03.2021 - 10:22
    • Güncelleme : 10.03.2021 - 10:47
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    Van'da virüse karşı, 'dinamik denetim modeli' uygulanıyor

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 'illere göre vaka sayıları' haritasında 10,13 olan vaka oranı, son duyurulan verilerde 17,49'a çıktı.

    Van'ın Özalp, Saray ve Tuşba ilçelerinde yeni vakaların çıkması üzerine filyasyon ekipleri, bölgede çalışma yürütürken, okullar da 10 gün süreyle tatil edildi.

    Kırsalda jandarma ekipleri, devriye gezerken, polis ekipleri de şehir merkezinde denetimlerini sıklaştırdı.

    POLİS VATANDAŞLARI UYARIYOR

    Polis ekipleri, özellikle halkın yoğun olarak dolaştığı Cumhuriyet ve Maraş caddelerinde maske ve mesafe konusunda uyarıyor.

    İçişleri Bakanlığı'nca duyurulan 'dinamik denetim modeli'nin ardından MOBESE kameraları da bu süreçte kullanılmaya başlandı. Kayıtlardan şehrin yoğunluğu ve kural ihlali yapanlar tespit edilirken, ekipler de bölgeye yönlendiriliyor.

    Van da virüse karşı, dinamik denetim modeli uygulanıyor #1

    MOBESE KAMERALARI TAKİP EDİLİYOR

    Van'daki mevcut durumun korunması ve vaka sayılarının artmaması için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir yandan şehir merkezinde denetim yaparken bir yandan da birçok noktada bulunan MOBESE kameralarıyla yoğunluğu izliyor.

    Buradaki kameralarda maske kuralına uymayanlar da tespit edilirken, sahadaki ekipler, bu noktaya sevk ediliyor.

    Van da virüse karşı, dinamik denetim modeli uygulanıyor #2

    HER TÜRLÜ DESTEK SAĞLANIYOR

    Pandemi ile mücadele kapsamında, Van'da vaka artışlarının yaşanmaması için tüm ekiplerin yoğun çaba sarf ettiğini kaydeden Emniyet Amiri Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdür Vekili Özgür Daş, seferberlik başlatıldığını belirterek, "1 Mart 2021 tarihi itibarıyla içinde bulunduğumuz yeni kontrollü normalleşme dönemiyle ilgili olarak pandemiyle mücadele kapsamında 4 Mart'ta ülke genelinde ve Van ilimizde yeni ve yoğunlaştırılmış bir şekilde dinamik denetim süreci adı altında denetim seferberliği başlatılmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü Bilgi İşlem Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Haber Merkezi Büro Amirliği olarak da mevcut mobese kameralarımızı vatandaşlarımızın yoğun bulunduğu çarşı merkezlerinde kural ihlalinde bulunan vatandaşlarımızla ilgili tespit yapılarak sahada görev yapan motorize ve yaya ekiplerine gerekli her türlü teknoloji desteği sağlamaktayız. Bu şekilde pandemi ile mücadelede haber merkezi olarak her türlü desteği sağlamaktayız." dedi.

    Van da virüse karşı, dinamik denetim modeli uygulanıyor #3

    Van da virüse karşı, dinamik denetim modeli uygulanıyor #4

    Van da virüse karşı, dinamik denetim modeli uygulanıyor #5

    Van da virüse karşı, dinamik denetim modeli uygulanıyor #6

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    Van da virüse karşı, dinamik denetim modeli uygulanıyor #8

    Van da virüse karşı, dinamik denetim modeli uygulanıyor #9

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