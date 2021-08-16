Van'da yoğun bakımda yatanların yüzde 98’i aşısız

Van İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu, yoğun bakım ve hastane servislerinde korona tanısıyla yatan hastaların yüzde 98’inin aşısız olduğunu açıklayarak, vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Aşı oranı yüzde 61,5 olan Van’da, günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı.

Bu kapsamda hastanedeki doluluk oranı yüzde 90'ı geçerken, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 63 oldu.

AŞILAMADA GERİDE KALDILAR

Salgının başından bu yana tedbirlere uyulan ve Türkiye’de en iyi 5 ilin arasında bulunan Van, aşılamada aynı başarıyı sağlayamadı. Aşılamanın düşük olduğu kentte, normalleşmeyle birlikte özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmaması vaka sayısını 100 binde 278,14 seviyesine kadar çıkardı.

Koronavirüsle mücadelede en etkili silahın aşı olduğunu ifade eden Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, iyi bir aşı oranının yakalanması gerektiğini söyledi.

"YOĞUN BAKIM HASTALARIMIZIN YÜZDE 98'İ AŞISIZ"

Sünnetçioğlu, “Van’da bulunan yoğun bakımlarımızda ve hastane servislerimizde Covid-19 tanısıyla yatan hastalarımızın çoğu aşısı olmayanlardır, bunların yüzde 98’i aşı olmayan, yüzde bir civarında üçüncü dozu geldiği halde, gelip aşısını yapmayanlardır. Zamanında aşılarını yapıp bağışıklık oluşan vatandaşlarımızdan hastanelerimizde Covid-19 tanısıyla özellikle yoğun bakım ünitelerinde yatan hastamız yok.” dedi.

Van'da koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda yatanların yüzde 98’i aşısız

"HASTALAR 'AŞILARINI YAPTIRSINLAR' DİYOR"

Salgının aşı yaptırmayanlar nedeniyle devam ettiğini belirten Sünnetçioğlu, “Aşısını olmayan tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Covid-19 vakası olan hastalarımızla bir diyaloğumuz oldu, Covid-19 yoğun bakımdaki hastalarımız ‘ne olur vatandaşlarımıza seslenin aşılarını yapsınlar, bizim düştüğümüz duruma düşmesinler’ diyor. Yoğun bakımdaki hastaların çektiği o sıkıntıyı hiçbir vatandaşımızın çekmesini istemiyoruz." diye konuştu.

"KURALLARI İHMAL ETMEYELİM"

Vatandaşlardan mümkün oldukça maske takmalarını isteyen Sünnetçioğlu, “Vatandaşlarımızın kalabalık ortamlardan uzak durmalarını, 3 kişilik ortamlarda maske kullanılmıyorsa ve bir kişi pozitif ise o bir kişi beş kişiye, beş kişi 10 ve 50 derken dalga dalga vaka sayıları artıyor. Bu sebeple mümkün oldukça vatandaşlarımızın kurallara uymalarını istiyoruz. Bunu tamamen vatandaşlarımızın sağlığı için istiyoruz. Vatandaşlarımızdan özellikle istediğimiz şey aşılarını yapmaları, aşı zamanı gelen tüm vatandaşlarımızı aşıya davet ediyoruz, şehir içinde, köylerde ve ilçelerimizde mobil ekiplerimiz aşı çalışmalarını yapıyor, tüm ekiplerimiz vatandaşlarımızın hizmetinde. Yeter ki vatandaşlarımız aşılarını yapsınlar.” dedi.