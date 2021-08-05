Vantilatör karşısında oturanlar dikkat! Bakın neleri tetikliyor...

Sıcak yaz günlerini vantilatör karşısında geçirenleri bekleyen birçok tehlike var. İşte serinlerken hasta olmamak için bilmeniz gerekenler...

Aşırı sıcaklarda klimaya göre daha uygun fiyatlı olmasıyla sıkça tercih eidlen vantilatörler, birçok hastalığı da beraberinde getiriyor.

Vantilatörün faydalarını; oda sıcaklığını düzenlemesi ve sabit hava dolaşımını sağlaması olarak sayabiliriz.

Fakat gerçekte eksileri artılarına göre daha ağır basıyor. Uzmanlar, vantilatör karşısında uzun zaman geçirmenin doğurabileceği risklere karşı uyarıyor.

İşte karşısında serinlemeden önce bilmeniz gerekenler...

ASTIM VE ALERJİYE DAVETİYE

vantilatörleri vatandaşlar sıcaklara karşı çare olarak düşünürken uzun süre çalışması da büyük zararları meydana getiriyor. Uzmanların konuyla ilgili görüşleri tekrar gündeme geldi.

Vantilatörün en büyük dezavantajı, havada uçuşan tozların sinüslerinize ulaşıp alerjinizi azdıracak olmasıdır.

Astım, alerji ve nezle gibi rahatsızlıkları olanların, odasında vantilatör çalışırken uyudukları takdirde berbat bir gece geçirecekleri aşikardır. Vantilatörün oluşturduğu kuru hava da birçok sağlık problemine sebep olabilir.

Kuru hava sinüsleri ve genizi etkiler. Bu da mukus ve baş ağrısına yol açabilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

'Vantilatörünüzü kapattığınız zaman onun pervanesine dikkatlice bakın. Eğer pervanenin üzerinde toz tanecikleri varsa, vantilatörünüzü tekrar çalıştırdığınızda onlar havaya uçuşacak demektir. Bu nedenle sıklıkla temizlemelisiniz.

Küçük bir alanda kullanılacaksa masa tip vantilatörleri tercih etmek daha doğrudur. Hem masa hem de ayaklı vantilatörleri duvara doğru konumlandırmak daha geniş bir alanda hava akımı sağlar.

Sağlık açısından dikkat edilmesi gereken şey de vantilatörün uzun zaman doğrudan kendinize dönük şekilde çalıştırılmamasıdır. Vantilatör, odadaki hava akışını sağlayacak şekilde insanların 1 metre üstüne gelecek şekilde konumlandırılmalıdır ve rotasyon yapması sağlanmalıdır.

Vantilatörü odadaki pencereye doğru döndürürseniz sıcak hava odanızdan daha çabuk atılabilir.

Birkaç şişe tuzlu suyu dondurduktan sonra bu şişeleri bir tepsiye koyup vantilatörün önüne yerleştirirseniz uyurken üzerinize serin hava üflenecektir.