Varis geçiren 'Aloe Vera ve elma sirkesi' karışımı

Damarda biriken mavi-yeşil renkli kan olarak ortaya çıkan varisler, sağlık ve estetik açıdan oldukça rahatsız edicidir. İşte Aloe vera ve elma sirkesiyle varisleri geçiren formül…

Bacaklarda minik kan birikintileri gibi görünen varisler, belli ki bir sağlık problemine işaret ediyor.

Pürüzsüz bir bacak görüntüsüne hasret kalmanın yanı sıra, ağrılar ile de varlığını unutturmayan varisler, genç yaşlarda bile sıkça görülebiliyor.

Damarların genişlemesinin nedeni üzerinde bulunan ve kanın geriye kaçmasını engelleyen kapakçıkların bozulmasıdır. Bozulan kapakçıklar kanın geriye kaçmasına ve damarda birikmesine neden olur.

Ağrı, kaşıntı, özellikle geceleri artan yanmalar ve kramplar şeklinde ortaya çıkan varislerden kurtulmak için birçoğumuz bitkisel tedavi yöntemlerini ararız.

Cerrahi müdahaleden önce alternatif tıpta şansını denemek isteyenler ise, “aloe vera ve sirke karışımı” ile karşılaşıyor.

Düzenli uygulandığında varislerde cidde bir azalma olduğu görülen bu kürün tarifini sizler için yazdık.

VARİSLER İÇİN ALOE VERA ELMA SİRKESİ KARIŞIMI

1 bardak aleo vera jeli

Yarım su bardağı elma sirkesi ( doğal sirke tercih etmelisiniz)

Elma sirkesi ve aleo vera jelini karıştırın. Oluşan karışımı bir saat kadar dolapta bekletin.

Varisli bölgeye 5 dakika süre ile masaj yapın. Yarım saat bekletin. Sonrasında cildinizi yıkayabilirsiniz.

Bu tarifi haftada 1 ya da 2 defa uygulayabilirsiniz. En iyi sonucu alabilmek için düzenli uygulamayı unutmayın.

VARİSİ ÖNLEMEK İÇİN;