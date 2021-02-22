Varis nedir, neden oluşur? Bacaklardaki varislere ne iyi gelir?

Varis nedir, neden oluşur? Bacaklardaki varislere ne iyi gelir?

Genellikle kadınlarda erkeklerden daha fazla görülen toplardamar genişlemesi olarak adlandırılan varis, toplumun genelinde sıklıkla görülmektedir. Peki varis neden oluşur, ne iyi gelir?

Varis en temel ve basit tanımı ile toplardamarların yapısının bozularak genişlemesidir.

Damarların genişlemesinin nedeni üzerinde bulunan ve kanın geriye kaçmasını engelleyen kapakçıkların bozulmasıdır. Bozulan kapakçıklar kanın geriye kaçmasına ve damarda birikmesine neden olur.

Damarda biriken mavi-yeşil renkli kirli kan süreç içerisinde çeşitli şikayetlere neden olur. Özellikle görüntüsüyle rahatsızlık veren varisler, bazen ağrılı da olabilir.

Peki varislerin oluşma sebepleri nelerdir ve hangi yöntemler uygulanır? İşte varisler hakkında bilmeniz gerekenler..

VARİS NEDEN OLUŞUR?

Toplar damarlardaki, zayıf veya hasarlı valfler varislere neden olabilir. Atar damarlar kanı kalbinizden dokulara götürürken ve toplar damarlar ise dolaşımdaki kanı yeniden kalbe getirir.

Damarlardaki minik valfler kan kalbe doğru akarken açılır, sonra kanın geriye doğru akmasını önlemek için kapanır.

Bu valfler zayıf veya hasarlıysa, kan geriye doğru akabilir ve damarda toplanarak damarların gerilmesine veya bükülmesine neden olur.

Bunun sonucunda varisleşme oluşur. Bu durum damarlarda şişmelere ve morarmalara yol açar.

Varis çeşitleri 3 gruba ayrılır:

1. Büyük Toplardamar Varisleri: 4mm den daha geniş varislerdir.

2. Retiküler Varisler: Çapı 1-4 mm arasındadır.

3. Telenjiektazik varisler: 1 mm veya daha az çaptadırlar.

VARİS BELİRTİLERİ

Bacak damarlarında belirginleşme,

Damarların ciltten kabarıklaşmayla birlikte kıvrımlı hal almaları,

Ağrı,

Kaşıntı,

Özellikle geceleri artan yanmalar,

Kramplar,

Dolgunluk ve/veya huzursuzluk,

VARİSE NE İYİ GELİR?

Eğer yaşadığınız belirtiler size varis sorunu yaşadığınızı düşündürüyorsa başvuracağınız branş Kalp Damar Cerrahisi‘dir. Bir kalp damar cerrahı varis teşhis ve tedavisi konusunda sizi doğru yönlendirecektir.

Elma sirkesi: Elma sirkesi vücut temizliğinde kullanılan doğal bir maddedir ve aynı zamanda kan dolaşımını ve akışını da arttırır. Kanın akış hızı doğal seviyesine geldiğinde varisli olan damarlarda şişlik ve ağırlık azalacaktır.

Zeytinyağı: Varisli damarlara iyi gelen ve oldukça etkili olan gıdalardan biri zeytinyağıdır. Kan dolaşımının artmasını ve düzenlenmesini sağlar. Bu nedenle varisli bölgelere zeytinyağı ile birlikte masaj yapmak kan dolaşımını hızlandırır, iltihaplanmayı ve ağrıyı azaltır.

Sarımsak: Oldukça iyi bir iltihap giderici özelliğe sahip olan sarımsak, kan damarlarında bulunan toksinlerin atılmasına ve kan dolaşımını hızlandırmaya yardımcı olur. Varisli bölgeye masaj yaparak uygulanır.

Maydanoz: Oldukça güçlü bir antioksidan ve C vitamini kaynağı olan maydanoz hücrelerin yenilenip onarılmasını sağlar. Damarları güçlendirir. Bu sebeple varise iyi gelmektedir. Her gün taze maydanoz tüketilmelidir.

VARİSİ ÖNLEMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

- Bacak bacak üstüne atarak uzun süre oturulmamalıdır.

- Çok dar ve çok sıkı olan kıyafetler giyilmemelidir.

- Topuklu ayakkabı kullanmak yerine daha rahat ve düz tabanlı ayakkabılar giyilmelidir.

- Fazla kilolar verilmelidir.

- Kabız olmaktan korunmak ve lif oranı yüksek olan besinler ile beslenilmelidir.

- Eğer uzun süre ayakta kalındıysa bacakları yukarı kaldırarak bir süre dinlenilmelidir.

- Genetik olarak varise yatkın olan kişiler ve mesleği nedeni ile uzun süre ayakta kalmak zorunda olan kişiler mutlaka varis çorabı kullanmalıdırlar.

- Mutlaka ayaklara masaj yapılmalıdır.