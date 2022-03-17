Varisli damarlara karşı 7 etkili doğal tedavi

Görünümü bozan ve kan pıhtılaşması riskini artıran varisli damarlara karşı uygulayabileceğiniz doğal çözümlerle görünümlerini azaltabilir ve ağrıyı hafifletebilirsiniz.

Bacaklardaki varisli damarlar, ayakta dururken 3 mm'yi aşan bir çapa sahip olan deri altındaki damarların genişlemesidir. Alt uzuvları etkileyebilirler, aynı zamanda anal bölgeyi (hemoroid), testisleri, vajinayı veya yemek borusunu da etkileyebilirler.

Varisli damarlar bacaklarda ağırlık hissi, ağrı, yorgunluk, bacaklarda sadece hareketlerin rahatlatabileceği hoş olmayan bir his ve yanma hissi de dahil olmak üzere birçok farklı belirtiye neden olabilir.

En önemlisi belirtisi gözle görülebilir genişlemiş damarlardır ve hoş olmayan görünümleri birçok insanı endişelendirmektedir.

Varisin genellikle belirli bir nedeni yoktur. Genetik, uzun süre ayakta durmayı gerektiren işler, fazla kilo, doğum kontrol hapları, uzun süren kabızlık, hamilelikte hormonal değişiklikler, ergenlik ve menopozun varis üzerinde etkili olabileceği düşünülüyor.

Varisleri yok etmek için yüzde 100 doğal çözümler vardır. Birçok bitki, varisli damarlara karşı faydalı özellikleri ile bilinir. İşte bacaklarda ağırlık hissini azaltan ve varisleri yok eden 7 doğal çözüm.

SARIMSAK

Güçlü iltihap önleyici özellikleri ile bilinen sarımsak, varisleri azaltmaya da yardımcı olur. Buna ek olarak, kanda bulunan toksinleri yok ederek kan dolaşımını iyileştirir.

Nasıl yapılır?

- 6 diş sarımsağı ince ince doğrayın ve temiz bir cam kavanoza koyun.

- 3 portakalın suyunu sıkın ve kavanoza dökün.

- Ayrıca 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin.

- Karışımı yaklaşık 12 saat bekletin.

- Kavanozu sallayın ve karışımdan birkaç damla parmak uçlarınıza koyun.

- Karışımı 15 dakika boyunca varislerinizin üzerine dairesel hareketler yaparak yayın.

- Etkilenen bölgeyi temiz bir pamuklu bezle sarın ve bir gece bekletin.

- Bu tedaviyi birkaç ay boyunca her gece tekrarlayın.

AT KESTANESİ

At kestanesi yüzyıllardır varis tedavisi için kullanılmıştır. Bu bitki kestane ağacının meyvesi olan yenilebilir kestane ile karıştırılmamalıdır. At kestanesi iltihap önleyici özelliklere sahiptir ve damar şişkinliklerini azaltır, böylece damar duvarlarının güçlenmesine ve varislerin yok olmasına yardımcı olur.

At kestanesi tohumu özünde bulunan bileşikler arasında damarların elastikiyetini artıran ve kılcal damar duvarlarına zarar verebilecek enzimleri bloke eden aescin bulunur. Araştırmalara göre, at kestanesi özü varis semptomları için kısa süreli etkili bir tedavidir.

Nasıl yapılır?

- At kestanesi jelini piyasada rahatlıkla bulabilirsiniz. Bu jeli günde iki kez etkilenen bölgeye uygulayın. Düzenli olarak kullanılan at kestanesi jeli, bacaklardaki şişliği ve ağrıyı önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olacaktır.

- At kestanesi tohumu kapsülleri de kullanabilirsiniz. En yaygın doz günde 2 kez 300 mg'dır. Bilinen toksik bir bileşik olan yüksek miktarda aesculin içerdiğinden asla çiğ at kestanesi almayın.

Not: Bu, hamile veya emziren kadınlar için uygun değildir.

KADİFE ÇİÇEĞİ

Kadife çiçeği sadece güzel görünüşlü bir çiçek değildir. Flavonoidler ve C vitamini açısından zengin olan bu şifalı bitki kolajen üretimini uyarır ve hücre yenilenmesini ve oluşumunu destekler.

Kadife çiçeği ayrıca kan dolaşımını iyileştirir, böylece varisli damarları hafifletir.

Nasıl yapılır?

- Bir avuç kadife çiçeğini 1 litre suda 5 dakika kaynatın.

- Etkilenen bölgeyi kapatmak için kullanacağınız bir parça pamuklu bezi bu solüsyona batırın.

- Bez tamamen soğuyana kadar bekletin.

- Bir iyileşme görene kadar bu tedaviyi 1 ay boyunca günde birkaç kez tekrarlayın.

ELMA SİRKESİ

Varisli damarlara karşı en iyi yardımcılaradn biri de elma sirkesidir. Vücutta doğal bir detoks etkisi yapan elma sirkesi, kan dolaşımını da iyileştirir. Elma sirkesi sayesinde kan tekrar normal bir şekilde dolaşmaya başlar, bu da bacaklardaki ağırlık hissini ve varis görünümünü önemli ölçüde azaltır.

Nasıl yapılır?

- Etkilenen bölgeye saf elma sirkesi uygulayın ve varisli damarlara hafifçe masaj yapın. Bu tedaviyi sabah kalktığınızda ve akşam yatmadan önce yapın. Varisli damarların genişlemesini azaltmak için birkaç ay devam edin.

- Bir bardak suya 2 çay kaşığı elma sirkesi koyun ve iyice karıştırın. Bu karışımı en az 1 ay boyunca günde 2 defa için.

MAYDANOZ

Maydanoz, kolajen üretimini destekleyen ve hücre yenilenmesine ve oluşumuna yardımcı olan güçlü bir antioksidan olan C vitamini açısından zengindir. Maydanoz ayrıca rutoside (yapraklarının yüzde 3'ü) içerir. Bu bileşik kılcal damarları güçlendirmede önemli bir rol oynar ve bu da onu varisi hafifletilmesinde çok faydalı bir besin haline getirir.

Nasıl yapılır?

- Bir avuç taze maydanozu doğrayın ve 250 ml suda 5 dakika kaynatın.

- Ocağı kapatın, karışımın üstünü örtün ve ılıklaşana olana kadar soğumaya bırakın.

- Süzün ve 1 damla gül esansiyel yağı ekleyin.

- Karışımı buzdolabında birkaç dakika bekletin ve bir pamuk top kullanarak etkilenen bölgeye uygulayın.

- Varisli damarları yok etmek için bu tedaviyi birkaç ay boyunca her gün tekrarlayın. Ayrıca, mümkün olduğunca sık çiğ maydanoz yemeye çalışın.

ZEYTİNYAĞI

Bazı bitkilerin varislere karşı etkili olmasının nedeni kan dolaşımını iyileştirmeleridir. Zeytinyağı ile yapılan basit bir masaj da kan dolaşımını uyarır ve ağrı hissinin yanı sıra iltihabı da azaltır.

Nasıl yapılır?

- Zeytinyağı ve tercihen yanında E vitamini yağını eşit oranlarda karıştırın. Hafifçe ısıtın, ardından bu sıcak yağ ile varisli damarlara birkaç dakika masaj yapın. Bu tedaviyi 1 ila 2 ay boyunca günde 2 kez tekrarlayın.

KIRMIZI ASMA YAPRAĞI

Kırmızı asma yaprakları, damarlar üzerindeki faydaları ile bilinen yüksek flavonoid içeriğine sahiptir. Kırmızı asma yaprağı iltihap önleyici, antioksidan ve hücreleri dengeleyici özellikleri sayesinde varisli damarlar için çok etkili bir tedavidir.

Nasıl yapılır?

- 15 gr kırmızı asma yaprağını 1 litre suda 10-15 dakika kaynatın ve ılıklaşama kadar birkaç dakika demlenmeye bırakın.

- Küçük bir kaba dökün ve ayaklarınızı bu kapta 5 dakika bekletin.

- Daha sonra ayaklarınızı 10 saniye soğuk su dolu bir kaba koyun.

- Bunu arka arkaya 3 veya 4 kez tekrarlayın, her zaman soğuk su ayak banyosu ile sonlandırın.

- Ardından, bacaklarınıza aşağıdan yukarıya doğru hareket ederek masaj yapın.

- Bitirmek için bacaklarınızı birkaç dakika yüksek bir konumda tutun.

Bu içerik yalnızca genel bilgi sağlar. Hiçbir şekilde nitelikli tıbbi görüşün yerini tutmaz. Daha fazla bilgi için her zaman bir uzmana danışın.