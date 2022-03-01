Vazelin kullanmanın 8 harika yolu

Yumuşatıcı özellikleri ve güvenli kullanımı nedeniyle uzun zamandır tıp ve kozmetik endüstrilerinde temel bir madde olarak kullanılan vazelinin kullanmanın 8 harika yolunu derledik.

Vazelin, yarı katı jöle benzeri bir madde oluşturan mineral yağlar ve mumsu yapıların bir karışımıdır. Vazelin ilk kez 1859'da petrol kuyusu işçilerinin yaraları ve yanıklarını tedavi etmek için kullanılmıştır.

Vazelinin faydaları, koruyucu bir bariyer oluşturan ve cildin iyileşmesine ve nemi korumasına yardımcı olan ana bileşeni olan petrolden gelir.

Vazelin çok işlevli olduğu için her evde bulunur, tüm aile bireyleri tarafından kullanılabilir.

VAZELİN KULLANMANIN 8 YOLU

Vazelin kullanmanın yollarından bazıları şunlardır:

Ciltteki Küçük Çizikleri ve Yanıkları İyileştirmeye Yardımcı Olur

Çalışmalar, vazelinin ameliyat sonrası iyileşme sırasında cilt nemini korumada etkili olduğunu gösteriyor. Vazelin ayrıca küçük cilt yaralanmalarının bakımında da etkilidir. Vazelin uyguladığınız yüzeyin uygun şekilde temizlendiğinden ve dezenfekte edildiğinden emin olun. Aksi takdirde bakteri ve diğer patojenler içeride hapsolarak iyileşme sürecini geciktirebilir.

Yüz, Eller ve Vücut Bakımı

Duştan sonra vazelin sürebilirsiniz. Güçlü bir nemlendirici olarak cildin kurumasını önler. Ağda sonrası cildin tahriş olmuş bölgelerini yatıştırır. Soğuk algınlığı veya alerji mevsiminde burun deliklerinin etrafındaki cildin bakımı için de kullanabilirsiniz.

Çatlak topuklar: Ayaklarınızı biraz tuzlu ılık suda bekletin. Havluyla iyice kurulayın ve vazelin uygulayın.

Eller: Yıkadıktan ve kuruttuktan sonra, bakımı arttırmak için biraz vazelin ve temiz bir çift eldiven kullanın. Vazelin ayrıca tırnak çevresindeki pürüzlü cildi de yumuşatır.

Çatlamış dudaklar: Çatlamış dudaklara günde birkaç kez uygulayın.

Makyajı Çıkarmak İçin

Araştırmalar, yağın makyajı etkili bir şekilde çıkardığını ve vazelinin göz çevresinde kullanımının güvenli olduğunu göstermiştir. Makyaj temizleme pedine veya bir pamuğa vazelin sürün ve cildi çok fazla çekmeden hafifçe bastırın. Makyajı çıkarırken gözlerinizi mutlaka kapatın.

Uzun Süreli Parfüm İçin

Parfümden önce cildinize biraz vazelin sürerseniz parfüm daha uzun süre kalıcı olur.

Bebeklerde Pişiği Önlemek İçin

Vazelin bebeklerde pişik oranını azaltmak için güvenilir bir üründür. Uygulamadan önce bebeğin cildini bir havluyla iyice temizleyin ve kurulayın. Vazelin, ciltte koruyucu bir bariyer oluşturacaktır.

Kaşları Şekillendirmek İçin

Vazelini kaşlarınızı şekillendirmek için de kullanabilirsiniz. Kaşları düzeltmek ve yerinde tutmak için ince fırçayla bir katman vazelin uygulayabilirsiniz. Ayrıca kirpik diplerine veya kirpik uçlarına ince bir tabaka halinde vazelin uygulayabilirsiniz. Vazelin daha kalın ve dolgun bir görünüm kazandırmaya yardımcı olur.

Evcil Hayvan Patileri İçin

Köpeğinizin patilerindeki deri çatlayabilir ve onu rahatsız edebilir. Patileri pamuklu gazlı bezle temizleyin, kurutun ve vazelin uygulayın. İdeal olarak bu, yürüyüşten sonra veya evcil hayvan dinlenirken yapılmalıdır.

Saçları Boyarken ve Oje Sürerken Cildi Korumak İçin

Saç boyasının cilt ile temasını önlemek için saç çizgisi boyunca vazelin uygulayarak saç boyası nedeniyle oluşabilecek lekeleri önleyebilirsiniz. Bu aynı zamanda tırnaklara oje sürerken de işe yarar çünkü oje sürmeyi bitirdiğinizde vazelin bariyerinin çıkarılması kolaydır.