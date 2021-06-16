Vegan beslenme, çocuklarda boy kısalığına neden oluyor

Vegan beslenme, çocuklarda boy kısalığına neden oluyor

University College of London'ın, 5 ila 10 yaş arasındaki 187 sağlıklı erkek çocuğu ile yaptığı bir çalışma, vegan beslenen çocukların boy kısalığına ve zayıf kemiklere eğilimli olduğunu gösteriyor.

Bir İngiliz araştırması, vegan diyetlerin çoğunun çocuk sağlığını olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıyor.

University College London'dan araştırmacılara göre, araştırmaya katılan vegan 5 ila 10 yaş arasındaki erkek çocuklar, normal beslenenlerden daha zayıf kemiklere sahip ve daha kısaydı.

Polonya'da 5 ila 10 yaşındaki 187 sağlıklı çocuğu kapsayan çalışma, çocukların farklı diyetlerden nasıl etkilendiğini görmek için tasarlandı. Araştırmacılar büyüme, vücut kompozisyonu, kardiyovasküler risk ve mikro besin durumu hakkında veri topladı.

"KEMİK SORUNLARI RİSKİNİ ARTIRABİLİR"

American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan çalışma, tüm et ve süt ürünlerini diyetlerinden çıkarmanın bir sonucu olarak vegan çocukların, B12 vitamini ve D vitamini takviyelerine ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.

Bu takviyelerin, veganlığın neden olduğu uzun vadeli sağlık sonuçları riskini azaltabileceğinin belirtildiği çalışmada, vegan beslenmenin çocuklar üzerindeki etkisinin, ortalama üç santimetre daha kısa olmak, daha zayıf kemiklere sahip olmak ve ilerleyen yaşlarda osteoporoza daha yatkın olmak olduğu ifade edildi.

Araştırmadan çıkan sonuçlar genel olarak şu şekilde:

- Vegan çocuklar 3 kat daha fazla B12 vitamini eksikliği gösterdi.

- Aynı şekilde, daha düşük miktarda D vitamini gösterdiler.

- Bu çocuklarda kemik mineral miktarı yüzde 6 ile yüzde 4 arasında daha düşüktü.

- Bu çocukların boyları üç santimetre daha kısaydı.

- Kemikleri daha küçüktü, daha az kalsiyum vardı ve kırılmaya daha yatkındı.

- Daha düşük vücut yağ seviyelerine sahiptiler.

Araştırmanın baş yazarı Profesör Jonathan Wells, insanların bitki bazlı diyetlere giderek daha fazla çekildiğini ancak vegan diyetinin sağlık üzerindeki etkisinin araştırılmasının önemli olduğunu belirterek, "Şimdiye kadar, bu diyetlerin çocuklar üzerindeki sağlık etkisine ilişkin araştırmalar, büyük ölçüde boy ve kilo değerlendirmeleriyle sınırlıydı ve yalnızca vejeteryan çocuklarda yapıldı. Çalışmamız, vejetaryen ve vegan diyetlerini takip eden çocuklarda sağlık sonuçları hakkında önemli bir fikir vermektedir." ifadelerini kullandı.

Vegan beslenmenin çocuklar üzerindeki etkisinden bahseden, çalışmanın bir diğer yazarı Profesör Mary Fewtrell ise şunları ekledi:

"Vegan çocukların daha küçük vücutları ve kemik boyutları hesaba katıldığında bile daha düşük kemik kütlesine sahip olduğunu bulduk. Bu tür eksiklikler, ergenliğe kadar devam eden bir diyetten kaynaklanıyorsa, bu, yaşamın ilerleyen dönemlerinde kemik sorunları riskini artırabilir."





KOLESTEROL SEVİYELERİ DAHA DÜŞÜK ÇIKTI

Bununla birlikte, vegan çocuklar için her şey kötü değildi ve araştırmaya katılanların 'kötü' LDL kolesterol seviyeleri yüzde 25 daha düşüktü. Çalışma sonuçlarında, vegan çocukların daha iyi kardiyovasküler sağlığa sahip olma eğiliminde olduğu ve vücut yağlarının daha düşük olduğuna yer verildi.

İlginç bir şekilde, çalışma ayrıca vejetaryen çocukların kardiyovasküler sağlıklarının vegan çocuklara göre daha kötü olduğunu buldu. Vejetaryen çocuklardaki bu eğilim, vegan çocuklara kıyasla daha fazla işlenmiş ve şekerli yiyecekler yemeyle bağlantılı olduğu tahmin edilmektedir.

Çalışma, ebeveynleri, diyetlerinden bağımsız olarak çocuklara tüm besin gereksinimlerini nasıl verecekleri konusunda bilgilendirmeyi umuyor.