Veganların baş tacı: Kinoa nedir, faydaları nelerdir?

Market raflarında sıklıkla karşılaşabileceğiniz kinoa, faydaları ile göz kamaştırıyor. Aslında bir tohum olan kinoa nedir, nasıl tüketilir ve faydaları nelerdir?

Son yıllarda giderek daha çok popülerlik kazanan kinoa özellikle diyet listelerinin yıldızı haline geldi. Salatadan hamur işlerine neredeyse her yemekte kullanılabilen kinoanın sağlık için faydaları da çok fazla.

Güney Amerika’daki And Dağları’nda yetişen kinoa, içeriğindeki A, B, C, D ve K vitaminleri ile oldukça zengin içerikli bir besin.

Besin değeri oldukça yüksek olan kinoa, uzun süre tokluk sağlaması ve içeriğindeki magnezyum, fosfor, demir, çinko ve kalsiyum sebebiyle de sıkça tercih ediliyor.

Peki kinoayı bu kadar popüler yapan faydaları nelerdir? Kinoa nasıl tüketilir? İşte ayrıntılar...

KİNOA NEDİR?

Kinoa (quinoa) glütensiz tam tahıllı bir karbonhidrattır ve aynı zamanda bir tam proteindir. Yani 9 esansiyel amino asidin tamamını içermektedir. Botanik olarak incelendiğinde buğdaygillerden olmayan, ıspanağa yakın bir bitkiden elde edilir ancak besin özellikleri ve görünüşü ile tahıla benzer.

Beslenme dünyası kinoayı tam tahıl olarak kabul eder. Çoğu yemekte pirince alternatif olarak görülen kinoa, vitamin, mineral ve lif açısından zengindir.

Güney Amerika'da binlerce yıl önce de kullanılan ve İnka Uygarlığı tarafından “ana tahıl” olarak adlandırılan kinoadır.

En yaygın kinoa renkleri beyaz (fildişi veya sarı kinoa olarak da bilinir), kırmızı ve siyahtır. Bu kinoa tiplerinin tatları farklıdır. Beyaz kinoa pişirildikten sonra kabarırken, kırmızı ve siyah kinoaları pişirildikten sonra şekil ve renklerini korurlar.

Günümüzde popülerleşmesi ile birlikte kinoa doğal tohum formunda birçok yerde satılmaya başladı ve diğer birçok çeşidi de ortaya çıktı. Artık organik ve pişmiş kinoa tohumları ve kinoa unu gibi ürün çeşitlerini de bulmak mümkün.

KİNOANIN FAYDALARI

Gluten içermeyen, besin değeri yüksek bir tam tahıldır. Çölyak hastaları tarafından tüketilebilir.

Protein içeriği zengindir. Tüm amino asitleri bünyesinde barındıran ender bitkilerden birisidir.

B vitamini açısından zengindir. Stresi önler, sakinleştirici etkisi vardır.

Yüksek miktarda D vitamini içerir. Kemik sağlığını korur.

Diğer tahıllara kıyasla lif oranı yüksek bir bitkidir. Sindirime yardımcıdır.

Yüksek antioksidan içeriği sayesinde kansere karşı koruyucudur.

Glisemik indeksi düşük bir bitkidir. Diyabet hastaları rahatlıkla tüketebilir.

Kilo vermeye yardımcı olur.

Magnezyum ve manganez içeriği zengindir.

Cilt sağlığını korur.

KİNOA NASIL TÜKETİLİR?

Kinoa çok yönlü bir malzemedir, çeşitli tatlılarda ve yemeklerde rahatlıkla kullanılabilir.

Kinoanın hoş bir tadı vardır ve 20 dakikadan daha kısa sürede pişer, bu nedenle hızlı bir yemek için makarna veya pilava harika bir alternatiftir.Örneğin pirinç yerine yemelerinizde kinoa tercih edebilirsiniz.

Kinoayı aşağıdaki farklı şekillerde kullanabilirsiniz:

Salatalarınıza ekleyin

Salatalarınız yeterince doldurmuyorsa (veya lezzetli değilse), salataya lezzetli bir sos ile birlikte pişmiş kinoa ekleyebilirsiniz.

Kahvaltıda yulaf lapası olarak tüketin

Kinoa kahvaltıda yediğiniz yulaf lapaları gibi kullanabilir. En sevdiğiniz meyveleri, kuru yemişleri ve yoğurdu üstüne ekleyerek tüketebilirsiniz.

Burger köftesi yapın

Bağlayıcı ve dolgun yapısı sayesinde kinoa, sebze köftesi yapmak için bire birdir. Fasulye ve ekleyeceğiniz baharatlarla birlikte mükemmel bir köfte elde edebilirsiniz.

Güveçlere ve çorbalara ekleyin

Çorbalara ve güveçlerinize eklediğiniz kinoa yemeğin protein içeriğini arttıracaktır.

Biberlerinizi doldurun

Kırmızı biberlerinizi ve sebzelerinizi kinoa ile doldurabilir, kokulu baharatlar ve avokado ekleyerek lezzetli bir akşam yemeği elde edebilirsiniz.