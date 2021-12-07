Viagra'nın Alzheimer tedavisi üzerinde etkili olduğu gözlemlendi

İncelenen yüzlerce ilacın ardından Viagra'nın Alzheimer hastalığı üzerinde en çok olumlu etki veren ilaç olduğu belirlendi. Bu noktadaki çalışmalara ağırlık verildi.

Yaşlılarda görülen Alzheimer hastalığına karşı yeni tedavi yöntemleri aranmaya devam ediliyor.

Cleveland Klinik Araştırma Merkezi, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Merkez, dün yaptığı basın açıklamasında, Viagra'yı (Sildenafil) Alzheimer hastalığını önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olacak umut verici bir ilaç adayı olarak tanımladı.

YÜZDE 69 AZALTIYOR

7 milyondan fazla hastadan oluşan bir veri tabanının geniş ölçekli analizi yoluyla elde edilen bulgulara göre; Viagra'nın Alzheimer hastalığı insindansını yüzde 69 oranında azalttığını belirlendi.

Ancak bilim insanları, yaptıkları çalışmanın ‘klinik testlerle’ teyit edilmesi gerektiğini ve Viagra'nın Alzheimer tedavisinde kullanılması için birçok bilimsel aşamadan geçmesi gerektiğini vurguladı.

EN İYİ İLAÇ ADAYI VİAGRA

Araştırmanın finansörü Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin (NIH) bir parçası olan Ulusal Yaşlanma Enstitüsü'nde (NIA) Çeviri Biyo-informatik ve İlaç Geliştirme Program Direktörü Dr. Jean Yuan, "Bu, Alzheimer hastalığı klinik deneyleri için iyi adaylar olabilecek mevcut ilaçları veya mevcut güvenli bileşikleri bulmak için desteklediğimiz birçok çabadan biridir." dedi.

BİN 600'DEN FAZLA İLAÇ DENENDİ

Araştırmacılar, geniş bir gen haritalama ağı kullanarak, bin 600'den fazla FDA onaylı ilaçtan hangisinin Alzheimer hastalığı için etkili bir tedavi olabileceğini belirlemek için genetik ve diğer biyolojik verileri birleştirdi.

Klinik öncesi modellerde biliş ve hafızayı önemli ölçüde iyileştirdiği gösterilen Sildenafil (Viagra), en iyi ilaç adayı olarak sunuldu.