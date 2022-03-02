Viagra'nın etken maddesi: Sildenafil nedir

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hileli ürünleri açıklamasının ardından bazı ürünlerde sildenafil sitrat maddesi görüldü. Peki Viagra ile akıllarda yer edinen sildenafil nedir, ne işe yarar?

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hileli ürünleri açıklamasının ardından bazı ürünlerde sildenafil sitrat maddesine rastlandı.

Sildenafil, normalde iktidarsızlık ve erektil disfonksiyon gibi erkek cinsel problemlerinin tedavisinde kullanılan bir madde.

Adını en çok "Viagra" ile duyuyoruz.

Viagra, penis sertleşmesi bozukluğuna karşı kullanılan bir ilacın marka ismidir. Pfizer ilaç firması tarafından piyasaya sürülen bu ilacın etken maddesi sildenafil sitrattır.

Ancak bu madde enerji içecekleri ve çikolata gibi ürünlere katılarak, "cinsel güç artırıcı" gıda adı altında insan sağlığı tehlikeye atılıyor.

Peki sildenafil ne işe yarıyor, etkileri neler?

SİLDENAFİL NE İŞE YARAR?

Sildenafil, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Grup 1 hastalarında pulmoner arteriyel hipertansiyon (PAH) tedavisi için onaylanmış fosfodiesteraz-5 (PDE5) inhibitörü adı verilen oral bir ilaçtır.

PDE5, akciğerlerde ve vücudun diğer bölgelerinde üretilen ve siklik guanozin monofosfat (GMP) adı verilen başka bir maddeyi parçalayan bir maddedir.

Siklik GMP, kan damarlarının (arterlerin) gevşemesine ve genişlemesine neden olur. Sildenafil, PDE5'in aktivitesini azaltır, böylece akciğerlerdeki kan damarları için daha fazla siklik GMP mevcuttur. Bu da damarların gevşemesine veya genişlemesine yol açar.

Akciğerlerdeki kan damarlarının gevşemesi ve genişlemesi, kalbe giden pulmoner kan basıncını azaltır ve kalbin yükünü hafifletir. Bu da genellikle hastanın günlük hayatta daha aktif olması ile sonuçlanır.

SIK GÖRÜLEN YAN ETKİLERİ