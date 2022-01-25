Viral ve bakteriyel boğaz ağrısı arasındaki farklar

Boğaz ağrısı, hem virüsler hem de bakteriler nedeniyle oluşabiliyor. Koronavirüsün de neden olabildiği boğaz ağrısının kaynağı ise küçük farklarla anlaşılabiliyor. İşte dikkat edilmesi gerekenler.

Ağız, boğaz veya yemek borusunda bir hastalık sonucu ortaya çıkabilen ve yutma güçlüğünün eşlik ettiği boğaz ağrıları, hem virüsler hem de bakteriler nedeniyle oluşabiliyor.

Yutak (farinks), solunum ve sindirim sistemlerinden giren birçok mikroorganizmanın giriş yolunda olduğu için enfeksiyona karşı çok hassastır. Bu nedenle, bu kısım vücudu enfeksiyondan korumaktan sorumlu hücreler açısından çok zengindir. İltihaplanma, bakteri ve virüslerin yutakta tahrişe neden olmasının bir sonucu olarak ortaya çıkabilir.

VİRAL VE BAKTERİYEL BOĞAZ AĞRISI ARASINDAKİ FARKLAR

Yutma güçlüğü ile birlikte ses kısıklığı boğaz ağrısının ilk belirtileridir. Yaygın nedenler virüsler veya bakterilerdir, ancak boğaz tahrişlerine sigara, kuru hava veya alerjiler de neden olabilir.

Çoğu durumda nedenin muhtemelen bir virüs olduğunu ve bu tür enfeksiyonlarda antibiyotiklerin yardımcı olmadığını bilmek çok önemlidir. Viral enfeksiyonlarda boğaz ağrısı kademeli olarak başlarken, bakteriyel enfeksiyonlarda aniden ve hızlı bir şekilde ortaya çıkar.

Bakteriyel enfeksiyonlarda ayrıca yüksek ateş sık görülür ve genel belirtiler viral enfeksiyonlara göre çok daha belirgindir. Viral boğaz enfeksiyonlar burun akıntısı, ses kısıklığı, öksürük gibi belirgin solunum semptomları ile ortaya çıkar. Bakteriyel enfeksiyonda boğaz, iltihaplı ve çok kırmızıdır ve bu nedenle antibiyotik tedavisi gerektirir.

BAL VE LİMON TÜKETİN

Ağrılı yutkunma, kızarıklık ve kuru boğazın eşlik ettiği boğaz ağrısını özellikle bal ve limon gibi bitkilerle yatıştırabilirsiniz. Limon, burundan boğaza akan mukusun etkisini azaltır ve mukusu temizler, bal ise mukozayı kaplar ve bakteri hareketini engeller. Çay veya su içmek ve boğazı daha da tahriş edebilecekleri için süt ve süt ürünlerinden kaçınmak en iyisidir.

Boğaz ağrısı 7 günden uzun sürerse, aniden kötüleşirse, boyunda büyümüş ve ağrılı lenf düğümleri varsa, yutma güçlüğü ve vücutta kızarıklıklar oluşması durumunda mutlaka tıbbi yardım alınmalıdır. Bakteriyel bir enfeksiyon olup olmadığını ve hangi tedavinin reçete edileceğini kontrol etmek için kan testi yapılması tavsiye edilir.

Tedavi, iltihabın nedenine bağlıdır ve sıvı, dinlenme, vücut ısısını düşürmeye ek olarak, çoğunlukla antibiyotik tedavisi gerekir.

BOĞAZ AĞRISINA KARŞI DOĞAL ŞURUP TARİFİ

Boğaz ağrısı yılın herhangi bir zamanında, ancak çoğunlukla soğuk aylarda karşılaştığımız bir durumdur. Yanma hissinin eşlik ettiği yutma güçlüğü, ses kısıklığı, tahriş ve boğaz ağrısı iltihaplanmanın en yaygın belirtileridir ve bunları doğal maddelerle hafifletebilirsiniz. Kendinize boğaz ağrısına yardımcı olan basit bir şurup yapabilirsiniz.

Malzemeler

- 4 yemek kaşığı bal

- 1 çay kaşığı toz zerdeçal

- 1 çay kaşığı ince rendelenmiş zencefil

- 1 çay kaşığı ezilmiş sarımsak

- Yarım çay kaşığı toz tarçın

- Yarım çay kaşığı toz acı biber

- 4 yemek kaşığı limon suyu

- 1 portakal suyu

Tarif

- Balı sulandırılana kadar hafifçe ısıtın ve diğer tüm malzemeleri ekleyin.

- İyice karıştırın ve bir saat bekletin.

- Ardından şurubu bir süzgeçten veya bezden süzün ve bir kavanozda saklayın.

- Günde iki veya üç kez bir çay kaşığı şurubu yavaşça için.