Virüsleri yok ediyor, hastalıkları bıçak gibi kesiyor! Bu çayı günde 3 bardak tüketmek yetiyor…

Virüsleri yok ediyor, hastalıkları bıçak gibi kesiyor! Bu çayı günde 3 bardak tüketmek yetiyor…

Bin bir derde deva olan zeytin, meyvesinin yanı sıra yağı, çekirdeği ve yaprağıyla da tam bir şifa deposu. Zeytin yapraklarının kurutulmasıyla elde edilen çay da hastalıkların bir numaralı düşmanı...

Eski yazılı kaynaklarda adı ‘’ilk ağaç’’ olarak geçen zeytin ağacı, tüm dünya tarafından mucizevi olarak kabul ediliyor.

Tarih kitaplarında da hakkında ölümsüzlüğün simgesi olarak bahsedilen zeytin ağacı, hem doğaya hem de insan sağlığına sayısız fayda sağlıyor.

Meyvesinden yağına, çekirdeğinden yaprağına kadar binyıllardır şifa dağıtan bu ağaç, insanlık için adeta bulunmaz bir nimet özelliği taşıyor.

Zeytin ağacı denince akla ilk olarak zeytinyağı gelse de zeytin ağacının yaprağının faydalarını öğrendiğinizde her gün tüketmek isteyeceksiniz.

İşte sizler için virüs ve enfeksiyonlara karşı savaşan zeytin ağacı yaprağının faydalarını ve zeytin yaprağı çayının tarifini derledik.

‘’Ölümsüzlük ağacı’’ olarak anılan zeytin ağacı yaprağının faydaları

Yapılan bilimsel çalışmalar sonucu, zeytin ağacının Anadolu topraklarında yetişip Akdeniz havzasına yayıldığı kanıtlanmıştır. Yani zeytin ağacının öz ve öz Anadolu topraklarına ait olduğunu söyleyebiliriz.

Anadolu’nun eşsiz nimetlerinden biri olan zeytin ağacının yaprakları, meyvesi ve yağı kadar sayısız fayda sağlıyor. Zeytin yaprağında bulunan ‘’oleupein’’ isimli maddenin virüs ile mücadelede önemli bir yeri bulunuyor.

Doğal antibiyotik vazifesi görür.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Yağlanmaya bağlı bozulmuş karaciğer değerlerini normalleştirip onarır.

Vücudun düşmanları olan mikropları öldürüp hastalıkları hızla tedavi eder.

Hepatit B gibi virüslere karşı koruyucu etkisi vardır.

Kalp ve damar sağlığını korur.

Kanser hastalıklarına karşı güçlü bir kalkan oluşturur.

Solunum yollarının düzgün çalışmasını sağlar.

Sinir hücrelerini Alzheimer ve Parkinson hastalıklarından korur.

Kan yağlarını ve damarlarda plakların birikimini azaltıp kalp kasının hasarlanmasını geciktirir.

Antioksidan içeriğiyle hücrelerin genetik hasarlarını önler.

Tümör oluşumuna karşı koruyucu etkiye sahiptir.

İnsülin direncini düşürerek şeker hastalarının yaşam kalitesini yükseltir.

Güneş yanığı, erken yaşlanma ve cilt kanserine neden olan UVB ışınlarına karşı kalkan vazifesi görür.

Kan akışını artırır ve kanın pıhtılaşmasını önler.

Kan dolaşımını rahatlatarak kalp rahatsızlıklarını ve kalp krizlerinin önüne geçer.

Zeytin yaprağı çayının yapılışı ve tüketimi

Zeytin yaprağı çayının yapımı oldukça pratiktir. Aktarlarda bulabileceğiniz kurutulmuş zeytin yaprağını ya da evde kendi kuruttuğunuz yaprakları kullanabilirsiniz.

3 bardak zeytin yaprağı çayı için 4-5 çay kaşığı yaprak yeterli olacaktır.

Zeytin yapraklarını biraz ufaladıktan sonra kaynamış suya atın.

Yaklaşık 10 dakika demlemeye bırakın.

Daha sonra çayınızı süzüp içebilirsiniz.

Uzmanlar, zeytin yaprağı çayının etkisini görmek için günde 2-3 bardak tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.

İnsülin direnci olan bireyler ise zeytin yaprağı çayını sabah ve akşam günde 2 kez olacak şekilde tarçınla birlikte tüketebilir.

Zeytin yaprağı çayını dikkatli tüketmesi gereken kişiler

Hamilelerin, bebek emzirenlerin ve kronik hastalığı olan kişilerin zeytin yaprağı çayını tüketmemesi önerilir. Şeker hastalığına sahip olan kişiler ise doktor kontrolünde tüketebilir.

Kan basıncını ve kandaki glikoz seviyesini düşürücü özelliği nedeniyle düşük tansiyon ve glikoz seviyelerine haiz olan kişilerin dikkatli tüketmesi gerekir.