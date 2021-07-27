Vitamini kabuğunda: Elma kabuğunun 5 faydası

Zengin içerikleriyle birçok hastalığa karşı beslenme uzmanları tarafından önerilen elmalar, kabuklarında adeta bir sağlık deposu sunuyor. İşte elma kabuğunun faydaları ve pratik tarifler.

Elma kabuğunu yemeyenler ciddi bir hata yapıyor, çünkü diğer meyvelerde olduğu gibi besleyici niteliklerinin büyük bir kısmı bu kısımda yoğunlaşıyor.

Elma vitamin, mineral ve lif açısından en zengin besinlerden biridir. Bu nedenle, dünya çapındaki uzmanlar, özellikle kandaki kolesterol seviyesini azaltmak isteyenler için alımını önermektedir. Ancak kabuksuz tüketim elmanın sağlık yararlarını azaltabiliyor. Araştırmalar, elmanın kabuğunun vücut için önemli özelliklere sahip olduğunu gösteriyor.

Elmalar, günlük lif değerinin yüzde 20'sini sağlayan çok besleyici bir meyvedir, ayrıca C vitamini, potasyum, antioksidanlar açısından zengindir ve kalorisi düşüktür. Tüm faydalarından yararlanmak için her şeyiyle bütün olarak yenmesi ve kabuğunun soyulmaması gerekir. Ancak tüm özelliklerine rağmen elma, genellikle soyduğumuz meyvelerden biridir, bu da onun sahip olduğu lif ve antioksidanların büyük bir kısmını kaybetmesine neden olur.





BESİNLER KABUKTA YOĞUNLAŞIYOR

Elmadaki en fazla miktarda besin maddesi kabuğunda yoğunlaşmıştır. Elmanın kabuğunda en fazla flavonoidler konsantredir ve karaciğer tarafından salgılanan salgıları emen ve bu sayede kandaki kötü kolesterolü ortadan kaldırmaya yardımcı olan pektin olarak bilinen bir lif türü bulunur. Ayrıca diyabet ve bağırsak problemlerini tedavi etmek için de kullanılır.

Elma kabuğu aynı zamanda doğal bir antiinflamatuar (iltihap önleyici) ursolik asit içerir ve bu madde aynı zamanda, kas güçlenmesini ve kilo kaybını destekler. Tokluk hissini destekleyen ve kandaki glikoz seviyelerinin dengelenmesine yardımcı olan büyük miktarda lif içerir. Ayrıca yiyeceklerin mide ve bağırsaklardan daha hızlı geçmesini teşvik eder.

İyi miktarda antioksidan içeren elma kabuğunu tüketmek, serbest radikallerin neden olduğu erken yaşlanmayı önlemeye yardımcı olur. Bunlar ayrıca egzersiz yaptıktan sonra kaslarınızı yeniden kazanmanıza yardımcı olur.





ELMA KABUĞUNUN 5 FAYDASI

Elmanın tüm faydalarından yararlanmak istiyorsanız, tüketirken kabuğunu soymayın, elmanın tüm faydalardan yararlanmak için doğru şekilde yıkayıp dezenfekte etmeniz yeterlidir.

Kalp ve Damar Sağlığını Güçlendirir

Elma kabuğunda yüksek kolesterolü kontrol etmede önemli bir rol oynayan büyük miktarda flavonoid ve pektin olarak bilinen bir lif türü bulunur.

Ek olarak, kalp üzerinde büyük bir olumlu etkisi olan ve dolaşımı iyileştirmeye yardımcı olan bir madde olan önemli miktarda kersetin içerir.

Bütün bunlar sayesinde, elmanın (her şeyi ve kabuğuyla birlikte) tüketilmesi, kardiyovasküler sistemi güçlendirmeye ve bazı hastalıklara yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olur.

Göbek Çevresini ve İltihabı Azaltmaya Yardımcı Olur

Elmanın kabuğu, birkaç nedenden dolayı göbek çevresini ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir. Antiinflamatuar etkisi, vücudun dokularındaki bu süreçleri kontrol etmeye yardımcı olur. Sindirim süreçlerini ve atık maddelerin ortadan kaldırılmasını destekler.

İçeriğindeki ursolik asit sayesinde yağ birikimini azaltmaya yardımcı olabilir. Yüksek lif içeriği göz önüne alındığında, iştah kesici olarak çalışır. Bu, öğün aralarında yemek yeme krizleri nedeniyle uygun kilosuna ulaşamayan kişiler için idealdir.

Erken Yaşlanmayı Önler

Quercetin, epikateşin ve prosiyanidinler gibi antioksidanların katkısı sayesinde elma kabuğu, genellikle serbest radikallerin etkisinin neden olduğu cildin erken yaşlanmasını önlemeye yardımcı olur.

Sindirimi İyileştirir

Sindirim ve mide sağlığının düzenlenmesi, elma kabuğu tüketiminin en iyi yanlarından biridir. Elma kabuğundaki pektin, sindirim fonksiyonunu destekler. Bu sayede elma kabuğu yemek gastrit ile mücadeleye yardımcı olurken aynı zamanda karın ağrısı, gaz, ishal ve şişkinliği önlemeye de yardımcı olur.

Kas Kütlesi Kazanmaya Yardımcı Olur

Kas kütlesi kazanmak için vücudun ihtiyaç duyduğu protein ve diğer önemli besin maddelerinin yeterli miktarda alınması gerekir.

Elma kabuğu vücuda sadece lif ve protein sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kas kaybını azaltan ve kas büyümesini destekleyen ursolik asidin faydalarını da sunar.

ELMA KABUĞU İLE PRATİK TARİFLER

Elmayı bütün olarak yiyemiyorsanız, kabuğunu atmamanızı ve mutfağınızda başka şekillerde faydalanmanızı öneririz.

Smoothielerde

En sevdiğiniz smoothie'yi biraz elma kabuğu ile zenginleştirin. Bu karışımınıza ekstra bir lif verecek ve sabahlarınıza daha enerjik başlamanızı sağlayacaktır.

Salatada

Salatalar, günlük diyetimize vitamin ve lif yüklü sebzeleri eklemek için harika bir seçenektir. En sevdiğiniz salataya farklı bir dokunuş katmak isterseniz biraz elma kabuğu ekleyebilirsiniz. Lif ve antioksidanlar sağlamanın yanı sıra, onu daha da zengin ve taze hale getirecek gevrek ve asitli bir dokunuş verecektir.

Elma kabuğu çayı

Belirli bileşenlerdeki besinlerden yararlanmak için bir başka iyi seçenek de çaylardır. Favorilerinizden biri de elma kabuğu çayı olacak. Rahatlamanıza, bağışıklık sistemini güçlendirmenize, kardiyovasküler sağlığınızı güçlendirmenize ve kan şekeri seviyenizi düzenlemenize yardımcı olacağı için bu içeceğin günün sonunda içilmesi tavsiye edilir. Elma kabuğu çayı yapmak için dört bardak su, 1 çubuk tarçın, dört elmanın kabuğu, bir çay kaşığı bal ve biraz karanfili kaynatın. Kaynadıktan sonra en az 30 dakika demlenmesine izin verin, süzün ve afiyetle için.

Atıştırmalık

Gün boyunca atıştırma ihtiyacı duymak çok yaygındır ve ne yazık ki, çoğu kişi için abur cubur atıştırmak için genellikle ilk seçenektir. Ancak abur cuburlar yerine elma kabuğunu tercih edebilirsiniz. Patates kızartmasını, elma kabuğu cipsleri ile değiştirin. Bunun için 5 elmanın kabuğunu bir yemek kaşığı zeytinyağı ve bir tutam tuz ile karıştırın. Tepsiye dizip 180°C'de 10 dakika pişirin. Tuzu biraz esmer şeker ve öğütülmüş tarçınla değiştirerek de tatlı cipsler yapabilirsiniz ve sıvı yağ yerine yarım yemek kaşığı tereyağı kullanabilirsiniz.

Elma kabuğu israf edilmemesi gereken bir besindir. Ve genel olarak, meyvenin kendisi, diyete çeşitli şekillerde dahil etmek için idealdir. Fark etmiş olabileceğiniz gibi, artık kabukları atmamak için birçok neden var. Artık elma ile birlikte veya doğal içeceklere katarak yiyebilirsiniz.