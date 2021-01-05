Vitiligo nedir, belirtileri nelerdir? Vitiligo tedavi edilir mi, bulaşıcı mıdır?

Bağışıklık sisteminin pigment hücrelerine saldırması sonucu gelişen Vitiligo, ciltte yama şeklinde beyaz lekelere sebep olur. Peki vitiligo nedir, bulaşıcı mıdır, tedavisi var mı?

Latince "vitelius" kelimesinden gelen vitiligo, halk arasında alaca hastalığı ya da ala hastalığı olarak da biliniyor.

Cilt de süt beyazı rengine sahip beyaz leke ve yamaların oluşmasına neden olan deri hastalığı, farklı yaşlarda ortaya çıkabilmektedir. Her bireyde farklı boyutlarda görülürken vücudun her bölgesinde meydana gelebilmektedir.

Kesin nedeni tam olarak bilinmeyen Vitiligo hastalığının otoimmün bir bozukluk olduğu sanılmaktadır. Hastaların kendi bağışıklık sistemi; kendi vücut hücrelerine saldırmaya başlar ve pigment hücrelerine hasar verir. Beyaz kan hücreleri; cilde rengini veren pigmentleri üreten melonisitleri yok etme başlar.

Pigmentasyon kaybına bağlı olarak; daha çok el, ayak ve yüzde görülmeye başlayan beyaz lekeler; zamanla çok ilerleyebilir.

VİTİLİGO BELİRTİLERİ NELERDİR?

Genellikle hastaların güneş ışığı ile temas etmeleriyle kendini gösteren belirtiler, çocuklarda genellikle 2-3 yaşlarında ortaya çıkmaktadır.

Hastalık kadınlarda derinin yapısından dolayı daha erken fark edilebilirken özellikle el, ayak, kol, yüz ve dudaklarda yani cildin güneşe maruz kaldığı bölgelerde çok daha belirgin olarak görülür.

Hastalık küçük ve beyaz bir nokta olarak başlayabileceği gibi daha büyük bir leke olarak da vücudun herhangi bir yerinde meydana gelebilmektedir.

Koyu tenli kişilerde hastalık belirtileri daha kolay fark edilirken, açık tenli kişiler için bu durum daha fazla zorlaşır ve hastalar yaz aylarında bronzlaşma sonrası bu durumu fark edebilir.

VİTİLİGO NEDENLERİ

Otoimmün mekanizma, hastalığın gelişiminden sorumlu tutulan en önemli faktörlerden bir tanesidir.

Bu mekanizma, vücudun bağışıklık sisteminin kendi hücrelerini tehdit olarak görmesi ve bunlara karşı savunma geliştirerek kendi hücrelerini yok etmesi şeklinde tanımlanabilir.

Bunun haricinde vitiligo hastalığının oluşumunda rol oynadığı düşünülen diğer faktörler şu şekilde sıralanabilir; Kansızlık (anemi)

Diyabet hastalığı

Ateşli hastalıklar

Güneş yanıkları

Ağır travmalar

Genetik faktörler

VİTİLİGO TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Vitiligo belirtileri ile teşhis edilebilen bir hastalıktır. Doktor tarafından tedavi amaçlı bazı önerilerin; kişinin uyması ile beraber melenosit hücre çalışması normale döndürülme sağlanması için uygulanmaktadır. Bu amaçla bazı kremler uygulanır.

Son dönemlerde ortaya çıkan bir tedavi yöntemi de; lokal ultraviyole B ışık tedavisi de kullanılmaktadır. Belli leke oluşan yerlere uygulanarak diğer yerlerin etkilenmesi önlenmiş olur. 10 seans süren bir uygulama ile devam eder ve günlük hayatı engellemez. 2-3 kere hafta içerisinde uygulanır.

Krem tedavisi yüz için uygulanması halinde bazı yan etkiler oluşturabilir. O yüzden güneş etkisine maruz kalınmaması ve dikkatli olunması gereklidir.