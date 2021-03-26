VLP aşı ne demek? Yerli koronavirüs aşısı VLP nedir?

Koronavirüse karşı Türkiye, virüs benzeri parçacıklara dayanan protein tabanlı, inovatif aşı üretimi çalışmalarına devam ediyor. Peki VLP ne demek? Yerli koronavirüs aşısı VLP nedir?

Bilim Kurulu toplantısının ardından aşı tedariki, uygulamaları ve yerli aşı çalışmaları hakkında bilgiler paylaşan Fahrettin Koca, VLP aşısından bahsetti.

"Ülkemiz, bugün, VLP (Yani: Virus Like Particle) virüs benzeri parçacık aşısının Faz 1 çalışmalarına başlamıştır. Bu aşı türü, tüm dünyadaki en inovatif aşı adaylarından biridir." açıklamasında bulunan Bakan Koca'nın akabinde VLP aşı nedir merak konusu oldu.

Yerli koronavirüs aşısı VLP nedir? İşte detaylar..

VLP NE DEMEK? YERLİ AŞI VLP NEDİR?

VLP (Virus Like Particle - Virüs Benzeri Parçacık) aşı, genetik materyali olmayan boş virüs kabuklarının hastalığa sebep olan virüsün yapısını taklit ederek yerleştiği canlıda antikor üretimini sağlaması prensibi ile hazırlanan yerli bir aşıdır.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen inaktif aşı Faz 2 safhasındadır. Son gönüllünün ikinci doz aşısı 9 Nisan'da yapılacak, sonuçların elde edilmesini takiben Nisan ayı sonunda, son aşama olan Faz 3 aşamasına geçilecek.

Bir diğer önemli gelişme şudur. Ülkemiz, bugün VLP, yani Virus Like Particle, virüs benzeri parçacık aşısının Faz 1 çalışmalarına başlamıştır. Bu aşı türü, tüm dünyadaki en inovatif aşı adaylarından biridir. Yerli aşı konusunda sıralanacak başka gelişmeler de var.

Kısaca değinecek olursam, Faz 1 insan çalışmalarına başlayan bir inaktif aşıyı, Faz 1 çalışmalarına geçmek için birkaç güne ihtiyacı olan bir başka inaktif aşıyı iki örnek olarak anabilirim” dedi.