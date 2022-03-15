VLP tabanlı aşı için 600 gönüllü aranıyor

Faz-2 çalışmaları süren virüs benzeri parçacık temelli yerli koronavirüs aşısının 'Faz 2b' uygulaması için 600 gönüllü arandığı belirtildi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşı çalışmaları aralıksız devam ediyor…

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Faz-2 çalışmaları süren virüs benzeri parçacık (VLP) temelli yerli Covid-19 aşısının 'Faz 2b' uygulaması için 600 gönüllünün arandığını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nde Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Gürsel'in, eşi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) Prof. Dr. Mayda Gürsel ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altında geliştirdiği yerli VLP aşısı, Faz 1 klinik çalışmasında 36, Faz 2 çalışmasında da 340 gönüllüde uygulandı.

Virüs benzeri parçacık prensibine dayalı aşının yeni başlayan "Daha Önce COVID-19 Aşısı Olmuş Bireylerde VLP Aşısının mRNA Aşısına Kıyasla Güvenliliği, Etkililiği ve İmmünojenisitesinin Değerlendirildiği Randomize, Açık Etiketli, Paralel Dozlamalı, Karşılaştırmalı Faz-2b Çalışması" başlıklı aşaması için 600 gönüllü arandığı bilgisi verilen açıklamada, aşılamaların iki grup halinde sürdürüleceği kaydedildi

2 DOZ BIONTECH AŞISI OLANLAR GÖNÜLLÜ OLABİLECEK

Çalışmaya daha önce iki doz Biontech aşısı olmuş gönüllülerin katılabileceğine işaret edilerek, söz konusu gönüllülerin 300'üne tek doz Biontech aşısı, diğer 300 gönüllüye de tek doz VLP aşısının uygulanacağı aktardıldı.

"ETKİNLİĞİ YÜKSEK BİR AŞI OLDUĞU SAPTANDI"

VLP tabanlı yenilikçi koronavirüs aşısının farklı varyantlara karşı hızla hazırlanabildiği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Aşının daha önceki faz çalışmalarında güvenli, iyi tolere edilebilen ve etkinliği yüksek bir aşı olduğu saptandı. Faz-2b klinik çalışmaları kapsamında, 18-65 yaş aralığında, COVID-19 enfeksiyonu bulunmayan, son aşı olmasının üzerinden en az 3 ay geçmiş olma şartları aranılan gönüllülere koldan kas içine ya tek doz Biontech ya da cilt altına tek doz VLP aşısı uygulanacak.

"VLP AŞISININ BİONTECH AŞISINA KARŞI ETKİLİLİĞİ VE GÜVENLİLİĞİ KARŞILAŞTIRILACAK"

Gönüllülerin immün tepkileri ve aşıya gösterdikleri etkiler belirlenecek ve VLP aşısının Biontech aşısına karşı etkililiği ve güvenliliği karşılaştırılacak.

VLP aşısının Faz-2b çalışması halen faal olan üç merkezin yanında diğer illerde açılacak yeni merkezlerde de yürütülecek. Faz-2b çalışması, dünyada 4 antijeni içeren tek aşı platformu olan yüksek teknolojili yerli ve milli VLP aşısının lisanslama sürecinde önemli bir aşama olarak öne çıkıyor."

Açıklamada, gönüllülerin, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne müracaat edebilecekleri kaydedildi.