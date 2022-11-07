Vücudun doğal dengesi için tüketmeniz gereken 30 alkali gıda

Vücuttaki asit-baz dengesini korumak genel sağlık için oldukça büyük bir öneme sahiptir ve yüksek asitli gıdaların sürekli alımının çeşitli sağlık sorunlarını tetiklediği bilinmektedir...

Vücudunuzu alkalize etmek istiyorsanız, hangi yiyeceklerin vücudunuzda alkalileştirici etkiye neden olduğunu bilmeniz gerekir. Temel ilke, herhangi bir yiyeceği asitleştirme endişesi duymadan yiyebilmenizdir, ancak bazıları diğerlerinden daha alkalidir.

Alkali bir pH elde etmek için sadece alkali yiyecekler yemek zorunda değilsiniz. Yediğiniz yiyeceklerin bir kısmı asidik olmalıdır, ancak her zaman sebze, meyve veya kepekli tahıllar gibi doğal, tam gıdaları seçmeye çalışın.

Alkali diyeti sağlıklı mı?

Alkali diyet, hem kanıtlanmış hem de kanıtlanmamış ilkelere dayanan bir diyettir. Teori, vücudun pH dengesini sağlamak veya korumak için asitleştirici gıdaları alkalize edici gıdalarla değiştirmektir.

Vücudu asitlendiren bazı maddeler vardır. Bunlar protein, fosfat ve kükürttür. Kalsiyum, potasyum veya magnezyum alkalileştirici maddelerdir. Et, kümes hayvanları, balık, yumurta, süt ürünleri, alkol ve çoğu tahıl asidik gıdalardır. Bazı meyveler, yağlı tohumlar, baklagiller ve çoğu sebzenin alkalileştirici etkisi vardır. Doğal yağlar, nişastalar ve doğal şekerler gibi nötr gıdalar da vardır.

Alkali bir diyetin sağlığı iyileştirdiğine ve kanser gibi ciddi hastalıkların tedavisine yardımcı olduğuna inanılıyor. Alkali gıdalar yemek çok sağlıklıdır çünkü insanları doğal, sağlıklı, işlenmemiş bitki bazlı gıdalar yemeye teşvik eder. Ancak amino asitler ve yağ asitleri gibi bazı asitlerin vücut için özellikle önemli olduğu unutulmamalıdır.

pH ne olmalı?

Bu, alkalize edici diyet için önemli bir temeldir. pH değeri, bir şeyin ne kadar asidik veya alkali olduğunu gösterir ve 0 ile 14 arasında ölçülür. 0'dan 7'ye kadar olan bir değer asidik, 7 nötr ve 7'den 14'e kadar olan bir değer alkali veya başka bir deyişle bir bazdır.

Ancak insan vücudundaki pH değeri değişkenlik gösterir. Bazı kısımlar alkali, bazı kısımlar ise asidik bir kimyaya sahiptir. Örneğin midede hidroklorik asit vardır ve bunun sonucunda besinlerin sindirimi için gerekli olan asidik kimyasal etkiye sahiptir. Kan her zaman alkalidir, öyle ki asitli kan ölüme bile yol açabilir. Yiyecekler kanın pH değerini değiştirmez, ancak bazı ciddi hastalık veya değişiklikler sonucunda asidik hale gelebilir.

Sağlıklı alkali gıdalar

Diyetinizin dengesiz olduğunu düşünüyorsanız ve et, süt ürünleri, işlenmiş gıdalar veya alkol gibi çok fazla asitli gıda yiyorsanız ve sebze, meyve, baklagiller gibi alkalileştirici gıdaları yetersiz buluyorsanız bu bu listedeki 30 gıda ile alkali gıda alımınızı artırabilirsiniz.

1. Badem

Bu lezzetli kuru yemiş hemen hemen her sağlıklı besin listesinde yer alır ve aynı zamanda alkalize edici bir besindir. Kasların büyümesine katkıda bulunur, kolesterolü düşürür ve kilo vermeye yardımcı olur. Etkisi olması için avuç avuç yemenize gerek yok ama yine de her yere yanınızda götürebileceğiniz ve öğün aralarında yiyebileceğiniz mükemmel bir atıştırmalık olarak kullanabilirsiniz.

2. Amaranth

Pek çok insan bu tür tahılları tüketim açısından bilmiyor. Bu tahıllar herhangi bir alkali diyete uyar. Alkalize edici etkisinin yanı sıra sağlık için gerekli olan bol miktarda protein, vitamin ve mineral içerir.

3. Enginar

Enginar genellikle salatalara eklenir veya soslara karıştırılır ve günlük diyete dahil edilmesinin birçok nedeni vardır. Bunlardan biri örneğin, alkali kimyası nedeniyle vücudun pH'ını yükseltmesidir. Antioksidanlarla doludur, karaciğeri temizler ve sindirime yardımcı olur. Bu yüzden bol yeşil yaprak ve bir avuç enginarla karıştırılmış bir salata mükemmel bir seçim olabilir.

4. Roka

Bu koyu yeşil yapraklı sebze mutlaka tüketilmelidir. Roka, çoğunlukla alkalileştirici olduğu için detoks diyetlerine dahil edilir. Bu ultra sağlıklı bitki, A vitamini ve kalsiyum ile doludur. Kalsiyum genellikle süt ürünleriyle ilişkilendirilir, ancak birçok sebze de mükemmel bir alternatif kalsiyum kaynağıdır.

5. Kuşkonmaz

Kuşkonmaz, en güçlü alkalize edici sebzelerden biridir. Ancak bu kadar sağlıklı olmasının tek nedeni bu değildir. Ayrıca antioksidanlar, besinler ve birçok detoks etkili bileşen içerir. Kuşkonmaz ayrıca yaşlanma karşıtı bir etkiye sahiptir, bu nedenle onu diyetinize dahil etmeye başlamak için birçok neden vardır.

6. Avokado ve avokado yağı

Bu kremsi yeşil meyve, çeşitli faydalı besinlerle doludur ve tüm sağlıklı beslenme listelerinde yer alır. Avokado, potasyum ve sağlıklı yağlar açısından oldukça zengindir, bu nedenle alkalileştirmenin yanı sıra tüketerek başka faydalar da elde edebilirsiniz. Avokado yağını diğer alkali olmayan ve hatta asidik yağlarla karıştırabilirsiniz.

7. Fesleğen

Bitkilerin veya baharatların bile vücudun pH değerini etkileyebileceğini bilmiyor olabilirsiniz. Örneğin fesleğen alkalize eder ve vücudun iyileşmesine katkıda bulunan flavonoid içeriği gibi diğer faydalı özelliklere sahiptir.

8. Pancar

Pancarın da alkalileştirici etkisi önemlidir. Pancar ayrıca kanser önleyici etkisi olan ender bir bitki besin maddesi olan betalin içerir. Garnitür olarak, salatada, smoothie'lerde tüketebilir, hatta ondan brownie yapabilirsiniz. Taze olarak satın almak ve daha sonra evde buharda pişirmek önemlidir, çünkü bu şekilde besin içeriği korunur.

9. Brokoli

Brokoli, sofralarımızda önemli bir yere sahip olacak kadar besleyici ve sağlıklı sebzelerden biridir. Fırında veya buharda pişirerek, ondan hızlı bir şekilde lezzetli bir tarifler hazırlayabilirsiniz.

10. Brüksel lahanası

Brüksel lahanasının diğer asitleştirici gıdaların neden olduğu parçalanmayı önlediği ve böylece vücudun pH dengesinin oluşmasına ve korunmasına katkıda bulunduğu gösterilmiştir. Ayrıca vitaminler, mineraller ve liflerle doludur, bu da onu herhangi bir yemek için mükemmel bir malzeme haline getirir. Taze satın almak ve evde buharda pişirmek en iyisidir.

11. Karabuğday

Sağlıklı beslenme listelerinde karabuğdaydan da sıklıkla bahsedilir, çünkü glütensizdir. Bu, glüten duyarlılığı olanlar için çok yararlıdır. Aynı zamanda alkali bir besindir, bu nedenle midenizin asidik olacağından endişe etmeden yiyebilirsiniz. Şaşırtıcı derecede iyi bir protein kaynağıdır ve ayrıca çok fazla demir içerir.

12. Lahana

Alkali oluşuna ek olarak, belirli kanserlerin önlenmesine ve tedavisine de katkıda bulunur. Ayrıca yüksek lif içeriğine ve düşük kalori içeriğine sahiptir, bu nedenle çoğu diyette tüketilebilir.

13. Havuç

Havuç gözler için iyidir, ancak aynı zamanda alkalileştiricidir. Bu onu iki kat daha sağlıklı ve çok lezzetli bir gıda yapar. Lif ve potasyumun yanı sıra birçok vitamin içermesi onu çok faydalı bir besin haline getirir.

14. Karnabahar

Brokoli ve Brüksel lahanası ile aynı aileye aittir ve alkalileştirme de dahil olmak üzere benzer sağlık etkilerine sahiptir. Çok fazla lif içerir ve mükemmel bir C vitamini kaynağıdır. Hazırlanması da çok kolaydır, ancak alkalileştirme özellikleri en etkili çiğ veya hafif buharda pişmesiyle olur. Karbonhidrat alımınızı azaltmak istiyorsanız, pirinç yerine bile kullanabilirsiniz.

15. Kereviz

Tadına ilgi duymasanız bile kerevizi sevmelisiniz. Harika bir alkalize edici sebze olmasının yanı sıra kalorisi düşüktür ve birçok faydalı besin içerir.

16. Chia

Bu minik tohumların ne kadar besin değeri olduğunu veya vücudun pH dengesi üzerinde ne kadar etkisi olduğunu hayal bile edemezsiniz. Chia tohumları hemen hemen her tarifte kullanılabilir. Örneğin, burada listelenen sebzelerden yapılmış bir çorba düşünün ve biraz chia tohumu ekleyin. Veya daha alkali hale getirmek ve daha fazla lif içermesi için smoothie'nize ekleyin.

17. Frenk soğanı

Sık sık yenen bir besin olmadığı için onu sofranıza nasıl dahil edebileceğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Alkalize edici bir etkiye sahiptir ve aynı zamanda iyi bir besin içeriğine sahiptir. Patateslerin üzerine frenk soğanı serpmek iyi bir seçimdir. Ayrıca çorbalara, garnitürlere veya salatalara da ekleyebilirsiniz.

18. Kişniş

Yemeği tatlandırmak ve ayrıca alkalize etmek istiyorsanız kişniş de harikadır. Kişniş, alkalileştirmenin yanı sıra kolesterol seviyelerini ve sindirimi de iyileştirir. Yemek pişirirken kullanımı oldukça kolaydır ve hatta evde penceredeki bir saksıya bile dikebilirsiniz.

19. Hindistan cevizi

Hindistan cevizi, hemen hemen her parçası bir şeye iyi gelen doğal gıdalardan biridir. Hindistan cevizi suyu, Hindistan cevizi sütü ve Hindistan cevizi etinin tümü, alkalileştirici etki de dahil olmak üzere kanıtlanmış sağlık yararlarına sahiptir. En iyi etki için taze Hindistan cevizi eti, Hindistan cevizi suyu veya Hindistan cevizi yağı tüketilmesi önerilir.

20. Lahana

Lahana, önemli bir alkalileştirici etkiye sahip olmasının yanı sıra, aynı zamanda kanser önleyici gıdalar listesinde de üst sıralarda yer almaktadır. A vitamini içeriği yüksektir ve diğer vitamin ve mineralleri de içerir, bu nedenle tüketimi şiddetle tavsiye edilir.

21. Salatalık

Buzdolabınızda olması gereken bir başka besin salatalıktır. Alkalize gıdadır ve o kadar çok su içerir ki, gerçek bir nemlendirici sebzedir. En iyi etki için kabuğunu da tüketin.

22. Kimyon

Ne tür yemek pişirdiğinize bağlı olarak mutfakta kimyonu birçok farklı şekilde kullanabilirsiniz. Sık kullanıyorsanız doğru yapıyorsunuz demektir, aşina değilseniz alışma zamanı gelmiştir. Asitli yiyeceklerin etkilerini yok etmeye yardımcı olan bir baharattır, yani alkalize sebzelerle yenildiğinde çift etki elde edebilirsiniz.

23. Karahindiba

Karahindibaların hem çiçeği hem de kökü son derece sağlıklıdır. Alkalileştiricidir ve ayrıca detoks edici ve tansiyonu düşürücü bir etkiye sahiptir.

24. Patlıcan

Patlıcan, her alışverişinizde sepetinizde yer alması gereken çok yönlü bir sebzedir. Alkalileştiricidir ve istediğiniz kadar yiyebileceğiniz yiyeceklerden biridir. Kalorisi düşüktür, tok tutar ve vücudun pH dengesinin korunmasına yardımcı olur.

25. Taze fasulye

Taze fasulye oldukça popüler bir sebzedir ve her yemeğin yanına yakışır. Bu sebze alkalileştirici etkisinin yanı sıra yüksek lif içeriği, C vitamini, potasyum, demir ve kalsiyum gibi birçok iyi özelliğe sahiptir.

26. Keten tohumu yağı ve keten tohumu

Hem keten tohumu hem de ondan yapılan yağ, alkalileştirici olmaları da dahil olmak üzere birçok sağlıklı özelliğe sahiptir. Tohumun kendisi oldukça tatsızdır, bu nedenle lezzetini değiştirme konusunda endişelenmeden herhangi bir yiyeceğin üzerine serpebilirsiniz. Smoothie'lerde de kullanabilirsiniz. Örneğin, sebzeleri kızartmak için yağı kullanabilirsiniz, böylece vücudunuza daha da fazla besin katabilirsiniz.

27. Sarımsak

Sarımsağın detoks etkisi uzun zamandır bilinmektedir ve aynı zamanda alkali diyet yapıyorsanız da önerilir. Kanseri önlemeye yardımcı olur ve tansiyonu düşürür. Detoks etkisi inanılmaz derecede iyidir, bu nedenle sarımsak tüketirseniz birçok fayda elde edebilirsiniz.

28. Zencefil

Zencefil kökü giderek daha popüler hale geliyor ve giderek daha fazla insan sağlık üzerindeki etkilerini fark ediyor. Detoks etkili ve alkalize edici özelliklere sahiptir.

29. Glutensiz ekmek

Glutensiz ürünlere olan talep arttığından, glutensiz ekmekleri raflarında bulmak daha kolay hale geldi ve asit etkisinden korkmadan ekmek yemek için mükemmel bir fırsat. Örneğin, salatalık veya ıspanak kadar güçlü alkalileştirici olmayabilir, ancak yine de önemli bir etkiye sahiptir. Listedeki tüm gıdalar glutensizdir.

30. Greyfurt

Çoğu sağlıklı beslenme listesinde yer alan bir başka meyve de greyfurttur. Kilo vermeye yardımcı olur, sindirimi hızlandırır ve dünyanın en sağlıklı gıdalarından biri unvanını almıştır. Aynı zamanda alkali bir gıdadır.