Vücudun yaşamak için ihtiyaç duymadığı 4 organ

Apandisit, dalak veya safra kesesi gibi organlar olmadan vücut yaşamına devam edebilir ancak onların yokluğunu telafi etmek için adeta bir savaş verir. İşte yaşamak için ihtiyaç duymadığınız organlar.

İnsan vücudu, büyük bir hassasiyetle birlikte çalışan çok sayıda parçadan oluşan harika bir makine gibi çalışır.

Ancak vücudumuz mükemmel bir makine olmanın yanı sıra inanılmaz derecede dirençlidir ve olağanüstü uyum sağlama yeteneği sayesinde bazı organlar olmadan da yaşayabiliriz.

Bazı organların eksikliklerinde vücut eksiklikleri telafi etmek için bir savaş verir. Diğer organlar, eksiklik işlevleri yerine getirmek zorunda kalır.

İşte vücudun yaşamak için ihtiyaç duymadığı organlar.

İLK SAVUNMA HATTI: BADEMCİKLER VE ADENOİDLER

Bademcikler, boğazınızın arkasında sağda ve solda görebileceğiniz iki doku kütlesidir. Adenoidler burnun arkasında, damağın üzerindedir.

Lenfatik sistemin bir parçasıdırlar ve ağızdan veya burundan giren mikroplara karşı ilk savunma hatlarıdır. Virüsleri ve bakterileri vücuda yayılmadan önce ortadan kaldırmaktan sorumlu beyaz kan hücrelerini içerirler.

Bebeklerde ve küçük çocuklarda rolü daha önemlidir, ancak savunma sistemimiz geliştikçe önemini kaybederler. Genellikle ergenlikten sonra küçülürler.

Eksiklikleri savunmayı etkilemez, vücudumuzun kendini savunmak için başka kaynakları vardır. Bir enfeksiyonla savaşırken veya tahriş edici maddelere (tütün gibi) veya alerjenlere maruz kaldıklarında sıklıkla iltihaplanırlar, ancak bazı çocuklarda belirgin bir sebep olmaksızın büyüyebilirler.

Bademciklerin ve geniz etinin çıkarılması günümüzde geçtiğimiz yıllara göre daha az yaygındır, ancak şişlik sıksa veya düzelmiyorsa ve komplikasyonlara neden oluyorsa gerekli olabilir.

DALAK

Karnın sol üst tarafında, göğüs kafesinin altında bulunan, yaklaşık yumruk büyüklüğünde oval bir organdır.

Ana işlevi kanı filtrelemek ve eski veya hasarlı kırmızı kan hücrelerini tanımak ve yok etmektir. Ayrıca enfeksiyonla savaşan beyaz kan hücreleri üretir ve kırmızı kan hücrelerini ve trombositleri (kanın pıhtılaşmasına yardımcı olan) depolar.

Mononükleoz veya daha nadiren sıtma, karaciğer hastalığı ve bazı tümörler gibi enfeksiyonlarla boyut olarak artar. Ve bu durumda sık enfeksiyon, anemi veya kanama görülebilir ve hatta hayati tehlike oluşturabilir.

Bu noktadan sonra dalak eski şeklini geri kazanamaz, bu nedenle tedavi buna yol açan nedenleri çözmeye odaklanır. Ancak kaynağı bulunamazsa veya karmaşık hale gelirse, dalağın bir kısmı veya tamamı alınır.

Daha sonra kırmızı kan hücrelerini yok etme işlevi karaciğer ve kemik iliği tarafından yerine getirilecektir. Dalağı olmayan kişilerde enfeksiyon riski daha yüksektir.





APANDİS

Apandis (veya apendiks), karnın sağ alt bölgesinde, kolonun başlangıcında (ince bağırsağa birleştiği yerin yakınında) bulunan küçük, tüp şeklinde bir kesedir.

Son araştırmalar, enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olan antikorlar ürettiği için bağışıklık sisteminde büyük bir rol oynadığını göstermektedir. Bir enfeksiyonun bağırsak florasını bozması durumunda dengeyi yeniden sağlamaya yardımcı olan faydalı bağırsak bakterileri için bir depo görevi görebileceğine inanılmaktadır.

İltihaplanmasının ve apandisite yol açmasının (en sık 10 ila 30 yaş arasında) nedeni bir tıkanıklıktır. Bu, içinde mikropların birikmesine neden olur ve tüp enfekte olur. Tedavi edilmezse, yırtılabilir ve acil tıbbi müdahale gerektiren karın boşluğunun iltihaplanmasına, peritonite neden olabilir.

İltihaplanma antibiyotiklerle azaltılabilir, ancak çoğu zaman apandisin alınması gerekir. Antikor üreten başka organlarımız da vardır, dolayısıyla bu depo gerekli değildir. Ancak bazı araştırmalar, apandisi olmayan kişilerin bakterilerin neden olduğu belirli bağırsak enfeksiyonlarına daha yatkın olabileceğini göstermektedir.

SAFRA KESESİ

Karnın sağ tarafında, karaciğerin hemen altında bulunan küçük, armut biçimli bir organdır.

Karaciğer tarafından üretilen ve yağları sindirmek için ince bağırsağa salınan bir sıvı olan safrayı depolar. Safrayı oluşturan maddeler sertleşebilir ve safra kesesinde safra taşları oluşturabilir. Neden oluştukları her zaman bilinmemekle birlikte aşırı kolesterol veya bilirubinin etkisi olduğu bilinmektedir.

Uzmanlar, komplikasyonlardan kaçınmak için rahatsızlığa neden olmasalar bile taş tespit edilirse safra kesesinin çıkarılmasını önerir. Safra kesesi alındığında karaciğerden bağırsağa giden kanal biraz genişler ve safra kesesinin işlevini üstlenir ve daha fazla safraya sahip olur.

Yağlı yiyecekler tükettikten sonra kolit veya ishal olması mümkün olsa da tamamen normal bir yaşam sürdürülebilir.

Obezite, bu vakalarda bir risk faktörüdür. Obezitesi olan insanlar safra kesesinde daha fazla kolesterol ve safra asidi biriktirir ve daha az hareket eder, bu da taş oluşumunu kolaylaştırır. Bu, özellikle taş görülme riskinde yüzde 21'e varan bir artışa sahip olan obez kadınlarda önemlidir.

Ayrıca çok hızlı kilo vermenin safra kesesine zarar verdiği görülmektedir. Uzun süre açlık durumlarında safra kesesi safra ile dolu olur ve çok sıkı bir diyet uygularken uzun süre hareket etmez. Uzun süre boşalmadığında bir tortu oluşabilir ve taşların oluşması daha kolay hale gelir. Kilo, haftada 1 kg'ı geçmemek üzere yavaş yavaş verilmelidir.