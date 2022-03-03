Vücudunuza daha iyi bakmanız gerektiğini gösteren 9 sessiz işaret

Sağlıklı gibi hissetmenize rağmen vücudunuzda bir şeylerin ters gittiğini gösteren küçük belirtiler ortaya çıkabilir ve bunlar genelde gözden kaçarlar. İşte dikkat edilmesi gereken 9 işaret.

Sağlıklı olmak için fiziksel olarak aktif olmak, doğru yiyecekler yemek ve kendinizi iyi hissetmek gerekir. Egzersiz, sağlıklı beslenme, hastalık taraması ve başa çıkma yöntemleri, bir kişinin sağlığını iyileştirebilir.

Sağlıklı yaşam, yaşam boyu süren bir etkidir. Yeterli ve dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve günlük yaşamda stres yönetimi de dahil olmak üzere sağlıklı bir yaşam tarzını izleyerek elde edilir.

Çoğu insan, sağlığın değerini hafife alır. Kaybedene kadar sağlığın değerini bilemeyiz. Sağlık, hem vücudumuzun hem de zihnimizin ideal durumda çalışması olarak tanımlanabilir. Sağlıklı bir yaşam tarzı esastır çünkü bir kişinin yaşam kalitesini ve yaşam beklentisini doğrudan etkiler. Sağlık fiziksel, sosyal ve zihinsel düzeyde dolu bir yaşam sürülmesini sağlar.

KENDİNİZE DAHA İYİ BAKMANIZ GEREKTİĞİNİ GÖSTEREN 9 İŞARET

Sağlıklı bir yaşam sürmeye çalışsanız bile vücudunuzu kötü hissedebilirsiniz. Vücudunuzla daha da fazla ilgilenmeniz gerektiğine dair işaretler vardır. Kendinize iyi bakmadığınızı gösteren 9 sessiz işareti fark ederseniz, değişim zamanı gelmiş demektir.

Unutkanlık

Size göre iyi uyuduğunuz bir gecenin ardından kafanız karışmış bir şekilde uyanıyorsanız ve son zamanlarda cüzdanınız, anahtarlarınız olmadan evden çıktığınızı fark ediyorsanız vücudunuzda bir şeyler ters gidiyor olabilir. Bu durum yaşla birlikte gelen unutkanlık olabilir ama bu tür durumlar özellikle çok sık ise daha ciddi bir şeyin göstergesi olabilir.

Beyin sisi olarak da adlandırılan bu durumun nedenlerinden biri bilişsel sorunlara yol açan hormonal dengesizliktir. Özellikle kadınlarda unutkanlıklar tiroid sorunlarının bir işareti olabilir. Unutkanlık genellikle günlük rutininizin bir parçasıysa, mutlaka bir uzmana başvurun. Unutkanlığınızın nedeni olup olmadığını görmek için hormonlarınızı ve tiroid fonksiyonunuzu kontrol ettirin.

Hem kadınlarda hem de erkeklerde, bağırsak bakterileriyle ilgili sorunlar nedeniyle de dağınık düşünceler ortaya çıkabilir. Bağırsak florası beynimizle bağlantılı olduğundan, daha iyi beslenme size netlik ve konsantrasyon verebilir. Sağlıklı bağırsak florası, beyin fonksiyonlarına büyük fayda sağlar.

Düşük Cinsel Dürtü

Cinsel dürtünüz yoksa, sorun hormonlarınızda olabilir. Ve bu durumda ilk adım bir doktorla konuşmak ve hormonları analiz etmektir. Hormonal dengesizlikler ayrıca yorgunluk, depresyon, kilo alımı ve hatta kalp sorunları gibi daha ciddi durumlara da yol açabilir, bu nedenle bu sorunla zamanında ilgilenmek önemlidir.

Büyük Stres

İster işinize, ailenize, ilişkinize veya genel olarak dünyaya önem veriyor olun, sürekli stres sağlığınızı mahvedebilir. Stres kortizol seviyelerini arttırır ve bu hormonun dengesiz seviyeleri sizi endişeli ve depresif hissettirebilir. Ayrıca bilişsel yetenekleri de etkilerler.

Ek olarak, yüksek düzeyde stres hormonları aşırı kilo alımına neden olabilir ve bu özgüven eksikliği, hayal kırıklığı ve enerji eksikliği ile sonuçlanabilir. Kortizolü kontrol altına almanın yollarından biri sağlıklı bir diyettir ve stresi azaltmak veya ortadan kaldırmak için doğru desteğe sahip olmak önemlidir. Daha az stres, genel sağlığınızda ve yaşam kalitenizde mutlaka iyileşmeye yol açacaktır.

Sürekli Uyku

Kaliteli uyku, sağlığınızın devam etmesini ve yaşam kalitesini etkileyen önemli bir unsurdur. Uzun süredir uykusuzlukla mücadele ediyorsanız, uykusuzluğun nedenini bulmak için belirli testlere ihtiyacınız olup olmadığını anlayacak olan bir uzmana danışın.

Bacaklarda Kramplar

Günümüzde pek çok insan günün büyük bir kısmını ekran başında oturarak geçirmektedir. Bu süre zarfında ara sıra kas seğirmeleri veya bacak krampları hissetmek normaldir ancak bunların sıklaşması bir şeylerin ters gittiğinin bir işareti olabilir.

Krampların sık sık ortaya çıkması düşük magnezyum seviyelerini gösterebilir. Bir süre sonra magnezyum eksikliği, kalp aritmisi gibi daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu sorunu çözmenin ilk adımı badem, kabak çekirdeği veya muz gibi magnezyum açısından zengin gıdaların tüketimini artırmaktır.

Kollarda ve Bacaklarda Karıncalanma

Ara sıra karıncalanma yaşanması genellikle endişe verici değildir, ancak sık sık meydana gelirse B12 vitamini eksikliği gibi sorunları gösterebilir. Bu sorunu görmezden gelirseniz, bu temel besinin eksikliği kansızlığa ve hatta nörolojik hastalıklara yol açabilir. B12 eksikliğini gidermek için yumurta ve süt ürünleri gibi besinler tüketin.

Çok Kuru Cilt

İçinde bulunduğumuz soğuk günlerde kuru cilt oldukça yaygın görülen bir sorundur. Cilt tipinize uygun nemlendiricileri günlük rutininizin bir parçası haline getirin ve avokado, fındık, zeytin gibi sağlıklı yağlar açısından zengin besinleri günlük menünüze ekleyin. Kuru cilt, vücudunuzda sağlıklı yağ asitlerinin eksik olduğunuzun bir işareti olabilir.

Cİlt kuruluğunuz aldığınız önlemlere rağmen devam ediyorsa ve durum git gide kötüleşiyorsa mutlaka bir uzmana başvurun.

Sivilce

Sivilceler ilaçlar ve hormonlarla ilişkili bir sorun olmasına rağmen, yayılmalarına neden olan başka faktörler de vardır. Bunlardan biri stres, diğeri ise kan şekerini yükselten ve iltihaplanmayı tetikleyen tatlı ve nişastalı gıdaların aşırı tüketimidir.

Öğleden Sonra Yorgunluğu

İş yerinde yoğun bir sabahtan sonra öğle yemeğine ve kahve molalarına kadar dakikaları sayıyor ve sonrasında düzenli olarak öğleden sonra yorgunluğuyla mücadele mi ediyorsunuz? Nedeni yemek seçiminde yatıyor olabilir. Düzenli olarak pizza ve sandviç gibi hamur veya ekmek bazlı öğle yemeği yiyorsanız, yorgun olmanız şaşırtıcı değildir. Bu tür yiyecekler kan şekerinde ani yükselmelere ve ani düşüşlere neden olur ve düşük kan şekeri uyuşukluğa ve yorgunluğa neden olur.

Öğleden sonra yorgunluğunu önlemek için diyetinizde değişiklikler yapmanız gerekir. Normal kan şekeri seviyelerini korumak için öğle yemeğiniz dengeli ve protein, yağ ve lif açısından zengin olmalıdır.

DAHA SAĞLIKLI OLMAK İÇİN 4 İPUCU

Sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek hastalık ve yaralanmalardan kaçınmanıza ve kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir. Bu adımlar, zaten hasta olsanız bile yardımcı olacaktır.

- Meyve, sebze, kepekli tahıllar ve süt ürünleri açısından zengin dengeli bir diyet izleyin. Bunlar, vücudunuzun düzgün çalışmasına yardımcı olacak vitamin ve minerallerle doludur.

- Düzenli egzersiz yapın. Bu, zinde ve formda kalmanıza yardımcı olacak, ayrıca kalbinizi ve ciğerlerinizi daha verimli çalışması için güçlendirecektir. Egzersiz yapmak aynı zamanda ruh halinizi iyileştiren hormonların salınmasına da yardımcı olur.

- Vücudunuzun kendini onarmak için zamanı olması için her gece bol bol uyuyun. Herkes için iyi olan belirli bir uyku miktarı yoktur, ancak çoğu yetişkinin dinlenmek, uyanık kalmak ve bir sonraki günün görevleri için hazır olmak için her gece 7-9 saat arası uykuya ihtiyacı vardır.

- Bir şey hakkında stresli hissediyorsanız, güvendiğiniz biriyle konuşun veya bir günlüğe yazın. Kronik stresiniz veya anksiyeteniz varsa bu duygularla ilgili yardım için bir ruh sağlığı uzmanına başvurun. Kronik stres, bağışıklık sisteminizi olumsuz etkileyerek hastalıklarla savaşma yeteneğini azaltır.