Vücudunuza K vitamini takviyesi sağlayan 6 doğal besin

Sağlıklı bir vücudu korumak için gerekli olan ve çeşitli gıdalarda doğal olarak bulunan K vitamini alımınızı artırmak için yemeniz gereken besinler…

Vitaminler gibi temel besinler, genel sağlık ve zindeliğimizde önemli bir rol oynar. Çeşitli vitaminler içeren dengeli bir diyet, vücudunuzun bakımına ve bağışıklık ve güç oluşturmasına yardımcı olur. K vitamini, düzenli diyet alımınızın bir parçası olması gereken bir besindir.

K vitamini, kanın pıhtılaşmasını önlemeye yardımcı olan, kemik metabolizmasını iyileştiren ve kan kalsiyum seviyelerini düzenleyen protrombin içeren, yağda çözünen çok önemli bir vitamindir. K vitamini ayrıca yaşlı erişkinlerde epizodik hafızanın iyileştirilmesine yardımcı olur ve arterlerde mineralleşmeyi önleyerek kan basıncının düşük tutulmasında faydalıdır.

Eksikliğinde diş etlerinde kanama ve pıhtılaşma olabilir. K vitamini eksikliği ayrıca kemik mineralizasyonunu azaltabilir ve osteoporoza katkıda bulunabilir. İşte, diyetinize dahil edebileceğiniz K vitamini açısından zengin besinler;

1. BROKOLİ

Bu güçlü yeşil gıda, K vitamininin yanı sıra lif, protein, demir, potasyum, kalsiyum, selenyum ve magnezyum ile doludur. Bu nedenle, kemik yoğunluğunu iyileştirmekten kas geliştirmeye kadar, brokoli tartışmasız sağlıklı iyilik şampiyonudur.

2. MUZ

Muz, K vitamini ve sindirime ve kilo yönetimine yardımcı olan diğer temel besinlerle doludur. Muzda bulunan K vitamini vücut tarafından kolayca emilir ve karbonhidratları ve yağları metabolize ederek enerjiye dönüştürmeye yardımcı olur. Ayrıca istenmeyen kimyasalları karaciğer ve böbreklerden uzaklaştırır ve sağlıklı bir sinir sistemini korur.

3. AVOKADO

Avokado iltihapla savaşır, kolesterol seviyelerini iyileştirir ve harika bir K vitamini ve magnezyum kaynağıdır. Bu meyve ayrıca potasyum içerir ve mükemmel bir lif kaynağıdır, böylece daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur.

4. YABAN MERSİNİ

Yaban mersini kalorisi düşüktür ve besinler ve antioksidanlarla doludur. Yaban mersini K vitamini ve antioksidan içeriği, kalp hastalığı için risk faktörlerini azaltmaya, LDL kolesterol seviyelerini ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olur.

5. FINDIK

Badem ve kaju, yüksek miktarda K vitamini ve magnezyum içerir. Kalp sağlığı ve iştahı azaltmak için faydalıdır. Kuruyemişler ayrıca kan şekeri ve kolesterol seviyelerini iyileştiren ve anti-inflamatuar özelliklere sahip tekli doymamış yağlar sunar.

6. YUMURTA

Yumurta, protein açısından zengin olmasının yanı sıra, K vitamini, folat ve selenyum gibi temel besinleri ve mineralleri içerir. Yumurtalar, optimum kas büyümesi ve kemik gücünün korunması için vücudun ihtiyaç duyduğu yeterli miktarda besin sağlamak için ideal besindir. Ayrıca yumurta, yaygın olarak iyi kolesterol olarak da bilinen yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) düzeylerinin artmasına yardımcı olur. Daha yüksek HDL seviyeleri kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilir.