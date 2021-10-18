Vücudunuzdaki fazla sıvıyı atmanın 6 yolu

Çoğu durumda zararsız olan vücuttaki ödem, bazı durumlarda kalp yetmezliği gibi bir sağlık sorununun belirtisi olarak da ortaya çıkabilir. İşte vücudunuzdaki fazla sıvıyı atmanın yolları.

Sıvı tutulmasının en belirgin belirtisi şişliktir. Yüz şişer ve özellikle ayak bileği bölgesi ağırlaşır ve hacim artar. Ancak aşırı su, ödem başlangıcından önce bile çok daha erken ortaya çıkabilir.

Yaşam tarzınızı değiştirmediyseniz ve tartıda aniden 1-2 kg veya daha fazla görmeye başladıysanız, büyük olasılıkla nedeni vücudunuzdaki su tutulmasıdır.

Vücuttua su tutulumunun doğal ve nispeten zararsız olanlar dahil olmak üzere birçok farklı sebebi vardır.

En yaygın olanları şunlardır:

- Kadınlarda adet öncesi sendrom ve gebelik,

- Çok tuzlu yemek yeme alışkanlığı,

- Hareketsiz yaşam tarzı ve kalıcı hareketsizlik. Örneğin, bir uçakta veya otobüste saatlerce oturmanız gerektiğinde, alt uzuvlarda sıvı birikir.

- Bazı ilaçların yan etkisi. Özellikle hipertansiyon ve diyabet için reçete edilen ilaçlar, östrojen bazlı hormonal ilaçlar, steroidler, ibuprofen ve diğer NSAID'ler bile bazen sıvı tutulmasına neden olur.

Ancak şişkinlik, aşağıdaki gibi ciddi durumlarda da kendini hissettirir:

- Kronik kalp yetmezliği,

- Böbrek hastalığı,

- Siroz,

- Kronik venöz yetmezlik,

- Lenfatik sistemle ilgili sorunlar

- Uzun süreli protein eksikliği.

DOKTORA NE ZAMAN GÖRÜNMELİ?

Sağlıklı insanlar için sıvı tutulması daha çok estetik bir problemdir. PMS sırasında hormonal değişikliklerin veya geceleri yenen bir balığın neden olduğu şişkinlik, genellikle en fazla birkaç gün içinde kendi kendine geçer.

Ancak şişlik düzenli, sabit hale gelirse veya halihazırda var olan hastalıkların bir bleirtisi olarak ortaya çıkarsa (örneğin, kardiyovasküler bozukluklar) aşırı sıvıdan kurtulmanız gerekir. Aksi takdirde, fazla su kalbe, böbreklere, damarlara ek yük bindirecek ve durumunuzu kötüleştirecektir.

Bazı tehdit edici işaretler vardır. Onları fark ederseniz, mümkün olan en kısa sürede yardım almaya çalışın:

- Ani şişmeye göğüs ağrısı, nefes darlığı ve sığ nefes alma eşlik eder. Bu, pulmoner ödem veya anafilaktik şok belirtisi olabilir. Bu tür belirtilerle hemen harekete geçmeniz gerekir.

- Şişmiş bölgenin üzerindeki deri o kadar gerilir ki parlar. Veya şişmiş bölgeye bastıktan sonra uzun süre orada bir gamze kalır. Bu tür işaretlerle, bir doktora danışmanız ve onun tarafından öngörülen muayenelerden geçmeniz gerekir.

- Oturarak çok zaman geçirdikten sonra bacakta şişlik ve ağrı oluşur ve bu durum uzun süre devam eder. Derin ven trombozu kendini bu şekilde gösterebilir.

VÜCUDUNUZDAKİ FAZLA SIVIYI ATMANIN 6 YOLU

Bu yöntemler sağlıklı insanlar için uygundur. Kronik hastalıkları olan hastalar başlamadan önce mutlaka bir doktora danışmalıdır.

1. Egzersiz

Sıvı tutulmaları, dolaşım bozuklukları ile yakından ilişkilidir. Kan bir bölgede durgunlaştığında, basınç yükselir ve sıvı, damarların duvarlarından hücreler arası boşluğa sıkışmaya başlar ve burada kalır.

Durgun sıvıdan kurtulmak için hafif bir egzersiz yeterlidir. Kan dolaşımını iyileştirecek ve vücudun böbrekler yoluyla fazla nemi atmasına yardımcı olacaktır.

Ayrıca ter yoluyla da sıvı tutulumu atılabilir. Araştırmalar, egzersiz sırasında insanların ortalama olarak 0,5 ila 2 litre sıvı kaybettiğini gösteriyor. Bu miktar, vücudun bireysel özellikleri, stres derecesi, ortam sıcaklığı ve seçilen giysiye göre değişebilir. Ayrıca egzersiz sırasında kaslar daha fazla suya ihtiyaç duyar tutulan sıvıları azaltabilir. Bu nedenle egzersiz yapmak, aynı zamanda gözle görülen şişkinlikten kurtulmanıza yardımcı olabilir.

2. Hafif bir masaj yapın

Hafif bir baskı uygulayarak şişmiş bölgeleri kalbe doğru hareket ettirin. Böyle bir masaj dokulardan fazla sıvıyı dolaşıma sokar ve böbrekler tarafından atılmasını sağlar.

3. Bacaklarınızı kaldırarak uzanın

Aşırı sıvı genellikle bacak dokularında birikir ve alt ekstremite damarlarındaki kan akışını zorlaştırır.

Uzanıp bacaklarınızı kalp seviyesinden yukarı kaldırdığınızda, yerçekimi sizin için çalışmaya başlar. Kan kalbe doğru akar, damarların duvarlarındaki basınç azalır, alt ekstremite dokularından gelen sıvı kan dolaşımına geri döner.

4. Tuzu bırakın

Tuzlu yiyecekler vücutta sıvı tutar. Bu fizyolojik bir süreçtir. Sofra tuzundaki ana element sodyumdur. Ve çok fazla tuz alındığında vücudumuz fazla sodyumu seyreltmek için su depolamaya başlar. Uzmanlar, sıvı tutulmasını önlemek için günde en fazla 5 gram tuz alımını önermektedir.

5. Potasyum oranı yüksek yiyecekler yiyin

Potasyum mineralinin sodyum konsantrasyonunu azaltıcı özelliği vardır. Bu, vücudun fazla sudan kurtulmasına yardımcı olacaktır.

Potasyum açısından zengin gıdalar:

- Ispanak gibi koyu yeşil yapraklılar

- Bezelye

- Patates

- Mantarlar

- Muz

- Avokado

- Domates

- Portakal gibi turunçgiller

- Erik, kayısı, diğer çekirdekli meyveler ve bunların meyve suları

- Kuru üzüm ve hurma

- Süt ve yoğurt

- Ton balığı

6. Magnezyum açısından zengin yiyecekler yiyin

Dokularda sıvı tutulması ve buna bağlı ödem magnezyum eksikliği nedeniyle de ortaya çıkabilir. Bu nedenle, bu mineralden zengin bir diyet, vücutta fazla su ile baş etmeye yardımcı olur.

Magnezyum açısından zengin gıdalar:

- Kuru yemiş ve yağşı tohumlar

- Baklagiller

- Lif açısından zengin tam tahıllar

- Süt ürünleri

- Koyu yelil yapraklılar

- Bitter çikolata