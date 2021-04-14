Vücut ağrıları özellikle zamanımızın çoğunu evde geçirdiğimiz bu günlerde oldukça yaygın hale geldi. Ancak sadece beslenmenize dikkat ederek bile ağrıları hafifletebilmek mümkün.

Birçok kişi ilk rahatsızlık belirtisinde hemen ilaç içmeyi tercih eder. Bugün sadece tadı güzel olmakla kalmayıp, aynı zamanda vücuttaki ağrıları hafiflettiği ve genel sağlığı da iyileştirdiği bilinen bazı yiyeceklere yakından göz atacağız.

Çoğu insan, hayatının bir noktasında bedensel rahatsızlık hisseder ve bazıları, sorunun temel nedenine asla inmeden semptomları maskeleyen bir yöntem olan ağrı kesicilere güvenir. Ancak çoğu ağrı düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme ile düzelebilir.

Özellikle vücut ağrılarını hafiflettiği gösterilen birçok besin vardır ve en iyi bölüm bu gıdalardan çoğunu bulmak oldukça kolaydır. Etkili olabilmeleri için günlük diyetinize dahil etmeniz gerektiğini unutmayın. İşte vücut ağrılarına karşı etkili 10 süper besin ve tüketmek için ipuçları.

YABAN MERSİNİ

Bu küçük meyveler, antioksidanlar bakımından son derece zengindir ve bu, ağrılarla savaşırken artırmak isteyeceğiniz özelliklerden biridir. Daha fazla antioksidan, daha az iltihaplanma ve daha az hastalığa neden olur.

Yaban mersini, biraz ekşi tadı ve parlak mavi renginden sorumlu olan antosiyaninler adı verilen flavonoidler içerir. Antosiyaninler, iltihap önleyici ve antioksidan özellikler içerir. Bilim adamları, flavonoidlerin etkisinin ağrı kesiciler kadar güçlü olabileceğini öne sürmektedir. Flavonoidlerin özellikle yaşlandıkça vücut üzerinde çok yönlü yararlı bir etkisi vardır. Flavonoid seviyesi yükseldikçe, iltihaplanma seviyesi, vücut ağrıları ve doku hasarı azalır.

Yaban mersinleri taze veya donmuş şekilde tüketilebilir. Her ikisi de aynı olumlu etkiye sahiptir. Yaban mersinini bir smoothie'ye ekleyebilir, yoğurdun üzerine ekleyebilir veya yulaf ezmenizle karıştırabilirsiniz. Hatta onları salatalarınıza ekleyebilir veya atıştırmalık olarak tek başınıza yiyebilirsiniz. Taze yaban mersinini buzdolabınızın içindeki hava geçirmez bir kapta saklayın. Buzdolabında 4-7 gün herhangi bir bozulmaya maruz kalmadan kalabilirler. Dondurucuda ise 6-8 ay saklayabilirsiniz.

KİRAZ

Kirazların özellikle egzersizin neden olduğu ağrı ve güç kaybını ve kas fonksiyonlarının iyileşme sürelerini önemli ölçüde azalttığı gösterilmiştir. Yeni laboratuar çalışmaları, kirazların ağrı ve iltihaplanma ile mücadelede çok faydalı olduğunu göstermektedir. Faydalanabilecekler sadece sporcular değildir. Kirazların çok rahatsız edici bir artrit şekli olan gut hastalarında rahatsızlığı gidermeye yardımcı olduğu da bilinmektedir.

Smoothielerinize kiraz ekleyebilir ayrıca ferahlatıcı bir meyve suyu için kiraz kullanabilirsiniz. Kirazları buzdolabında 5-7 gün rahatlıkla saklayabilirsiniz.

SARIMSAK

Dünyanın her yerinde tıbbi yararlarıyla bilinen sarımsak, aynı zamanda en eski tıbbi gıdalardan biridir. Yüzyıllardır ağrıları tedavi etmek için kullanılmıştır. Diş ağrısı, sırt problemleri ve göğüs rahatsızlığı gibi ağrılar için özellikle iyidir.

Sarımsak, anti-enflamatuardır yani iltihaplı durumları hafifletebilir, aynı zamanda antibakteriyel ve antifungaldir ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir. Sarımsak, allisin adı verilen tıbbi bir bileşiğin varlığından dolayı genellikle süper gıda olarak adlandırılır. Allisin aslında sarımsağa güçlü kokusunu veren şeydir ve sarımsak doğranırken, ezildiğinde veya çiğnendiğinde açığa çıkar. Sarımsağınızdan en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız, önce onları doğrayın.

Sarımsak, anti-enflamatuardır, ayrıca antibakteriyel ve antifungaldir, bu da onu sadece ağrıları yatıştırmak için değil, aynı zamanda soğuk algınlığı ve mantar enfeksiyonlarını yenmede de etkili yapar. Çalışmalar ayrıca kan basıncını düşürmede etkili olduğunu göstermiştir.

Zaten çok sık sarımsak yiyorsunuzdur, ancak her ihtimale karşı, işte onu diyetinize dahil etmenin en iyi yollarından bazıları:

- En sevdiğiniz domates sosuna ekleyin.

- En sevdiğiniz salata sosuna 1-2 adet kıyılmış sarımsak ekleyin.

- Etleri veya en sevdiğiniz sebzeleri baharatlamak için kullanın.

Sarımsak, kuru ve karanlık bir yerde ortalama nem oranıyla bir çekmece veya dolapta günlerce saklanabilir. Ayrıca sarımsakları da dondurabilirsiniz. Sarımsakları bir mutfak robotunda biraz suyla çekin, karışımı buz kalıplarına dökün ve dondurun. Makarna yemeklerini tatlandırmak ve kızartmalara karıştırmak için daha sonra kullanabilirsiniz.

ZENCEFİL

Zencefil, özellikle mide ağrıları için harikadır ve oldukça ilithap karşıtı bir besindir. Zencefil, eklemlerde ve bağlarda iltihaplanmayı önlemeye yardımcı olur. Bir tıbbi çalışma, çiğ ve pişmiş zencefil tüketiminin, egzersize bağlı bir yaralanmadan muzdarip olanlarda önemli ölçüde daha az fiziksel rahatsızlığa neden olduğunu gösterdi.

Zencefil hakkında harika olan şey, hızlı hareket etmesidir ve eğer aynı zamanda sağlıklı besleniyorsanız, çabucak bir gelişme görebilirsiniz. Zencefilin ayrıca osteoartritten muzdarip insanlarda diz ağırlaşmasını azaltmaya yardımcı olduğu gösterilmiştir. Bu şifalı bitkiyi diyetinize nasıl ekleyeceğinizden emin değilseniz, meyve suyunuza ve smoothie tariflerinize taze soyulmuş zencefil ekleyerek başlayabilirsiniz. Taze kökü salata soslarında ve patates kızartmasında veya toz halindeki çeşidini fırınlanmış ürünlerde kullanabilirsiniz. Ayrıca çayını yapabilirsiniz.

Taze zencefili plastik bir torbada saklayabilirsiniz, sadece havanın tamamını çıkardığınızdan emin olun. Bunu yaparsanız yaklaşık 2-3 hafta sorunsuz şekilde saklayabilirsiniz. Zencefil ayrıca yıkanabilir, 3-5 cm'lik parçalar halinde kesilebilir ve dondurularak 1-2 ay boyunca saklanabilir.

YEŞİL ÇAY

İşte antioksidan yüklü başka bir yiyecek. Bir ortak nokta fark ettiniz mi? Evet, antioksidanların ağrının giderilmesine katkıda bulunabilecek önemli bir faktör olduğu doğrudur. Bir çalışma, yeşil çayın eklem rahatsızlığını yenmede mükemmel bir doğal çare olduğu sonucuna varmıştır.

Yeşil çay artritin hafifletilmesine, kilo kaybına, doğal enerjiye ve kan basıncının dengelenmesine katkıda bulunabilir. Artritten muzdarip birçok insan, eklemlerini rahatlatmak için daha sağlıklı bir alternatif için yeşil çay kullanmaktadır. Bu çayın özel nitelikleri ayrıca kilo kaybına, doğal enerjiye ve kan basıncının dengelenmesine katkıda bulunabilir. Yeşil çay da kahveye benzer şekilde kafein içerir. Ancak, daha yavaş bir hızda salınan daha küçük bir miktardır ve size daha sürdürülebilir enerji sağlar.

Yeşil çayı sabahları, hatta öğleden sonra bir bardak içmeye başlayın. Öğütülmüş çay yapraklarından yapılan bir miktar matcha da kullanabilirsiniz. Matcha, yemeklere, smoothie'lere veya soslara dahil etmek için harikadır.

Yeşil çayı veya matchayı karanlık ve kuru bir yerde saklayın. Mükemmel bir yeşil çay bardağı için suyunuzu yaklaşık 80 dereceye ısıtın ve yaprakların 2-3 dakika demlenmesine izin verin.

ACI BİBER

Acı biberlerin asıl faydası cilde uygulandığında sıcak bir his veren aktif bileşen olan kapsaisinden gelir. Acı biberdeki kapsaisin bağırsak ülserleri, mide ekşimesi ve eklem ve kas ağrısını hafifletmeye yardımcı olur.

İronik görünüyor, ancak acı biber yediğinizde aldığınız çok yoğun yanma hissi, aslında rahatsızlığınızı hafifletir. Yanma hissini idare edebiliyorsanız, acı biberler, bağırsak ülserlerinden ve mide ekşimesinden kaynaklanan rahatsızlığı gidermek için harika bir araçtır. Eklem ve kas ağrısını hafifletmek için de faydalıdırlar.

Acı biberlerde bulunan kapsaisi, birçok reçetesiz satılan ağrı kesici ilaçların aktif bir bileşenidir. Ve artritik ağrıları yatıştırmak için kullanılan çoğu kremde bulunur.

Taze kırmızı biberleri hava almayan bir kapta buzdolabında 3-5 gün sorunsuz saklayabilirsiniz. Kuru biberi kapalı bir kapta karanlık bir yerde saklayın. Doğru şekilde saklanırsa 4 aya kadar dayanabilirler. Genel olarak biber ne kadar küçük ve sivri olursa o kadar acı olur.





NANE

Bu bitki nefesini tazelemekten çok daha fazlasını yapabilir; vücut ağrılarını eritebilir. Nane, mide ağrılarına ve iltihaplanmaya yardımcı olabilir.

Mentol, kas spazmlarını önlemeye yardımcı olduğundan, mide ağrılarıyla mücadele etmek için nane kullanılabilir. Sırttaki gerginliği azaltmak için ve iltihaplanmayı azaltmak için nane kullanabilirsiniz. Salatalara, smoothie'lere ve hatta tatlı tariflerine taze nane yaprakları ekleyin. Ayrıca taze veya kurutulmuş nane yapraklarını bir fincan sıcak suda demleyerek lezzetli bir çay hazırlayabilirsiniz.

Rahatsızlık yaşadığınız yerlere nane yağını topikal olarak uygulayabilirsiniz. Yağları bir taşıyıcıyla seyrelttiğinizden, olumsuz bir reaksiyonu ortadan kaldırmak için önce küçük bir alanda test ettiğinizden ve gözünüzden ve diğer hassas bölgelerden uzak tuttuğunuzdan emin olun.

Taze nane saklamanın iki yolu vardır. Naneyi nemli bir kağıt havluya gevşek bir şekilde sarın, ardından bunu ağzı kapanabilen bir torbaya koyun ancak ağzını tamamen kapatmayın. İkinci olarak nanenin uçlarını kırpın ve naneyi bir miktar suyla bir bardağa koyun ve üstlerini bir torba ile örtün. Bu ikinci seçenekle giderseniz, suyu sık sık değiştirdiğinizden emin olun. Taze nane yaklaşık 7-10 gün dayanır.

ANANAS

Şaşırtıcı C vitamini içeriği sayesinde sağlık alanında sıklıkla övülen bu sulu meyve, son zamanlarda başka bir şey için de popülerlik kazandı: Ağrı hafifletme. Ananasta bulunan enzimlerin iltihabı azalttığı ve çoğunlukla eklemlerde rahatsızlığı hafifletmeye yardımcı olduğu gösterilmiştir. Ananas eklemlerdeki iltihaplanmayı azaltabilir ve sindirime yardımcı olabilir.

Bu tatlı, sulu meyve aşırı iltihap ve sindirim sorunlarından kurtulmanıza yardımcı olur. Zengin C vitamini içeriğiyle bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için de harikadır. Yeşil bir salataya veya hatta bir meyve salatasına ekleyin. Bir smoothie ile karıştırın, meyve sıkacağınızda sıkın ve hatta ızgara yapın.

Bütün ananasları 2-3 gün tezgahta veya buzdolabında saklayabilirsiniz. Kestikten sonra hava geçirmez bir kapta buzdolabında 1-2 güne kadar dayanabilirler.

Pek çok besin ananasın ortasında saklandığından, çekirdeği kullandığınızdan emin olun. Yüksek hızlı bir karıştırıcınız veya iyi bir meyve sıkacağınız varsa, çekirdek, meyvenin geri kalanıyla birlikte kolayca parçalanır.

ADAÇAYI

Popüler mutfak bitkilerinden biri olduğu için adaçayı bulmak oldukça kolaydır. Adaçayı iltihaplanmaya karşı korumak, şişkinliğe karşı korumak, depresyon semptomlarını iyileştirmek ve diş eti hastalığını tedavi etmek için uzun yıllardır kullanılmaktadır. Bu bitki, vücuttaki çeşitli ağrıları hafifletmek için zaman içinde birçok farklı kültürde kullanılmıştır. İltihapla ve diş eti hastalığı gibi ağız sağlığı sorunlarıyla mücadele yeteneği oldukça yüksektir.

Adaçayı, regl ağrılarını hafifletmek için de faydalıdır. Ayrıca mide bölgesinde şişkinliği en aza indirme ve sakinleştirici etkilerinden dolayı depresyon semptomlarını iyileştirmede yararlı olduğu gösterilmiştir.

Yemeklerinize kıyılmış taze adaçayı ekleyin. Ayrıca pilav veya ızgara için kurutulmuş çeşidi deneyebilirsiniz. Yatıştırıcı bir merhem yaparak topikal olarak bile uygulayabilirsiniz; en sevdiğiniz losyona birkaç damla adaçayı yağı ekleyin.

Taze adaçayı yaprakları nemli bir kağıt havluya sarılarak buzdolabında saklanırsa 3-4 gün taze kalır. Kuru adaçayı hava geçirmez bir kapta karanlık ve kuru bir yerde uzun süreler saklanabilir.

ZERDEÇAL

En iyisini sona saklamış olabiliriz: Zerdeçal. Zerdeçal kullanmak, ağrıları yönetmenin harika bir yoludur. Vücuttaki iltihaplanmanın hafifletilmesinden sorumlu olan zerdeçaldaki aktif bileşen olan kurkumin, son iki yıldır araştırmacılar tarafından çok fazla ilgi görmüştür.

Zerdeçal, yaraların daha hızlı iyileşmesine ve artrit hastalığını hafifletmesine yardımcı olabilir. Bu baharat bir zamanlar esas olarak körili yemeklere eklediği parlak sarı renkle biliniyordu. Şimdi, rahatsızlık ve iltihabı yenmesiyle yeni bir üne sahip. Zerdeçal, yara iyileşmesini hızlandırmak ve artrit iltihabını hafifletmek için çok değerli bir besindir.

Zerdeçal zencefile çok benzer, bazen biraz daha küçük görünür ve açık kahverengi bir kök gibi büyür. Ana görsel fark o kabuğun altındadır; soyulduktan sonra parlak turuncudur. Dikkat edin, elleri ve yüzeyleri kolayca lekeleyebilir.

Zerdeçal her zaman baharatlı körili yemeklerde ve çorbalarda yer alabilir, ancak farklı bir şey de deneyebilir suyunuza taze zerdeçal ekleyebilirsiniz. Kabuğunu soyun ve suyunuza eklemeden önce ince ince doğrayın. Ya da kuru zerdeçal tozunu unlu mamullerinize ekleyin; favori tarifinize 1-3 çay kaşığı öğütülmüş zerdeçal ekleyebilirsiniz.

Kurutulmuş zerdeçal, baharat rafı veya çekmece gibi serin ve karanlık bir yerde rahatlıkla saklanabilir. Taze zerdeçal ise buzdolabında 1-2 hafta saklanabilir. Ek koruma için, taze zerdeçal bir kağıt havluya sarabilir ve saklamadan önce ağzı kapanabilen bir torbaya koyabilirsiniz.