Vücutta 7 belirtiyi ciddiye alın: Kalp krizi habercisi

Kalp krizinin belirtilerini bilerek hızlı müdahale etmek hayat kurtarıyor...

Kalp krizi, kalbe kan taşıyan koroner arterlerin ani tıkanması sonucu kalp kasının oksijensiz kalması ve hasar görmesiyle ortaya çıkan kritik bir tıbbi acildir. Kalp kasına kan akışının durması, kas dokusunda kalıcı zarar oluşmasına neden olabilir ve tedavi geciktiğinde hayati riskler doğurur.

Kalp krizi belirtilerinin fark edilmesi, hızlı ambulans çağrısı ve acil tıbbi müdahale için ilk adımdır. Risk faktörlerine sahip bireylerin bilinçlendirilmesi, bu acil durumda kritik öneme sahiptir.

KALP KRİZİNİN EN SIK GÖRÜLEN BELİRTİLERİ

1. GÖĞÜS AĞRISI VEYA RAHATSIZLIĞI

Kalp krizinin en klasik belirtisidir. Ağrı genellikle göğsün ortasında, baskı, sıkışma, yanma ya da ağırlık hissi şeklindedir ve birkaç dakikadan uzun sürer.

Hareketle geçmez, bazen dinlenme ile de azalma olmaz. Ağrı bazen kola, sırta, boyna, çeneye ve hatta mide bölgesine yayılabilir.

2. NEFES DARLIĞI

Göğüs ağrısı ile birlikte ya da tek başına ortaya çıkabilir. Kalbin oksijen ihtiyacını karşılayamaması sonucunda nefes almakta güçlük çekilir.

3. SOĞUK TERLEME

Aniden başlayan yoğun soğuk terleme, kalp krizinin sık rastlanan bir belirtisidir.

4. MİDE BULANTISI VE KUSMA

Özellikle kadınlarda daha yaygın olarak görülen, kalp krizi belirtileri arasında önemli yer tutan şikayetlerdir.

5. BAŞ DÖNMESİ VE BAYILMA

Kan basıncının ve beyne giden kan akışının düşmesi nedeniyle oluşabilir.

6. ÇARPINTI VEYA DÜZENSIZ KALP ATIŞLARI

Kalp krizinde kalp ritmi bozulabilir, kalp atışları hızlı, yavaş veya düzensiz olabilir.

7. ANİ YORGUNLUK VE HALSİZLİK

Özellikle kadınlarda, açıklanamayan ani yorgunluk kalp krizinin önemli sinyallerinden biridir.