İyi beslenme sağlığınızın anahtarıdır. Ancak düzenli olarak yediğiniz ve size sağlıklı görünen bazı yiyeceklerin vücudunuz üzerinde garip etkileri olabilir. İşte vücutta garip etkiler bırakan 9 besin.

Zararsız ve hatta sağlıklı görünen birçok yiyeceğin vücut üzerinde garip etkileri olabilir. Yiyeceklerin genel sağlık ve kilo üzerinde bir etkisi olacağı herkes tarafından biliniyor. Ancak yediklerimizin etkilerini hisseden sadece göbek veya bel bölgesi değildir.

Bazı yiyecekler garip fiziksel yan etkilere neden olabilir. Her şeyden önce sağlığa zararlı olduğu bilinen bazı yiyecekleri hatırlayalım. Tatlılar, kekler, kurabiyeler, şekerli içecekler, işlenmiş etler ve hazır çorbalar... Bunlar ultra işlenmiş gıdalardır.

İşlenmiş gıdalar yağ, şeker, tuz veya diğer bileşenlerin eklenerek değiştirilmiş gıdalardır. Ultra işlenmiş gıdalar ise katkı maddeleri içerir. Gıda katkı maddeleri, lezzeti arttırmak ve raf ömrünü uzatmak için gıdalara eklenen maddelerdir. Ayrıca yağ, şeker ve tuz açısından da çok yüksektirler ve sağlık için çok kötüdürler.

Ultra işlenmiş gıdaların sağlık riskleri

Ultra işlenmiş gıdaların sağlık üzerinde büyük bir etkisi olabilir. 100 binden fazla katılımcı üzerinde yürütülen bir araştırmada, ultra işlenmiş gıdaların tüketimini takiben kalp ve damar hastalıkları riskinde yüzde 12'lik bir artış olduğu görülmüştür.

Ayrıca çok fazla şeker, sodyum ve yağ içeren bu besinler, fazla kilo ve obezite riskini artırır. Tuz bakımından çok yüksek işlenmiş gıdalar tansiyonu yükseltir ve yüksek tansiyon hastalığına neden olabilir.

Yapılan araştırmalar, işlenmiş gıdaların tüketiminin özellikle meme kanseri riskini yüzde 10 artırdığını göstermektedir. Birkaç çalışma, gıdaların zihinsel sağlık üzerindeki etkisini de kanıtlamıştır. Özellikle kızarmış yiyecekler, işlenmiş etler veya tatlılar gibi aşırı işlenmiş yiyeceklerin depresif belirtilerle ilişkili olduğu bilinmektedir.

Vücutta garip etkileri olan 9 besin

Bazı besinler vücutta zararlı veya zararsız bir takım garip etkiler yaratabilir. İşte vücutta garip etkileri olabilen 9 besin.

Tuzlu yiyecekler parmaklarınızı şişirir

Fazla tuz, vücutta su tutulmasına neden olur ve bu da şişkinliğe yol açar. Özellikle ayaklarda ve ayak parmaklarında şişlikler ortaya çıkar. Uzmanlar, günde 5 gr tuz tüketimini önermektedir.

Mantarlar kaşıntıya neden olabilir

Mantarlar çiğ veya az pişmiş yenildiğinde, vücudun her yerinde toksik dermatite neden olarak şiddetli kaşıntıya ve kızarıklığa neden olabilir.

Kuşkonmaz idrarın kötü kokmasına neden olur

Kuşkonmaz yemek, idrarda pişmiş lahana gibi kokabilen keskin bir kükürtlü kokuya yol açabilir. Bu, kuşkonmazdaki uçucu hale gelen kükürt bileşiklerinin sindirimi ve parçalanmasının sonucu ortaya çıkar. Kuşkonmaz yedikten 15-30 dakika sonra idrarda kötü koku alınabilir.

Olgunlaşmamış böğürtlen halüsinasyonlara neden olabilir

Olgunlaşmamış böğürtlen yemek hazımsızlığa ve halüsinasyonlara neden olabilir.

Havuç cildi turuncu yapar

Havuç ve balkabağı cildinize turuncu bir renk verme özelliğine sahiptir. Çok fazla havuç veya beta karoten içeriği yüksek diğer yiyecekleri yemek, özellikle avuç içlerinde ve ayak tabanlarında cildin sarı-turuncu renk almasına neden olabilir.

Pancar idrarı pembeleştirir

Pancar ve böğürtlen gibi birçok kırmızı sebze ve meyve idrarınızın pembeye dönmesine neden olabilir. Bu, bu gıdalarda bulunan bitki pigmentlerinden gelir. Renk pembeden kırmızıya değişebilir, ancak bu sağlık için tamamen zararsız bir durumdur.

Acı sos uykusuzluğa neden olur

Acı sosun ötesinde, baharatlı yemekler genel olarak uykuyu etkiler. Yapılan çalışmalar, bunun termoregülasyondan kaynaklandığını gösteriyor. Bu, uykuya dalabilmeniz için vücut iç sıcaklığını düzenleyen süreçtir. Baharatlar vücut ısısını artırıcı ve gece huzursuzluğuna neden olan etkiye sahiptir.

Afrodizyak gıdalar libidoyu artırır

İstiridye, çilek, çikolata.. Bu afrodizyak yiyecekler libidoyu harekete geçirir. Bu besinler, hem erkeklerde ereksiyon hem de kadınlarda rahmin gevşemesi için gerekli olan damarların genişlemesini ve kan akışını destekler.

Soya sperm sayısını azaltır

Çalışmalar, soyanın erkeklerin üreme yetenekleri üzerindeki etkisini ortaya koymuştur. Bu, soyada bulunan izoflavonlardan gelir. Doğurganlık üzerindeki etkisi kadınlarda da aynıdır. Soya bir endokrin bozucudur ve üreme sistemini değiştirebilir.