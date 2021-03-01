Vücutta iltihaplanmayı hafifletmenin 4 doğal yolu

İltihaplanma, birçok kronik sağlık sorununa yol açabilen ve oldukça yaygın görülen bir sağlık sorunudur. Ancak çeşitli yaşam tarzı değişiklikleriyle vücutta iltihaplanmayı azaltabilmek mümkün.

Çoğu insan gibiyseniz, oldukça stresli bir yaşam sürüyorsunuz demektir; taleplerle dolu bir yaşam ve dinlenmek ve rahatlamak için çok az zaman. Kendinize çok az zaman ayırarak, sağlıklı bir yemek hazırlamak yerine fast food yiyorsunuz, daha fazla uyumak yerine daha çok kahve içiyorsunuz ve dışarıda olmak ve doğanın tadını çıkarmak yerine bilgisayarınız veya akıllı telefonunuzla saatlerce ilgileniyorsunuz. Aşırı strese yanıt olarak, vücudunuz yoğun bir iltihaplı tepki verebilir. Bu yüksek iltihaplanma seviyeleri birçok kronik hastalığın temelini oluşturur.

Yüksek iltihaplanma nedeniyle, kendinizi yorgun, ağrılı ve karamsar hissedersiniz. Aynı zamanda stresle başa çıkma yeteneğiniz azalır çünkü vücudunuzun her bölümü bu gereksiz iltihaplanma sürecinden olumsuz etkilenir. İltihaplanma ve oksidatif stres hafızanızı ve net düşünme veya mutlu olma yeteneğinizi kötüleştirebileceği için bundan beyniniz de etkilenir. Yapılan araştırmalarda iltihaplanma kalp hastalığı, depresyon, otoimmün bozukluklar, gastrointestinal problemler, artrit ve farklı birçok hastalıkla ilişkilendirilmiştir.

GEREKSİZ İLTİHAPLANMA

Buradaki anahtar kelime "gereksiz" dir. Vücudunuzun istenmeyen toksinlerden kurtulabilmesi veya yara iyileşmesini hızlandırması için işlev görmeniz için bir miktar iltihaplanma gereklidir. Bu iltihaplanma, kısa ömürlü olmalı; gerekli görevleri yerine getirip, durmalıdır.

İltihaplanma, vücudunuzun farklı bir şey yapmanız, kendinize iyi bakmanız, iltihaplanmaya yol açan şeyleri yapmaya devam etmemeniz için bir uyarı sinyali olarak doğal bir tepkidir. Eğer psikolojik, duygusal veya fiziksel olarak kendinize iyi bakmazsanız, olumsuz düşüncelere devam eder, işlenmiş gıdalar tüketirseniz, uykusuzluk çeker ve az egzersiz yaparsanız iltihaplanma da kronikleşir. Örneğin araştırmalar, hem uykusuzluğun hem de sosyal izolasyonun iltihabı etkilediğini ve hastalık riski üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabileceğini gösteriyor.

İyi haber şu ki, olumsuz düşünce kalıplarınız üzerinde çalışmak, daha fazla uyumak, daha sağlıklı beslenmek ve egzersiz yapmaktan doğada daha fazla zaman geçirmeye kadar yapabileceğiniz çok şey var. Araştırmalar, doğada daha fazla zaman geçirerek iltihabı ve yorgunluğu artırabilecek bazı patojenlere karşı koyabileceğinizi gösteriyor.

Enflamasyonu azaltmanın en kolay ve en etkili yollarından biri, vücudunuzu sizi destekleyen yiyeceklerle beslemektir. Şekerler, işlenmiş yiyecekler ve belirli tahıl ürünleri dahil olmak üzere iltihabı tetikleyen birçok yiyecek türü vardır.

İşte örnekler:

- Mısır unu, nişasta

- Yapay tatlandırıcılar

- Unlu mamuller veya paketli krakerler, cipsler, işlenmiş abur cuburlar

- Meyve suları, enerji içecekleri, aromalı sütler veya karışımları, şekerli içecekler, sporcu içecekleri, mayonez, ketçap veya fruktozlu mısır şurubu veya şeker eklenmiş herhangi bir şey

- Trans yağ ve kısmen hidrojene yağlar, çeşitli margarinler

Yağ kullanımı yerine yağ depolanmasını, iltihaplanmayı ve oksidatif stresisi tetikledikleri için bu yiyecek gruplarından kaçının.

İLTİHAPLANMAYI HAFİFLETMENİN 4 YOLU

Günde 20 ila 30 dakika dışarıda bir şeyler yapın: Vücudunuza biraz güneş ışığı ve D vitamini kazandırın. Dışarıda bir yürüyüşe çıkın veya doğanın güzelliklerinin tadını çıkarın.

Hareket edin ve aktif kalın: Egzersiz rutininizi her hafta artırmaya çalışın. Orta düzeyde egzersiz hedefi belirleyin ve yavaş yavaş kuvvetli egzersizlere geçiş yapın.

Uyku sürenizi ve kalitenizi artırın: Bilgisayarınız, çalışma kağıtlarınız veya televizyonunuz gibi uyarıcıları yatak odanızdan çıkarın ve yatmadan önce kafein gibi uyarıcılardan kaçının. Bunun yerine, yatmadan önce rahatlatıcı bir banyo yapmayı ve daha önce yatağa gitmeyi düşünün.

Beslenmenize dikkat edin: Sağlıklı bir beslenme planı izleyin. Bir ön fikir olarak gıda alımınızın en az yüzde 80'inin iltihaplanma yapmayan besinlerden seçin. Kalan yüzde 20'si içn iltihaplanmaya yol açabilecek sevdiğiniz yiyeceklerden seçebilirsiniz.

Genel olarak bu tavsiyelere uyun:

- Basit veya rafine şekerlerden veya karbonhidratlardan kaçının

- Kafein ve alkol alımınızı azaltın

- Doymuş yağları, trans yağ asitlerini ve işlenmiş gıdaları sınırlayın

- Daha fazla yeşillik, baklagil ve sebze tüketin

- Yüksek kaliteli protein kaynakları kullanın (özellikle hormon içermeyen otlarla beslenen hayvan kaynakları)

- Yüksek bir antioksidan, vitamin ve mineral kaynağı sunan çeşitli meyveler, sebzeler ve baharatlar tüketin

- Beslenme planınıza kefir, lahana turşusu ve yoğurt gibi fermente yiyecekler ekleyin

Bunlar, vücudunuzdaki iltihabı azaltmanın yalnızca birkaç yolu. Sonuçta, daha sağlıklı seçimler yapmak size kalmıştır. Neyi seçeceksiniz? Sağlık mı, hastalık mı?

Tavsiyeler dahil bu içerik yalnızca genel bilgiler sağlar. Hiçbir şekilde nitelikli tıbbi görüşün yerini alamaz. Daha fazla bilgi için her zaman bir uzmana danışın.