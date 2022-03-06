Vücutta ölümcül kan pıhtılarını gösteren 8 belirti

Sigara kullanımı, hareketsiz bir yaşam tarzı ve kanser gibi birçok faktörden kaynaklanabilen kan pıhtıları, felç gibi ölümcül durumlarda neden olabiliyor. İşte kan pıhtılarının 8 erken belirtisi.

Kan pıhtıları çok ciddi durumlardır ve mümkün olan en kısa sürede tedavi edilmeleri gerekir. Bazı durumlarda tıbbi müdahale olmaksızın geçebilseler de acil durumlara dönüşebilirler.

Derin damarlardaki kan pıhtıları ölümcül olabilir (derin ven trombozu). Bacaklardaki kan pıhtıları beyne veya kalbe ulaşırsa son derece tehlikeli olabilir. Bazı durumlarda, kan pıhtıları akciğerlere girerek pulmoner emboli adı verilen ölümcül bir duruma neden olabilirken, bazı durumlarda da beyne giderek felçlere neden olabilir.

Trombositler kanda biriktiğinde kan pıhtıları oluşur. Bu süreç yaralanma ile tetiklenebilir, ancak bazı durumlarda yaralanma olmayan yerlerde de kan pıhtıları oluşabilir. Kan pıhtıları riski çeşitli faktörlere bağlıdır.

Bazı ilaçlar kan pıhtılaşması riskini artırabilir ve sigara içenler kan pıhtılarına daha yatkındır. Ayrıca hareketsiz bir yaşam tarzı da kan pıhtılaşması riskini artırır. Aynı zamanda yaş, yakın zamanda yapılan büyük ameliyatlar, kilo, hamilelik, aile geçmişi ve altta yatan hastalıklar da kan pıhtısı riskini artırabilir.

KAN PIHTILARINI GÖSTEREN 8 BELİRTİ

Kan pıhtıları vücutta bulundukları yere göre farklı belirtiler gösterirler. Bacaklar ve kollar pıhtı oluşumu için en yaygın iki bölgedir.

İşte kan pıhtılarını gösteren 8 belirti.

Uzvun Şişmesi

Şişmiş bir bacak veya kol, kan pıhtısının en yaygın belirtilerinden biridir. Kan pıhtıları uzuvlardaki sağlıklı kan akışını engelleyebilir, bu nedenle kan pıhtının arkasında birikebilir ve şişmeye neden olabilir.

Bacaklarda veya Kollarda Ağrı

Kan pıhtısının neden olduğu ağrı, kramp veya kas gerginliği ile kolayca karıştırılabilir, bu nedenle sorun teşhis edilmeden kalır ve bu yüzden özellikle tehlikelidir.

Ciltte Kızarıklık

Kan pıhtısını göremezsiniz ancak cildinizde morarma veya kızarıklık gibi bir değişiklik fark edebilirsiniz. Ayrıca değişimin meydana geldiği yer dokunulamayacak kadar sıcak olabilir.

Göğüs Ağrısı

Göğüs ağrısı nedeniyle kalp krizi geçirdiğinizi düşünebilirsiniz, ancak aynı zamanda bu pulmoner emboli belirtisi de olabilir. Belirtiler benzerdir ancak embolideki ağrı keskin ve bıçak giriyormuş hissidir ve en çok derin bir nefesle hissedilir.

Nefes Darlığı

Akciğerlerdeki bir kan pıhtısı oksijen akışını yavaşlatır. Genellikle merdiven çıkarken nefessiz kalınır. Özellikle bu belirti aniden ortaya çıkarsa, hızlı bir şekilde yardım alınması gerekir.

Sebepsiz Öksürük

Sebepsiz bir öksürük ile nefes almada zorluk, hızlı kalp atışı veya göğüs ağrısı yaşıyorsanız, bu bir pulmoner emboliyi gösterebilir. Öksürük kuru olacaktır ve bazı durumlarda öksürükte balgam ve kan görülebilir.

Hızlı Kalp Atışı

Oksijen azaldığında, kalp atış hızı yükselir. Daha küçük kan pıhtılarında göğüs ağrısı, nefes darlığı ve buna bağlı stres nedeniyle kalp atış hızı kısmen artar. Pıhtı daha büyükse, kan oksijeninde bir azalmaya yol açar ve kan akışında ve kalp atış hızında artışa yol açan değişikliklere neden olabilir.

Baş Dönmesi

Beyin oksijen ve kan akışındaki değişikliklere duyarlıdır, bu nedenle kan pıhtılaşması durumunda baş dönmesi ve bayılma meydana gelebilir. Bu, kan pıhtısının aşırı yaygın bir belirtisi olmasa da bazı durumlarda görülebilir.

KAN PIHTISI RİSKİNİ ARTIRAN 9 FAKTÖR

Kan pıhtıları için ana risk faktörleri sigara, yüksek tansiyon, diyabet ve yüksek kolesterol seviyeleridir. Ayrıca yaşla birlikte risk artar ve erkekler kan pıhtılaşmasına daha yatkındır.

İşte kan pıhtısı riskini artıran faktörler.

Sigara

Sigara içmek atardamarları daha sert hale getirir ve gözle görülmese de araştırmalar sigara içenlerin damarlarının daha sık iltihaplandığını ve hasar gördüğünü göstermektedir. Sigara içen kişilerin kanları daha yoğun bir haldedir çünkü fibrinojen gibi belirli proteinlerin sayısını arttırırlar. Akciğer dokusu giderek daha fazla hasar gördükçe, vücut savunmaya geçerek daha fazla eritrosit üretir ve bu da kanın daha kalın halde olmasına neden olur. Bu kan pıhtılaşması riskini artırır.

Doğum Kontrol Hapları

Bu tür haplar ilk üretildiğinde içlerindeki östrojen dozları yüksekti, bu nedenle kan pıhtıları daha yaygındı. Son on yılda östrojen seviyeleri düştü, bu nedenle hapların kullanımı daha güvenli hale geldi. Bununla birlikte bazı riskler hala sürüyor. Özellikle bunları alan kadınlar sigara içiyorsa veya ailesinde venöz tromboz öyküsü varsa risk oldukça artar.

Varisli Damarlar

Uzun zamandır bacaklarda damar çatlaması sorununun sadece estetik bir sorun olduğu düşünülse de bu tür damarlarda pıhtıların çok daha sık oluştuğu kanıtlanmıştır. Bu pıhtılar çoğunlukla akciğerlerde sonlanır ve özel bir diyet, uygun çorap giymek, diğer risk faktörlerini azaltmak ve kan sulandırıcılar almakla önlenir.

Ameliyat

Özellikle karın veya kalça protezi gibi karmaşık eklem ameliyatlarında her ameliyat derin ven trombozu riskini artırır. Bu birkaç nedenden dolayı olur. Hastalar genellikle anestezi nedeniyle ameliyattan önce aç kalırlar, susuz kalırlar ve uzun süre hareketsiz kalırlar. Teknoloji her geçen gün ilerliyor ve bu risk azalıyor ancak hastaların operasyondan sonraki günlerde vücutlarında neler olup bittiğine dikkat etmeleri ve olağandışı belirtiler konusunda doktorları uyarmaları gerekiyor.

Uzun Uçak Seyahati

Sorun, insan vücudunu etkileyen irtifa basıncıdır. Uçuş dört saatten az sürerse risk artmaz, ancak daha uzun uçuşlarda venöz tromboz, kronik kalp veya akciğer hastaları izlenmelidir. Yeterli su alımı, vücuda baskı yapmayan ve dolaşımı engellemeyen rahat giysiler, oturma pozisyonunun değiştirilmesi ve ara sıra yapılan hareketler iyi bir önlemdir.

Hareketsizlik

Hareketsizlik derin ven trombozunun ana nedenidir ve obezite ve yetersiz su alımı ile ilişkilidir. Bunu önlemenin en iyi yolu düzenli egzersiz yapmaktır. Gerçekten yüksek risk altında olanlarda kan seyrelticiler kullanılabilir.

Yetersiz Sıvı Alımı

Vücuttaki su eksikliğinin en önemli etkisi kanın pıhtılaşmasıdır ve bu en çok sıcak bölgelerde tatil yapan kişiler için geçerlidir. Spor aktiviteleri sırasında susuz kalma, kumsalda uyuma veya diüretik görevi gören kafein ve alkolün aşırı dozda alınması durumu daha da kötüleşebilir.

Kanser

Kanserin derin ven trombozu ve kan pıhtılarının yaygın nedenlerinden biri olduğu kanıtlanmıştır. Sebepsiz pıhtı oluşan hastalarda, vücuttaki gizli kanser testleri mutlaka yapılmalıdır.

Genetik

Aşırı kan pıhtılaşması eğilimi ve ayrıca kan pıhtısı oluşumu genetik bir özelliktir ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek ve düzenli tıbbi kontrollerle önlenebilir.