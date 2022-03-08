Vücutta potasyum eksikliğini gösteren 5 belirti

Vücutta kas kasılmalarını sağlayan ve özellikle kalp ve damar sağlığı için çok önemli olan potasyum, eksikliğinde birçok farklı sağlık sorununa neden olabiliyor. İşte dikkat edilmesi gereken durumlar.

Potasyum vücutta uygun kas kasılmasını sağlar, vücut sıvılarını ve vücuttaki mineral dengesini düzenler. Ayrıca, dünya çapında çok yaygın bir sorun olan aşırı tuz tüketiminin etkilerini hafifletir. Bunun da ötesinde, damarları hasara karşı korur ve yüksek tansiyonu önler.

Kanda bulunan potasyum miktarının 3,5 mmol/l'den daha düşük bir seviyede olmasına hipokalemi denir. Kalp ve damarlarda oluşturduğu sorunlar nedeniyle bazen ölümcül sonuçlara yol açabilir.

Şiddetli hipokalemi aritmiye (ritim bozukluğu) neden olabilir. Kasılması için potasyuma ihtiyaç duyan kalp işlevlerini yerine getiremez. Kalp aritmisinin ana belirtileri çarpıntı, baş dönmesi, çok yavaş veya çok hızlı nabız, tansiyonda düşüş, nefes darlığı ve göğüs ağrısıdır. En ciddi komplikasyonlar kalp durmasına ve ölüme neden olabilir.

POTASYUM EKSİKLİĞİNİ GÖSTEREN 5 BELİRTİ

Hipokalemi, idrar veya sindirim sistemi yoluyla aşırı kayıptan kaynaklanabilir. İshal veya aşırı kusma ve vücuttaki büyük yanıklar durumlarında da ortaya çıkabilir. İlaçlar da hipokalemiye neden olabilir. Bunlar esas olarak potasyumun idrarla atılımını artıran diüretik ilaçlardır. Uzun süreli açlık da eksikliğe neden olabilir.

Potasyum eksikliği vücutta farklı belirtilere yol açabilir.

Yorgunluk

Vücudun normal çalışması için potasyuma ihtiyacı vardır. Yeterli miktarda uyuduğunuz ve dinlendiğiniz halde sürekli yorgunsanız, bunun nedeni potasyum eksikliği olabilir. Yorgunluk aynı zamanda vücutta potasyum eksikliği ile ilişkili problemler olan stres, kötü beslenme ve uyku eksikliğinin bir sonucu da olabilir.

Kas Krampları

Potasyum, vücuttaki uygun kas fonksiyonu için gereklidir. Vücuttaki potasyum seviyesi düşük olduğunda, gün içinde veya egzersiz yaparken ağrı ve kramplar yaşanılabilir.

Baş Dönmesi ve Baygınlık Hissi

Potasyum seviyeleri gün boyunca değişebilir ve vücuttaki büyük bir düşüş, kalp atış hızının yavaşlamasına neden olarak bayılacakmış gibi hissetmenize neden olabilir. Bu yaygın değildir, ancak başınıza gelirse mutlaka bir doktora görünün. Kollarınızda ve bacaklarınızda karıncalanma hissi de ortaya çıkabilir.

Yüksek Tansiyon

Vücutta yeterli miktarda potasyum bulunmadığında damarlar daralarak yüksek tansiyona neden olabilir. Ayrıca kalp çarpıntısına da dikkat edin, vücuttaki en önemli kas olan kalp, vücutta sodyum ve potasyum dengesizliği olduğunda iyi çalışamaz.

Sürekli Şişkinlik

Vücutta potasyum bulunmadığında vücudun tuz düzenlemesi ile ilgili sorunları ortaya çıkar. Bütün bunlar şişkinliğe yol açabilir. Sık sık şişkinlik yaşıyorsanız, potasyum eksikliği sebeplerden biri olabilir.

GÜNLÜK POTASYUM İHTİYACI

Yetişkinler için günlük alınması gereken potasyum miktarı 2000 ila 6000 mg arasındadır.

Tüm yaş grupları için ihtiyaç duyulan günlük potasyum miktarı şu şekildedir:

6 aydan küçük bebekler - 400 mg

6 aydan büyük bebekler - 750 mg

1 ila 3 yaş arası çocuklar - 800 mg

4 ila 6 yaş arası çocuklar - 1100 mg

7 ila 10 yaş arası çocuklar - 1800 mg

11 ila 14 yaş arası gençler - 2700 mg

15 ila 17 yaş arası gençler - 3500 mg

18 yaş ve üstü erkekler ve kadınlar - 3500 mg

Hamile kadınlar - 3500 mg

Emziren kadınlar - 4000 mg





POTASYUM AÇISINDAN ZENGİN BESİNLER

Hemen hemen tüm gıdalar doğal olarak potasyum içerir, ancak seviyeler değişkendir. Meyveler, sebzeler, baklagiller, kakao, süt ve et özellikle potasyum açısından zengin gıdalardır.

Potasyum içeriği en yüksek besinler şunlardır.

Kakao

100 gr başına 3900 mg ile kakaonun potasyum içeriği olağanüstüdür. Genel olarak, şekersiz kakao (gerçek kakao) oldukça besleyicidir. Protein, lif, demir, potasyum, magnezyum, fosfor, B, D, K vitaminleri ve antioksidanlar açısından zengin olan kakaonun birçok faydası vardır. Mutfakta sıcak ve soğuk içeceklerinize, tatlılarınıza veya tuzlu yemekler için soslarınıza ekleyebilirsiniz.

Çikolata da kakao bazlı olduğu için potasyum açısından zengin bir besindir. Ancak, içeriğinin kakao yüzdesine bağlı olarak azalacağını unutmayın. Yüzde 70 kakao içeren bitter çikolata 490 mg potasyum içerirken, yüzde 40 kakaolu bitter çikolata sadece 300 mg potasyum içerir.

Öğütülmüş Kahve

Öğütülmüş kahve çekirdekleri de potasyum açısından zengin besinlerden biridir. 100 gr başına 3700 mg potasyum içerirler. Kahve ayrıca bir magnezyum, bakır ve B2 ve B3 vitaminleri kaynağıdır. Ancak, besinlerin emilimini engelleyebilecek aşırı kahve tüketimine karşı dikkatli olun.

Tane Kimyon

Kimyon tohumları 100 gr başında 1790 mg potasyum içerir. Kimyon, dünya çapında birçok mutfakta kullanılan klasik bir baharattır. Tohum kimyon, toz halinden daha uzun süre saklanabilir.

Kuru Meyveler

Kuru kayısı: 1400 mg

Kuru üzüm: 960 mg

Kuru incir: 845 mg

Hurma: 695mg

Etler

Tavuk (fileto): 440 mg

Sosis, salam: 430 mg

Dana karaciğeri: 340 mg

Balıklar

Kılıç balığı: 475 mg

Alabalık: 460 mg

Ton balığı: 410 mg

Somon: 385 mg

Meyve ve Sebzeler

Kestane: 590 mg

Avokado: 430 mg

Pişmiş enginar: 430 mg

Muz: 320 mg

Patates: 450 mg

Kepekli pişmiş makarna: 380 mg

Fasulye: 1660 mg

Barbunya: 1320 mg

Süt Ürünleri

Yoğurt: 150 mg

Süzme peynir: 130 mg

Baharatlar ve Aromatik Bitkiler

Maydanoz: 4490 mg

Fesleğen: 2630 mg

Kırmızı biber: 2280 mg

Zerdeçal: 2080 mg

Kişniş: 1260 mg

Kekik: 1260 mg

Köri: 1170 mg

Tarçın: 430 mg

Fark edeceğiniz gibi, birçok yiyecek ve yiyecek kategorisi potasyum açısından zengindir. Çeşitli ve dengeli bir diyet beslenme ihtiyaçlarınızı karşılayabilir.