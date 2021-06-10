Vücuttaki ağrılar kireçlenmeden kaynaklanabilir

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Suat Akar, vücudun bazı bölgelerinde oluşan ağrıların halk arasında kireçlenme olarak bilinen hastalıktan kaynaklanabileceğini söyledi.

Koronavirüs salgınıyla birlikte evlerimize kapandığımızda doğal olarak hareketlerimiz de kısıtlandı. Özellikle yaşlılarda hareketsizliğe bağlı olarak gelişen hastalıklar kendini göstermeye başladı. Büyük Anadolu Hastaneleri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Suat Akar, insanların özellikle belli bir yaş sonrası günlük yaşamında hayat kalitesini düşüren, çevresel etkilerin yanı sıra farklı sağlık sorunları ile de ortaya çıkan günümüzde yaygın görülen hastalıklardan olan kireçlenme, tıbbi adı ile “artroz” veya “osteoartrit” hakkında bilgiler verdi.

KADINLARDA SIKÇA GÖRÜLÜR

Uzm. Dr. Suat Akar, "Halk arasında ‘kireçlenme’ olarak bilinen ‘artroz’ veya ‘osteoartrit’ olarak adlandırılan eklemlerde en sık görülen hastalıktır. Özellikle ağır ve yük taşıyan sinoviyal eklemlerde ilerleyici olarak ortaya çıkan, eklem kıkırdağı ile eklem kıkırdağı altındaki kemikte yapım ve yıkım olayları arasındaki dengenin bozulması sonucu gelişen dinamik bir hastalık sürecidir. Artroz yani kireçlenme en sık kalça, diz, el ve omurganın eklemlerde görülür ve genellikle ileri yaş hastalığıdır. 55-60 yaşlarından sonra görmesi artar ve kadınlarda erkeklerden daha çok görülür.” dedi.

Kireçlenme belirtilerine değinen Dr. Akar, “Hastalar eklemlerinde ağrı, tutukluk, hareket kısıtlılığı bazen de yankı şikayetiyle doktora başvururlar. Genellikle ağrı yavaş yavaş başlar ve zamanla artarak devam eder. Bazen ani ağrı atakları da oluşabilir. Eklemde sertlik ve şişme görülebilir. Eklem hareket açıklığı azalır. Uzun süre hareketsizlikten sonra ağrı ve şişlik şikayetleri genellikle daha çok artar. Yürüme, çömelme ve merpen çıkma ağrıyı en çok artıran hareketlerdir.” diye konuştu.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Kireçlenme tedavisindeki amacın vücuttaki semptomları azaltmak, hareket kısıtlaması yapıyorsa gelişimini önlemek ve yaşam kalitesini artırmak olduğunu kaydeden Akar, “Tedavi de kişinin gereksinimlerine ve yaşam tarzına göre uygulanmaktadır. Günlük yaşamda eklemleri korumaya yönelik değişiklikler yapmakla başlar. Burada egzersiz çok önemlidir. Kişi kilo dediğimiz obezite durumunda ise kilo vermek eklemlere binen yükü azaltacağından tedaviye yardımcı olacaktır. Ağrıyı azaltmak için sıcak veya soğuk uygulamalar, ilaçlar ve çeşitli fiziksel tıp ve rehabilitasyon yöntemleri de tedaviler arasındadır." şeklinde konuştu.