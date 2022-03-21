Vücuttaki iltihabı gösteren CRP seviyesi nasıl düşürülür?

Vücuttaki iltihaplanma CRP (C-reaktif protein) ölçülerek belirlenir ve yüksekliği birçok hastalık için bir risk faktörüdür. Ancak doğru ipuçlarıyla CRP seviyeleri kalıcı bir şekilde azaltılabilir.

CRP, C-reaktif protein anlamına gelir. C-reaktif protein, iltihaplanmaya yanıt olarak karaciğer tarafından sentezlenen bir proteindir. İltihaplı reaksiyonun hassas, erken ve spesifik bir belirtecidir.

CRP yüksekliği akut veya kronik olabilen bir iltihap belirtisidir. İltihaplanma ne kadar büyük olursa, CRP seviyesi o kadar yüksek olur. Bir enfeksiyona karşı savaşmak için vücudumuzda oluşan akut iltihaplanma faydalı olabilir ancak, vücudumuza yerleştiğinde ve kronikleştiğinde sorunlu hale gelir.

CRP düzeyini belirlemek için aç karnına kan testi yapılır. Normal CRP seviyesi 6 mg/L'nin altında olmalıdır. Yüksek CRP bir iltihaplanma belirtisidir.

İLTİHAPLANMA NEDEN AZALTILMALIDIR?

Kronik iltihaplanma, proinflamatuar ve inflamatuar moleküllerin vücutta sürekli dolaşımı ile kronik bir bağışıklık tepkisine neden olur. Kronik iltihaplanmada CRP seviyesinin çok yüksek olması şart değildir. Kronik iltihaplanma bağışıklık sisteminin kalıcı bir tepkisidir. Bu kronik iltihaplanmanın nedeni esasen yaşam tarızıdr. Sağlıksız beslenme, fiziksel hareketsizlik, stres ve sigara içme gibi durumlar kronik iltihabı tetikleyebilir.

Kronik iltihaplanma hemen hemen tüm sağlık problemlerinde aktif olarak yer alır. Osteoartrit, alerji, kalp ve damar hastalıkları, kanser ve Alzheimer hastalığı gibi birçok ciddi sağlık sorununa neden olabilirler. Kronik iltihaplanmanın uzun vadede varlığı vücudu hastalıklara karşı daha savunmasız hale getirir. Bu nedenle mutlaka azaltılmalıdır.

VÜCUTTAKİ İLTİHAP NASIL AZALTILIR?

Vücuttaki kronik iltihaplanmayı azaltmak, belirli hastalıkların (kanser, kalp ve damar hastalıkları vb.) gelişme riskini azaltmak için gereklidir. CRP testi, iltihaplanmanın gelişimini takip etmeyi mümkün kılar, ancak başka iltihaplanma belirteçleri de vardır.

Antioksidan Gıdaları Tüketin

Antioksidanlardan daha zengin bir diyet, CRP'yi düşürmede ve dolayısıyla iltihabı azaltmada önemli bir role sahiptir. Antioksidanlar açısından zengin bir diyet, damarlarda özellikle aterosklerotik plakların oluşumunu tetikleyen iltihabı azaltarak kalp ve damar hastalıklarını önler. Ayrıca antioksidanlar, kalp hastalığında rol oynayan oksidatif stresle savaşmaya yardımcı olur. Oksidatif strese neden olan serbest radikaller yağlara, proteinlere ve DNA'ya zarar verir.

Ayrıca obezite, kalp hastalıkları ve iltihaplanma arasında da büyük bir bağlantı vardır. Obezite, oksidatif stres ve kronik iltihaplanma ile bağlantılıdır, ayrıca kalp ve damar hastalıkları riskini de artırmaktadır. Bu nedenle kilo kontrolünün yanında antioksidanlar açısından zengin bir diyet izlemek, vücuttaki iltihaplanmayı da azaltacaktır.

Araştırmalar, antioksidanlar açısından zengin bir beslenmenin CRP seviyelerini kısa zaman içinde düşürebileceğini gösteriyor. Diyetteki toplam antioksidan kapasitesinin çoğuna flavonoidler ve proantosiyanidinler gibi polifenoller de katılır. Bu moleküller iltihabı azaltır. Son çalışmalar, diyetin toplam antioksidan kapasitesi ne kadar yüksekse, kalp ve damar hastalıkları riskinin o kadar düşük olduğunu göstermektedir.

Antioksidan bakımından zengin besinler arasında meyveler (böğürtlen, çilek, kızılcık, yaban mersini, üzüm, portakal vb.), sebzeler, bitter çikolata ve kahve bulunur.

İltihap Önleyici Bir Diyete Öncelik Verin

Gıdalar, vücuttaki iltihaplanmaya karşı savaşmak için doğal bir tedavidir. Yapmanız gereken tek şey doğru yiyecekleri seçmek ve iltihaplanmayı tetikleyen gıdalardan kaçınmaktır. Antioksidanlar açısından zengin bir diyet faydalıdır. Meyve ve sebzelere ağırlık verilmelidir, aynı zamanda baharatlar (zerdeçal , zencefil vb.) ve aromatik bitkiler (maydanoz vb.) çeşitli antioksidanlar için iyi bir kaynaktır. Ek olarak meyve ve sebzeler CRP seviyeleri üzerinde faydalı bir etkiye sahip olan lif bakımından zengindir.

Omega 6 ve omega 3 oranı ayarlanmalıdır. Omega 3 açısından zengin gıdaları (yağlı balık, kolza yağı vb.) tercih etmek, omega 6'ları (ayçiçek yağı, endüstriyel ürünler vb.) azaltmak gerekir.

Kan şekeri seviyelerini dengelemek ve iltihabı azaltmak için düşük glisemik indeksli karbonhidratlar (kepekli ekmekler, tam tahıllar vb.) tercih edilmeli, şekerli ürünler, aşırı işlenmiş gıdalar sınırlanmalı ve mutlaka baklagiller tüketilmelidir.

Atıştırmalıklarınız için lif, iyi yağlar ve besinler açısından zengin olan yağlı tohumlar ve kuru yemişler tercih edilebilir.

Egzersiz Yapın

Vücuttaki iltihabı azaltmak için egzersizler etkilidir. Ne kadar çok hareket ederseniz o kadar iyidir. Fiziksel aktivite sırasında kas hücreleri, iltihaplanmaya karşı savaşabilen interlökinleri serbest bırakır. Fiziksel aktivitenin süresini uzatarak, bu iltihap önleyici moleküllerin salınımını arttırabilirsiniz.

Ek olarak fiziksel aktivite, iltihabı tetikleyen ve CRP seviyelerini artıran aşırı kilo ve obezite ile savaşmaya da yardımcı olur. Yağ hücreleri, iltihaplanmayı tetikleyen moleküller üretir. Bu nedenle kilo vermek iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir.