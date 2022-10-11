Vücuttaki iltihabı hızlıca kurutuyor! Şeytan pençesi bitkisini bu şekilde kullanın...

Özellikle sırt ve eklem ağrılarına karşı ağrı kesici ve iltihap giderici etkisi ile bilinen şeytan pençesi bitkisinin sağlığa birçok faydası bulunuyor. İşte şeytan pençesini kullanmanın yolları.

Şeytan pençesi bitkisi bilimsel açıdan son derece ilginç bir bitkidir ve sayısız araştırmaya konu olmuştur. Şeytan pençesi, özellikle iltihap önleyici ve ağrı kesici özellikleriyle bilinir. Genellikle ateşi düşürmek ve ağrıları hafifletmek için kullanılır.

Bitkinin fayda sağlamak için kullanılan kısmı kökleridir. İridoid glikozitler (harpagosid, harpagide, procumbide), triterpenler (oleanolik asit, ursolik asit), flavonoidler (canferol, luteolin, fisetin) ve fitosteroller (beta-sitosterol, kampesterol, stigmasterol) giib birçok aktif bileşik içerirler.

Şeytan pençesi bitkisinin faydaları

Birçok aktif bileşiğe sahip olan şeytan pençesi bitkisi sağlığa farklı yönlerden etki eder. İşte şeytan pençesinin sağlığa faydaları.

İltihabı giderir

Şeytan pençesinde bulunan bir bileşik olan harpagoside, iltihap giderici bir maddedir ve iltihap yapıcı maddelerin üretimini etkisiz hale getirebilen bir moleküldür. Hücre kültürleri üzerinde gerçekleştirilen çeşitli çalışmalar, bu bitkide bulunan maddelerin ağrı kesici ve iltihap önleyici aktiviteye sahip olduğunu göstermiştir.

Ağrı kesici etki gösterir

Şeytan pençesi, özellikle sırt ve bel ağrısıyla mücadele etmek için ağrı kesici olarak kullanılır. Bazı araştırmalara göre, bu bitki ağrıya karşı etki gösteren ilaçlara benzer bir etkiye sahiptir. 60 mg kök ekstresi dozları yaygın kullanılan ilaçlara benzer etki gösterir. Ancak, henüz kesin olarak kanıtlanmamış bu etkiyi daha iyi netleştirmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Eklem ağrılarını giderir ve artrite karşı savaşır

Bu bitki yüzyıllardır eklem ağrılarıyla savaşmak için kullanılmıştır. Çalışmalar, şeytan pençesi preparatlarının kalça veya diz eklemi rahatsızlıklarında ağrıyı azaltmada etkili olduğunu göstermiştir.

Sindirimi iyileştirir

Şeytan pençesi bitkisinin içerdiği bazı maddeler, mide suyunun üretimini teşvik eder ve sindirime yardımcı olur. Özellikle acı bir tada sahip bazı aktif maddeler, sindirim sürecine yardımcı olan ve aynı zamanda organizmanın arınmasını sağlayan özelliklere sahiptir. Ancak, bazı araştırmalar bu özelliğin bazen olumsuz olabileceğini göstermiştir. Bu bitkinin mide bozuklukları riskini artırabileceği görülmektedir. Çeşitli ülserler durumunda önerilmez.

Kolesterol ve gut hastalığına karşı savaşır

Şeytan pençesi ayrıca kan kolesterol seviyelerini düşürme ve gut başlangıcına neden olabilecek bir madde olan ürik asidi düşürme özelliklerine de sahiptir.

Şeytan pençesi bitkisi nasıl kullanılır?

Şeytan pençesi bitkisinin faydalarını elde etmek için kullanılan etken maddeler daha çok köklerde bulunur, tedavi amaçlı kullanılan kısım bu kısımdır.

Bitki, tablet veya kapsül şeklinde yutularak veya kök bazlı bitki çayları içilerek alınabilir. Hem eklem hem de sırt ve bel ağrısıyla mücadelede ve sindirimi iyileştirmede veya her durumda genel bir ağrı kesici ve iltihap önleyici etki gösterir.

Şeytan pençesi, eklem ve sırt ağrılarıyla mücadele etmek için krem ​​veya merhem formunda da kullanılabilir. Tedavi amaçlı şeytan pençesi bazlı bir ürün seçmeden önce, sizi doğru tercihe yönlendirebilecek olan doktorunuza danışmanız her zaman önerilir.

Şeytan pençesi kökü çayı yapmak için 500 ml kaynar suda iki çay kaşığı öğütülmüş kök kullanın. 5 veya 6 dakika kaynatın, altını kapatın ve süzüp içmeden önce 10 dakika daha dinlendirin. Zor sindirimi rahatlatmak veya ağrılarla mücadele etmek için günde 1 ila 3 bardak tüketebilirsiniz.

Krem olarak kullanmayı tercih ederseniz, piyasada sırt, boyun veya romatizmal ağrıları yatıştırmak için belirtilen şeytan pençesi bazlı kremleri bulmak da mümkündür.

Şeytan pençesinin yan etkileri

Şeytan pençesinin sindirim sistemi rahatsızlıklarına neden olabileceği bilinmektedir. Bu nedenle gastrit, bağırsak ülseri, diyabet veya safra taşı durumunda kullanımından kaçınılmalıdır.

Şeytan pençesinin diğer yan etkileri şunlar olabilir:

- Mide bulantısı,

- İshal,

- Tinnitus (kulaklarda çınlama),

- Tat duyusu veya iştah kaybı.

Bu bitkinin hamilelik veya emzirme döneminde alınmaması tavsiye edilir, şeytan pençesi fetüsün gelişimine müdahale edebilir.

Şeytan pençesi karaciğer fonksiyonuna katıldığı için diğer ilaç tedavilerini alırken özel dikkat gösterilmelidir. Bu bitki ilaçların metabolizmasına katılarak etkilerini değiştirebilir. Şeytan pençesi, karaciğerin onları hızlı bir şekilde yok etmesini engellediği için vücuttaki ilaçların kalıcılığını artırarak hareket eder. Bu nedenle, diğer tedavileri izliyorsanız bitkiyi almaktan kaçınmak daha iyidir. Şüpheniz varsa, daima doktorunuza danışın.