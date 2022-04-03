Vücuttaki iltihabı önleyen 8 renkli besin

Birçok ciddi hastalığa neden olabilen kronik iltihaplanmayı önlemenin en iyi yollarından biri sağlıklı beslenmedir. İşte vücut içi iltihabı azaltmak için tüketebileceğiniz 8 renkli besin.

İltihaplanma, birçok hastalık ve sağlık sorununun ana nedenlerinden biridir. Ancak normal şartlar altında, sağlıklı bir organizmanın dışarıdan gelen saldırılara tepkisi olarak ortaya çıktıkları için de olumlu bir role sahiptirler.

Doğru, çeşitli ve eksiksiz beslenme, iltihabı azaltma ve ortadan kaldırma üzerinde çok olumlu bir etkiye sahiptir. Bu yüzden her türlü iltihabı yenebilen renkli yiyecekleri tüketmek çok önemlidir.

İşte vücut içi iltihabı azaltabilecen 8 renkli besin.

YEŞİL ÇAY

Bir fincan çay ister misiniz? Yeşil çay mükemmel bir antioksidan kaynağıdır. Bu çay türü dolaşım üzerinde faydalı etkisi olan, cildi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden koruyan ve genel olarak kalp hastalığı riskini azaltan bitkisel bileşikler polifenoller içerir. Polifenollerin gücünden mümkün olduğunca yararlanmak istiyorsanız günde 2 bardak yeşil çay içmeniz önerilir.

ELMA

Elmalar iltihap önleyici özelliklere sahiptir. Elmanın kabuğu, iltihabı azaltan ve elmaya rengini veren antosiyaninler ve antioksidanlar içerir.

Ayrıca elmalar bol miktarda lif, mineral ve A, B, C, E, K vitaminleri içerdiği için en sağlıklı meyvelerden biridir.

MANTAR

Mantarların kalorisi çok düşüktür ve selenyum, bakır ve tüm B vitaminleri bakımından zengindir. Ayrıca fenoller ve diğer antioksidanları içerirler. Bununla birlikte, çalışmalar pişirmenin mantarlardaki antioksidan miktarını önemli ölçüde azalttığını gösteriyor. Bu nedenle az pişmiş yemek en iyisidir.

BROKOLİ

C vitamini antioksidan etkisi olan bir vitamindir ve brokoli gibi sebzeler bol miktarda içerir. 100 gram brokoli 115 mg kadar C vitamini içerir. Ayrıca iltihabı güçlü bir şekilde etkileyen fitokimyasallar da içerirler.

Besin maddelerinin çoğunu kaybetmemek için brokolinin yaklaşık 5 dakika, tercihen buharda pişirilmesi tavsiye edilir.

ZEYTİNYAĞI

Sızma zeytinyağı çok iyi bir antioksidan etkiye sahiptir. Zeytinyağı E vitamini ve oleocanthal içerir. Bu iki bileşik, vücuttaki iltihaplı süreçlerle mücadelede güçlü faktörlerdir. E vitamini cildi korur ve oleocanthal kalbi ve damarları korur. Unutmayın, yağ ne kadar acıysa o kadar çok antioksidan içerir.

ARPA

İltihaplanma sindirim sisteminde de yaygındır ve örneğin Crohn hastalığından kolon kanserine kadar çeşitli hastalıklara neden olabilir. Sindirim sistemi 'ikinci beyin' olduğundan onu sağlıklı beslenme ile korumak çok önemlidir.

En eski ekili tahıllardan biri olan arpa bu konuda yardımcı olabilir. Arpa ve diğer yüksek lifli gıdalar, uygun sindirimi sağlamaya, bağırsaktaki iyi bakterileri beslemeye ve kan şekeri düzeylerini düşürmeye yardımcı olur. Arpada iltihabı hafifleten bir diğer besin maddesi olan selenyum da bulunur. Selenyum, hücreleri serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan koruyarak bir antioksidan görevi görür.

KIRMIZI PANCAR

Kırmızı-mor pancar da iltihapla mücadelede çok iyi bir yardımcıdır. Serbest radikallerle savaşan antioksidanlar içeren pancarlar ayrıca kırmızı pigment betanin içerir. Betanin, karaciğer enzimlerini uyararak vücuttan toksinlerin atılmasını ve iltihabın hafifletilmesini sağalr.

Pancar çiğ, pişmiş veya turşu olarak yenebilir. Son zamanlarda pancar suyu giderek daha popüler hale gelmiştir. Birkaç bilimsel çalışma, bu içeceğin bağışıklığı güçlendirdiğine ve yüksek tansiyonu düşürdüğüne dair güçlü kanıtlar sağlamıştır.

ZERDEÇAL

Zerdeçal, iltihap önleyici etkilere sahip kurkumin içerdiğinin bir işareti olan yoğun turuncu rengiyle tanınır. Zerdeçalın iltihap önleyici özellikleri kinoa gibi gıdalarla iyi gider. Kinoa, bunamayı önlemeye yardımcı olabilecek çinko ve folat açısından zengin bir tohumdur. Zerdeçal ve kinoa, sağlığı iyileştirmek için güçlü bir kombinasyondur.

Zerdeçal ayrıca dopamin üretimini yükseltir ve ruh halini iyileştirmek için de faydalıdır. Ancak zerdeçal, iltihap önleyici etkiye sahip tek baharat değildir. Örneğin, zencefil ve sarımsak da vücuttaki iltihaplanma süreçlerine saldırır ve hafifletir, bu da kalp hastalıkları, anksiyete ve depresyon gibi zihinsel bozuklukların riskini azaltabilecekleri anlamına gelir.