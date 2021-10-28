Vücuttaki magnezyum depolarını yenileyen 10 besin

Kalbin ritmik olarak atması, vücudun hastalıklara direnmesi ve sinir sisteminin stresle baş etmesi gibi kritik süreçlerde yer alan magnezyum depolarını günlük olarak yenilemek son derece önemli.

Magnezyum vücut için son derece önemli bir mineraldir. Magnezyum olmadan bağışıklık, sinir ve kardiyovasküler sistemlerin normal işlemesi, kas ve kemik oluşumu imkansızdır. Hücrelerde 600'den fazla kimyasal reaksiyonun temelini oluşturur. Ek olarak, bu eser mineral kan şekeri seviyelerini dengeler ve kolesterolü düşürür.

Magnezyum eksikliği (hipomagnezemi) ciddi sorunlara yol açabilir.

Magnezyum eksikliği zihinsel sağlığı etkiler. Çoğu zaman bu durum kendini ilgisizlik, depresyon, duygusal tepkilerin azalması veya tersine artan kaygı ile gösterir. Stres sırasında magnezyum içeren yiyecekleri tüketmenin tavsiye edilmesi boşuna değildir.

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

Magnezyum eksikliği, sürekli bir kalıcı yorgunluk, fiziksel yorgunlukla da kendini gösterebilir. Buna bazen uykusuzluk eşlik eder ve kişi uykuya dalmayı başarsa bile rahatlama gelmez. Fiziksel veya zihinsel yorgunluk ile karakterize bir durum, magnezyum eksikliğinin bir işaretidir.

Magnezyum kas yapımında aktif rol oynadığı için eksikliği ağrılı kasılmalara ve kas spazmlarına neden olabilir. Ayrıca kemik gücünde bir azalmaya neden olabilir ve osteoporoz gibi ciddi bir hastalığın gelişimini tetikleyebilir.

Magnezyum eksikliğinde baş ağrısı da en sık görülen belirtiler arasındadır. Magnezyum eksikliği ile kardiyovasküler sistem hemen bozulmaya başlar. Tansiyon yükselebilir, kalp ağrıları ortaya çıkabilir ve kalp krizi ve felç riski artar. Magnezyum eksikliği ayrıca sindirim sistemi bozukluklarında da kendini gösterir. Hasta kramplar ve dışkı bozuklukları yaşayabilir.

Tüm bu belirtiler genel sağlığı büyük ölçüde etkiler ve saçın, tırnakların ve cildin durumu bozulur.

FAZLASI DA ZARARLI

Vücutta fazla magnezyum birikmesi (hipermagnezemi) oldukça zor bir durumdur. Vücudumuz fazla magnezyumun atılımıyla başarılı bir şekilde başa çıkar. Ve böbrekler normal çalışıyorsa, fazla magnezyum birikimi mümkün olmayacaktır. Ancak vücutta bir sorun varsa ve böbrekler iyi çalışmıyorsa o zaman böyle bir tehdit var demektir.

Magnezyum fazlalığının ilk belirtileri ağız kuruluğu, ciltte kızarıklık ve kuruluk, kas zayıflığı, nabzın zayıflaması, düzensiz kalp ritmi ve düşük tansiyondur.

İshal, mide bulantısı, kusma ve diğer tehlikeli durumlar ortaya çıkabilir. Bu tür belirtilerde bir uzmana danışmak gerekir, sadece hipermagnezemiyi değil, diğer hastalıkları da işaret edebilirler.

Yiyeceklerden fazla magnezyum almak neredeyse imkansızdır.

MAGNEZYUM ZENGİNİ 10 BESİN

Sağlıklı bir metabolizma için bir kişinin günde yaklaşık 300-400 mg magnezyuma ihtiyacı vardır. Vücudumuz onu üretemez, depoları yenilemenin tek yolu onu yiyeceklerle almaktır. Bu nedenle, diyetinizi onu içeren yiyeceklerle çeşitlendirmek son derece önemlidir.

İşte diyetinize ekleyebileceğiniz magnezyum zengini 10 besin:

1. Bitter Çikolata

Bitter çikolata 100 gramında 152 mg magnezyum içerir. Ayrıca bitter çikolata demir, bakır, manganez ve lif açısından da zengindir.

En az yüzde 70 kakao içeren bir çikolata seçmek daha iyidir. Daha fazla kakao içeriği daha iyidir.

2. Avokado

Sadece çok besleyici bir meyve değil, aynı zamanda bir magnezyum kaynağıdır. 100 gram avokadoda 29 mg magnezyum vardır. Ayrıca potasyum, lif, B vitaminleri ve K vitamini açısından da zengindir.

3. Kuru Yemişler

Hemen hemen tüm kuru yemişler magnezyum içerir. Kaju (100 gramda 292 mg), badem (100 gramda 286 mg) ve çam fıstığı (100 gramda 251 mg) bu listede başı çekmektedir. Çoğu kuru yemiş ayrıca iyi lif ve tekli doymamış yağ kaynaklarıdır.

4. Baklagiller

Baklagil ailesinin bitkileri, magnezyum da dahil olmak üzere birçok besin açısından zengindir. 100 gram nohutta 79 mg, mercimekte 35 mg, bezelyede 30 mg magnezyum bulunur. Baklagiller de lif bakımından zengindir ve düşük glisemik indekse sahiptir, kan şekerinde ani yükselmelere neden olmazlar.

5. Tofu

Tofu, soya sütünden yapılan bir peynirdir. 100 gram tofu, günlük değerin yüzde 13'ü olan 53 mg magnezyum içerir. Ayrıca bol miktarda protein, kalsiyum, demir ve manganez içerir.

6. Yağlı Tohumlar

Çeşitli bitkilerin tohumlarında çok fazla magnezyum bulunur. Örneğin, 100 gram çiğ kabak çekirdeğinde 535 mg, susamda 350-400 mg ve ayçiçeği tohumlarında 125 mg magnezyum bulunur. Ayrıca ayçiçeği tohumları demir ve lif açısından da zengindir.

7. Tam Tahıllar

Tam tahıl ürünleri, magnezyum ve birçok besinin kaynağıdır. Örneğin, 100 gr karabuğday 51 mg magnezyum, esmer pirinç 39 mg ve bulgur 32 mg magnezyum içerir. Birçok kepekli tahıl ayrıca B vitaminleri, selenyum, manganez ve lif içerir.

8. Balık

Birçok balık türü magnezyum açısından zengindir. Örneğin, 100 gram uskumruda 97 mg ve levrekte 53 mg magnezyum bulunur. Aynı zamanda balıklar potasyum, selenyum, B vitamini ve diğer faydalı maddeler açısından zengindir.

9. Muz

Muz, kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilecek yüksek potasyum içeriği ile bilinir. Ancak magnezyum açısından da zengindirler. Bir büyük muz günlük değerin yüzde 9'u olan 37 mg magnezyum içerir.

10. Koyu Yeşil Yapraklılar

Koyu yeşil yapraklılar çok sağlıklıdır. Magnezyumun en iyi kaynaklarından biridir. Özellikle kuzukulağı (100 gramda 103 mg), ıspanak (100 gramda 87 mg) ve roka (100 gramda 47 mg) zirvededir. Ayrıca mükemmel bir demir, manganez ve A, C ve K vitaminleri kaynağı olarak kabul edilirler.