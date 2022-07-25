Özellikle havaların sıcak olduğu yaz aylarında su tutulması, yani ödemden şikayet eden insan sayısı oldukça fazla. İşte vücuttaki su tutulmasına karşı tüketilebilecek 12 gıda.

Bacaklarda, ayaklarda, el parmaklarında ve hatta artan ağırlıkla birlikte vücutta genel oluşan genel şişlik... Ödem, özellikle yaz aylarında oldukça yaygın bir problemdir ve neredeyse her iki kişiden birini etkiler.

Vücudun yüzde 70'e yakını sudan oluşur ve hücrelerin içi ve dışı arasında su hareketleri vardır. Bazen su hücrelere girmekte zorlanır ve yerçekimi nedeniyle özellikle vücudun alt kısmında birikir. Bu, ödem oluşumuna neden olur.

Ödem oluşumunun en yaygın nedenleri kan dolaşımı, lenfatik dolaşım, hormonal dalgalanma, böbrek fonksiyonu ile ilgili sorunlardır. İltihap önleyici ve hipertansiyon ilaçları gibi bazı ilaçların alınması da ödem oluşumuna neden olabilir.

Su tutulumunu azaltmak için öncelikle tuz tüketimini azaltmak ve ödeme neden olan gıdaları diyetten çıkarmak gerekir. Ödeme neden olan gıdalar arasında şekerler, yağlar, soslar, şarküteri etler ve yağlı etler gibi doymuş yağlar bulunur.

Su tutulumunu tetikleyen gıdalar olduğu gibi vücuttan ödemin atılmasını sağlayan gıdalar da vardır. Meyve ve sebzeler ödemle savaşn en iyi gıdalardır. Çünkü bunlar, vücuttan atılmaya yardımcı olan su ve mineraller, damarları koruyan ve vücuttaki sıvıların düzgün dolaşımını sağlayan antioksidan bileşikler içerirler.

Ayrıca iyi yağlar içeren gıdalar ve idrar söktürücüler de ödem atılımına yardımcı olur.

İşte vücuttaki su tutulmasını azaltan en iyi 12 gıda.

Tam tahıllar

Tam tahıllar daha fazla lif ve potasyum gibi mineraller içerirler. Özellikle lif, bağırsak geçişini destekler ve dolaşım sağlığını iyileştirerek kan dönüşün iyi bir şekilde devam etmesini sağlar. Bu, su tutma problemlerini şiddetlendiren kabızlıkla mücadeleye yardımcı olur.

Kavun

Kavun potasyum ve kalsiyum açısından zengindir. Su tutulmasına karşı harika idrar söktürücü özelliklere sahiptir. Kalorisi çok düşüktür, 100 gram kavun sadece 34 kaloridir. Tokluk hissini arttırdığı için mevsiminde tüketilmesi çok tavsiye edilir.

Ananas

Ananas, mükemmel bir ödem önleyici meyvedir. İltihap önleyici ve ödem önleyici etkisiyle bilinen bir enzim olan bromelain içerir. Bromelain sadece taze ananaslarda bulunur.

Kuşkonmaz

Kuşkonmaz, böbrek atılımını uyaran fruktan adlı bir karbonhidrat ve asparagin adlı bir amino asit gibi çeşitli maddelerin varlığı sayesinde mükemmel bir idrar söktürücüdür. Ayrıca dokulardaki fazla suyun atılmasını destekleyen yüksek potasyum içeriğine sahiptir.

Brokoli

Brokoli, yüksek potasyum içeriği sayesinde vücuttan su atılımını sağlayan sebzelerden biridir. Haşlanmış brokoli, çiğ brokoliden daha fazla potasyum içerir.

Lahana

Lahana doğal bir idrar söktürücüdür. Özellikle potasyum açısından zengin olan küçük Brüksel lahanası, böbrekleri uyararak suyun atılmasına etki eder.

Yağlı balıklar

Yağlı balıklar, vücudun üretemedi ve dışarıdan alınması gereken omega 3 yağ asitlerini içerir. Omega 3'ler, iltihap önleyici etkileri sayesinde damar duvarlarını korur. Ayrıca kanın akışkanlığında ve dolayısıyla iyi dolaşımda rol oynarlar. Dolaşımın iyileşmesi, vücuttaki su tutulumunu en aza indirir.

Aromatik otlar ve baharatlar

Su tutulumu durumunda tuz alımınızı azaltmak önemlidir. Genellikle çok tuzlu olan işlenmiş gıdaları diyette sınırlamak gerekir. Bununla birlikte, tuz yerine fesleğen, maydanoz, kişniş ve baharatlar gibi antioksidan ve potasyum sağlayan bitkileri kullanabilirsiniz.

Salatalık

Yüzde 96'sı sudan oluşan salatalıkların idrar söktürücü özellikleri vardır. Kalorisi çok düşük olduğu için çok sık tüketilebilirler. Bacaklarda ödem oluşumuna karşı salatalık, rezene ve kerevizi karıştırarak suyunu içebilirsiniz.

Enginar

Yüksek potasyum içeriği enginarı vücutta tutulan suyun atılmasına yardımcı olan idrar söktürücü bir sebze yapar. Ayrıca fruktan ailesinden bir şeker olan inülin içeriği sayesinde enginarlar su tutulumuna karşı önleyicidir.

Havuç

Havuç yüksek potasyum içeriğine sahip bitkilerden biridir. Ödem üzerinde etkili olmalarını sağlayan bu büyük miktarda potasyumdur. Çiğ havuçlar, pişmiş havuçlara göre daha fazla potasyum içerir.

Kereviz

Kereviz de harika bir idrar söktürücüdür. Yüksek potasyum içeriği, sodyum içeriğini dengeler ve bu da ödem atılımını uyarır.