Yağ yakarken kas kazanmak için 7 gıda

Yağları kasa çevirmeyi kim istemez? Protein açısından zengin ve yağ oranı düşük uygun bir diyetle bunu yapmak mümkün. İşte yağ yakarken aynı zamanda kas kütlenizi artırmanıza yardımcı olacak 7 gıda.

Pek çok insan, egzersiz ve diyeti birleştirerek kas kazanırken fazla yağ yakmak ister, ancak çoğu zaman nereden başlayacaklarını bilemezler. En önemli şey, ne istediğinizi belirlemektir, çünkü yağ kaybetmek istiyorsak, kas yapmak istiyormuşuz gibi aynı tür egzersiz veya diyete ihtiyacımız olmaz.

Her ikisinin de aynı anda başarılabileceği doğrudur, ancak kişi hem egzersiz hem de yemek konusunda özellikle disiplinli olmalıdır. Sadece yağ kaybetmeye odaklanmış olsak bile, kazandığımız kas kütlesini korumamız önemlidir. Yaşam boyunca kas kütlesini korumak şarttır ve her durumda ihmal edilmemesi gerekir.

Yağ kaybetmek için önemli olan, enerji açığı sağlamaktır. Bu nedenle kalori alımını günlük olarak ihtiyaçlara göre ayarlamamız gerekir. Aynı zamanda egzersiz programını ona göre düzenlemek, yağ kaybederken kaslarınızı korumanıza ve artırmanıza yardımcı olur.

Kaliteli proteinler açısından zengin ve yağ açısından fakir bir diyetle yağ kaybederken aynı zamanda kas kazanabilmek mümkündür. Bunu mümkün kılan bazı besinler vardır.

Yağlara elveda, kaslara merhaba diyebilmeniz için anlatalım:

YUMURTA

Oldukça kaliteli proteinler içerdiği için yumurtalar çok eksiksiz bir gıdadır ve tüm gerekli amino asitleri içerirler. Protein kası beslemek için gereklidir ve yumurtalarda kasın büyüyebilmesi için adeta makineyi çalıştırmaktan sorumlu amino asit olan lösin vardır.

Yumurta tüketimi uzun yıllardır kardiyovasküler hastalık riskinin artmasıyla ilişkilendirilmesine rağmen, son yıllarda yapılan çok sayıda bilimsel araştırma bu inancı çürütmüştür. Gerçekleştirilen en son çalışmalardan biri, günde bir yumurta tüketiminin kolesterol açısından hiçbir zararı olmadığını gösteriyor.

Yumurtalar var olan en eksiksiz yiyeceklerden biridir ve özellikle egzersiz yapıyorsanız atıştırmalık olarak haşlanmış yumurta yemeniz, kaslarınız için harikalar yaratabilir.

TAVUK

Hem tavuk hem de diğer etler, öncelikle hayvansal ürünlerde bulunan iyi lösin kaynaklarıdır. Tavuklar, işlenmiş etle birlikte Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından muhtemelen kanserojen gıdalar grubuna dahil edilen kırmızı ete ihtiyaç duymadan et tüketmek için iyi bir seçenektir.

Tavuk, protein açısından zengin, yağ oranı düşük, doyurucu ve çok yönlü bir et olup, 50 gramında yaklaşık 2 ila 3 gram lösin içerir. Bitkisel kaynaklı besinler de protein içerir ancak hayvansal kaynaklı proteinlerin biyoyararlılığı daha yüksektir.

BAKLAGİLLER

Protein ve karbonhidrat içeren baklagiller, harika bir kombinasyondur. Tüm öğünlerde bir miktar protein almak çok önemlidir ve bu baklagillerle mümkündür. Hayvansal gıdalar mükemmel bir protein kaynağıdır, ancak baklagiller de vücuda bu besini sağlar.

Bitkisel kaynaklı proteinli besinler tükettiğimizde, bunları ihtiyacımız olan amino asitler listesini tamamlayan diğer besinlerle birleştirmek önemlidir. Örneğin, harika bir karışım, nohut veya mercimekle birlikte pilav yemektir.

Ek olarak, baklagiller size krampları azaltmaya yardımcı olabilecek büyük miktarda magnezyum sağlar. Baklagillerde bulunan büyük orandaki lif de fayda sağlar. Bazı araştırmalar, düşük lifli bir diyetin kas kasılmalarını önlediğini göstermektedir.

AVOKADO

Aynı anda hem yağ kaybetmeye hem de kas kütlesini artırmaya çalışırken, birçok insanın diyetten mümkün olduğunca tüm yağları çıkarma eğiliminde olması yaygındır. Ancak, kilo vermek ve kas kazanmak istediğinizde yağ tüketimini mümkün olduğunca kısıtlamak yaygın bir hatadır. Gerçek şu ki vücudun bunları değiştirmesi gerekiyor ve bunları tamamen ortadan kaldırmak kesinlikle önerilmiyor.

Bu nedenle, avokado, fındık veya zeytinyağında bulunanlar gibi doymamış yağ içeren, dolayısıyla kalp sağlığına iyi gelen gıdaların tüketimi uygundur. Avokado çok yönlü bir meyvedir ve salatalarda, tostlarda ve hatta smoothie'lerde sayısız tarife olanak tanır.

YOĞURT

Yoğurt da iyi bir protein kaynağıdır, ancak her zaman doğal ve şekersiz olarak tüketilmelidir. Şekerli veya aromalı yoğurtlar doğal yoğurt etkisi göstermez. Örneğin yoğun bir egzersizden sonra alınacak iyi bir yoğurt ve yulaf kombinasyonu harika bir atıştırmalık olacaktır. Yoğurdu tatlandırmak istiyorsanız, sağlıklı ve etkili bir yol meyve eklemektir.

MUZ

Karbonhidratlar, kaslarımızın egzersiz yapabilmesi için ihtiyaç duyduğu yakıttır, bu yüzden hiçbir durumda ihmal edilmemelidir. Karbonhidrat tüketimi, yaptığımız egzersizin türüne ve kendimiz için belirlediğimiz hedeflere bağlı olacaktır. Planımız kilo vermekse, özellikle orta yoğunlukta bir egzersiz yapıyorsak karbonhidrat tüketimini kontrol etmek uygundur, çünkü bir enerji açığı gereksinimini karşılayamazsak bu karbonhidratlar yağa dönüşecektir. Bu durumda, meyvelerde bulunan karbonhidratları tüketmek ve ekmek, makarna veya pirinçten kaçınmak uygun olacaktır.

Düzenli olarak spor yapıyorsak muz çok eksiksizdir, çünkü besleyici olarak pirinç veya makarna gibi diğer karbonhidrat kaynaklarından daha zengin ve daha çeşitlidir. Ayrıca çok doyurucu oldukları için günü daha az iştahla geçirmenizi sağlar.

KURU YEMİŞLER

Her çeşit kuru yemiş mükemmel bir protein kaynağıdır, ancak bazıları diğerlerinden daha yüksek içerir. Özellikle fıstık ve badem çok iyi protein kaynaklarıdır.

Kuru yemişler çok yönlüdür, smoothie'lere ve salatalara eklemenin yanı sıra tek başlarına atıştırmalık olarak da yenilebilir. Her gün bir avuç karışık kuru yemişi diğer protein açısından zengin öğünlerle birleştirmek, tokluğu artırmaya, iştahı azaltmaya ve daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olacaktır.

Kuru yemişlerin kalp hastalıklarını ve diyabeti önlemek gibi başka faydaları da vardır.