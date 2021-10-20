Yağ yakıcı 5 içecek tarifi

Etkili, güçlü bir yağ yakıcıyı evde kendiniz yapabilirsiniz. Evdeki doğal ürünlerle, metabolik süreçleri hızlandırabilir ve yağ yakımını tetikleyebilirsiniz. İşte yağ yakıcı içecek tarifleri.

Metabolizmayı hızlandırmak ve kilo vermek için evde yağ hücrelerini parçalayan ürünleri kullanarak birçok içecek hazırlayabilirsiniz. Metabolizmayı hızlandırma etkisine sahip neredeyse tüm ürünler, yağ birikmesini önler.

Fazla kilolar, vücutta her zaman eşit veya uygun şekilde dağıtılmaz. Çoğu durumda, yağ esas olarak tek bir yerde birikir, vücudumuzun estetiğini bozar ve orantısız ve sarkık hale getirir. En rahatsız edici şey, fazla kiloların göbeğe ve kalçalara yerleşmesidir. Tabii ki, belirli bir yerde yağlardan kurtulmak zordur ancak sadece doğru yiyecekleri yemeye ve egzersiz yapmaya başlayarak fazla kilolardan her zaman kurtulabilirsiniz. Ve tüm bunlara ayrıca yağ yakan içecekler ekliyebilirsiniz; tarifleri aşağıda bulabilirsiniz.

GÖBEK YAĞINI YAKAN BESİNLER

Önce yağ yakıcı besinlere göz atalım:

Baharatlar: Birçoğu metabolizmayı hızlandırır, terlemeyi, kalp atış hızını artırır. Ancak bu, onlarla herhangi bir yiyeceği yiyebileceğiniz anlamına gelmez. Kötü karbonhidratlardan ve yağlı yiyeceklerden kaçının.

Fermente süt ürünleri: Süzme peynir, kefir ve yoğurt, yağ yakıcı kalsitriol içerir. Bu bileşene ek olarak, fermente süt ürünleri, evde deri altı yağını parçalayan çok sayıda protein ve peynir altı suyu içerir.

Su: Su vücudumuzda birçok biyokimyasal işlemi sağlar ve eksikliği durumunda toksinler ve metabolik artıklar vücuttan atılamaz. Metabolizma yavaşladığında kan şekeri seviyesi düşer, yorgunluk, halsizlik ve baş ağrısı başlar. Su eksikliği olduğunda vücut su tutmaya başlar ve ödem oluşur. Kişi kilo vermeye ve doğru beslenmeye başladığında, ilk şey fazla depolanan suyun atılmasıdır.

Salatalık: Su açısından zengin, düşük kalorili bir yağ yakıcıdır. Vücudu içten dışa nemlendirirler, özellikle aktif olarak egzersiz yapan insanlar için faydalıdır. Kabuğu birçok vitamin ve mineral içerir.

Greyfurt: C vitamini açısından zengindir, insülin konsantrasyonunu azaltır. Yağ yakıcı flavonoid naringin, choleretic etkisini arttırır.

Yeşil çay: Vücudu ısıtır, sindirim sürecini iyileştirir. Evde deri altı ve viseral yağları parçalayan yağ yakıcı tiamin içerir.

Yulaf ezmesi: Glikoz seviyelerinizin dengelenmesini ve tatlı isteklerinin bastırılmasını sağlayan bol miktarda lif içerir. Ayrıca, bu tahıl çok miktarda vitamin ve protein içerir.

Çiğ sebzeler: Ssadece vitamin ve lif açısından zengin değil, aynı zamanda kalorileri de oldukça düşüktür. Kalori sınırını aştığınızda yemek harika olabilir.

Zeytinyağı: İşin garibi, zeytinyağı da göbek yağını yakmanıza yardımcı olacaktır. Zeytinyağı, sağlıklı bir tekli doymamış bitkisel yağdır. Tüm salataları onlarla korkmadan tatlandırın.

Düşük kalorili meyveler: Muz ve üzüm hariç hemen hemen tüm meyveler tokluk hissi oluşturdukları için ara öğünlerde kullanılabilir.

YAĞ YAKICI 5 İÇECEK

Şimdi evde nasıl yağ yakıcı içecekler yapacağımıza bakalım. Aşırı göbek yağlarıyla mücadelede en iyi etkiyi elde etmek için tüm ürünlerin en iyi yağ yakma özelliklerini birleştirmek gerekir. Teoriden pratiğe hızlıca geçelim:

Sass'i Suyu

Mide-bağırsak sistemini rahatlatan, fazla sıvıyı uzaklaştıran, metabolizmayı hızlandıran şifalı bir içecektir.

Malzemeler:

- 2 litre su

- 1 çay kaşığı rendelenmiş zencefil

- 1 taze salatalık, soyulmuş ve dilimler halinde kesilmiş

- 1 limon, ince dilimlenmiş

- Taze nane (10-12 yaprak)

Tarif:

Tüm malzemeleri bir sürahide karıştırıp bir gece buzdolabında dinlendiriyoruz. Sass'i suyunu bir gün içinde dilediğiniz kadar içebilirsiniz.

Zencefilli Kefir Kokteyli

Baharatlı kefir kokteyli özellikle akşam yatmadan önce etkilidir. Her gün içerseniz, bileşimdeki yağ yakıcı ürün fazla göbek yağından sizi kurtaracak ve açlık hissini giderecektir. Kırmızı biber ve zencefil metabolizmayı hızlandırır ve tarçın kokteyle hoş bir tat verir. Ayrıca kefirin yağ yakıcı özellikleri vardır.

Malzemeler:

- 200 ml kefir

- Bir tutam kırmızı biber

- 5 gr tarçın

- 5 gr rendelenmiş zencefil kökü

Tarif:

Tüm malzemeleri bir dakika blender ile çırpın. Yağ yakıcı içeceğiniz hazır.

Yağ Yakıcı Kivi Kokteyli

İçecek, günlük kullanıma uygun, etkili bir yağ yakıcıdır. Kivi içeceğe kıvam vermek ve açlığı gidermek için harikadır. Limon ve nane ilavesi ise sizi hem ferahlatacak hem de yağ yakmanıza yardımcı olacaktır.

Malzemeler:

- 100 ml su

- 1 adet kivi

- 1 dilim limon

- 6 yaprak nane

Tarif:

Tüm malzemeleri bir blender ile çırpın, tatlı bir içecek istiyorsanız bal katın. Limon yerine portakal veya greyfurt da kullanabilirsiniz. Ev yapımı yağ yakıcı içeceğinizi hemen tüketin.

Ananas ve Greyfurt Kokteyli

Evde kolayca harika bir ananas ve greyfurt yağ yakıcı içeceği hazırlayabilirsiniz. Egzotik meyveler kullanarak kokteyli hoş bir tada kavuşturacak ve vücudu vitaminlerle dolduracaksınız. Greyfurtun acı tadından korkmuyorsanız, onu kabuk altını soymayın. Hindistan cevizi yağı, ev yapımı keten tohumu yağı ile değiştirilebilir.

Malzemeler

- 4 adet ananas

- Yarım greyfurt

- 1 bardak kefir

- 30 gr kabak çekirdeği

- 30 ml Hindistan cevizi yağı

Tarif:

Meyveleri soyun, tüm malzemeleri bir blenderda çırpın. Bal ile tatlandırın ve tarçın serpin.

Kereviz ve Elma Kokteyli

Bu tür kokteyller atıştırmalık yerine kullanılabilir, mükemmel şekilde doyurucudur, vitaminleri yeniler ve ekstra kalori içermez.

Malzemeler:

- 200 gr kereviz sapı ve yeşilliği

- 2 elma

- Yarım limon suyu

- 200 ml su

Tarif:

Tüm malzemeleri doğrayın ve blenderda karıştırın.