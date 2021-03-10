Yağ yakımını artıran diyet: Sirtuin (Sirt-food) diyeti

Yaza daha fit girmek isteyenler, kendilerine uygun diyet araştırmalarına başladı. Bu diyetler arasında Sirtuin (Sirt-food) diyeti de yer alıyor. Peki son zamanlarda popüler olan Sirtuin diyeti nedir?

Sirtuin diyeti, İngiliz şarkıcı Adele’in 45 kilo vermesine yardımcı olmasıyla ön plana çıkmıştı. Yaz ayına az bir zaman kala tekrar gündeme gelen Sirtuin diyeti hakkında araştırmalar hız kazandı. Bu diyetin de her diyette olduğu gibi doktor kontrolünde yapılması gerekiyor.

21 günlük bir periyottan oluşan Sirtuin diyeti, adını protein sınıfı olan sirtuinden alıyor. 2 fazdan oluşan bir süreç içeren bu diyet, ilk haftadan itibaren yağ yakımını hızlandırıyor.

Peki, Sirtuin (Sirt-food) diyeti nedir, nasıl yapılır?

SIRTUIN (SIRT-FOOD) DİYETİ NEDİR?

İngiltere’de yaşayan iki ünlü beslenme uzmanı tarafından geliştirilen Sirtuin diyeti, uygulanmaya başlandıktan sonra sirtuin proteinlerini harekete geçirerek zayıflama geninin aktive olmasına yardımcı olmaktadır. Bu durum, bir protein grubu olan Sirt’lerin, metabolizma hızı ve yaşam süresi üzerinde etkili olabileceğini göstermektedir.

Bağışıklık sistemini güçlendirmeyi, yaşlanmayı geciktirmeyi, iştahı baskılamayı, iltihaplanmayı önlemeyi ve kalıcı kilo kaybı sağlamayı vaat eden Sirtuin (Sirt-food) beslenme şekli, zorlu bir diyet değildir ve kas kaybı yaşamadan hızlı bir şekilde kilo kaybını hedeflemektedir. Lezzetli gıdalardan oluşan Sirtuin diyeti, doktor kontrolünde herkes tarafından kolaylıkla yapılabilir.

SIRTUIN (SIRT-FOOD) DİYETİ NASIL YAPILIR?

21 gün süren Sirtuin diyeti, toplam iki aşamadan oluşmaktadır. Diyetin ilk safhası bir hafta sürmekte bu süreçte kişi ciddi kalori kısıtlaması ile sirt gıdalardan oluşan özel sıvılar ve öğünlerle beslenmketedir.

Sirtuin diyetine göre, ilk öğün erken saatlerde tüketilmeli ve 19.00’dan sonra herhangi bir şey tüketilmemelidir. Sınırlı miktarda kırmızı et ve süt/süt ürünleri, yine aynı şekilde belirli ölçüde balık ve kümes hayvanları tüketimi önerilmektedir.

1. AŞAMA: İlk aşama 7 gün sürmekte ve hızlı kilo kaybı hedeflenmektedir. Diyetin ilk 3 gününde, günde iki kez yeşil sebze suyu ve 1 ana öğün vardır. Bu yeşil sular; limon, yeşil çay, kereviz ve maydanoz gibi sebzeleri içerir.

Birinci aşamanın ilk 3 gününde almanız gereken kalori en fazla 1000 kalori olmalıdır. Birinci aşamadaki diğer günler 4 ile 7. gün arası 2 ana öğün tüketmeniz ve 2 defa yeşil sebze suyu içmeniz tavsiye edilmektedir. Alınması gereken maksimum kalori ise 1500 kalori olarak belirlenmiştir.

2. AŞAMA: Diyetin ikinci aşaması yaklaşık olarak 14 gün sürmektedir. Bu aşamada kaç kalori aldığınızın bir önemi yoktur. Ancak günde 3 ana öğün sirt-food yiyecekler ile desteklenmelidir. Ayrıca 1 sirt-food içeceği tüketmeniz gerekmektedir.

SIRTUIN DİYETİNDE TÜKETİLEBİLECEK BESİNLER

Bu diyeti savunanlar; yeşil çay, roka, kara lahana, kakao (yüzde 85), kahve, çilek, Medine hurması, hindiba, kuş gözü acı biberi, karabuğday, kereviz, kapari, yaban mersini, zerdeçal, kırmızı soğan, ceviz, sızma zeytinyağı olmak üzere 20 besinin sirtuin proteinlerini aktive ettiğini belirterek kas yıkımını önlediğini ve yağ yakımını artırdığını belirtmektedir.