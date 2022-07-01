Yağları eriten bitki çayı: Göbeği yok eden ve metabolizmayı hızlandıran iki doğal bileşen...

Yağları eriten bitki çayı: Göbeği yok eden ve metabolizmayı hızlandıran iki doğal bileşen...

Adaçayı ve defne yaprağının mucizevi etkilerini birleştirerek göbek çevrenizdeki yağlara veda edebilirsiniz! İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz 2 malzemeli yağları eriten bitki çayı tarifi...

Plaj mevsiminin zirvede olduğu bu günlerde kıyafetlerine veya mayolarına geri dönebilmek için herkes kilosunu kontrol etmek istiyor. Çünkü kumsala giderken herkes rüya gibi bir fiziğe sahip olmak istiyor.

Kilo vermek için kullanılan teknikler arasında bitki çayları oldukça güvenilirdir. Uzmanlara göre yağları etkili bir şekilde eriten mucizevi bir bitki çayı var.

Piyasalarda ucuz ve erişilebilir olan sadece iki doğal içerikle hazırlayabileceğiniz bu çay, hem midenizi boşaltmanızı hem de sağlıklı kalmanızı sağlayacak. Elbette sağlıklı ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite ile birlikte alınmalıdır.

Yağları eriten 2 malzemeli bitki çayı

Hazırlanması için gerekli olan şey, sağlığa faydalarıyla bilinen iki aromaterapi bitkisi olan adaçayı ve defnedir. Sihirli bir bitki çayı elde etmek için tarçın da son malzemenizdir.

Malzemeler

- 5 defne yaprağı

- 10 adaçayı yaprağı

- 1 çubuk tarçın

Tarif

- Yaprakları iyice yıkayarak başlayın.

- Daha sonra malzemeleri doğrudan bir litre kaynamış suya atıp karıştırın.

- Örtün ve yaklaşık 10 dakika demlenmeye bırakın.

- İçmeden önce süzün.

İpuçları

- Bu çay, tercihlerinize göre sıcak veya soğuk olarak tüketilebilir. Ancak sabahları aç karnına tüketilmelidir.

- Çayın geri kalanını buzdolabında saklayın, 2 veya 3 günde bitirebilirsiniz.

- Tarçın ile birlikte bu bitkiler, etkili bir zayıflama için mükemmel bir karışım oluşturur. Ayrıca, sadece kilo vermenizi sağlamakla kalmaz aynı zamanda sağlığı korumak için vücuda bol miktarda besin sağlarlar.