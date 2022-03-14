Yağları mum gibi eriten kür! Yeşil çay, soda ve limonu 15 gün boyunca…

Yağları mum gibi eriten kür! Yeşil çay, soda ve limonu 15 gün boyunca…

Yeşil çay, maden suyu ve limon kürü, yaz aylarına yaklaşırken fazla kilolardan kurtulmak isteyenler için çözüm oluyor. İşte yeşil çay, maden suyu ve limon karışımının vücudunuza etkileri….

Mart ayının ortalarında gelinmesiyle birlikte, yaz tatili hayalleri de başladı.

Geçen seneki bikini ve mayoların içine bu sene girebilecek miyim sorusu da akıllarda yerini aldı.

Kış aylarında beslenme düzeninizi bozduysanız, fazla kilolarınız varsa ve bir an önce kurtulmak istiyorsanız, diyetinize ek olarak yağ yakımınızı hızlandırıcı alternatifler tercih edebilirsiniz.

Metabolizma hızlandırıcı öve yağ yakıcı özelliği ile yıllardır kullanılan yeşil çay, maden suyu ve limon ile birleştiğinde kilo vermek isteyenlerin favori içeceğine dönüşüyor.

Hem iştah bastıcırıcı, hem yağ eritici, hem de sağlıklı bir ara öğün seçeneği bile sayılabilecek “yeşil çay, maden suyu ve limon kürü”, ekonomik ve pratik olmasıyla da beslenme rutinlerinin vazgeçilmesi olacak.

15 gün boyunca düzenli tüketilmesi halinde, tartıdaki eksikliği fark edebilirsiniz. Tabi aynı zamanda günlük egzersiz ve su tüketiminizi de ihmal etmemeniz gerekiyor.

YEŞİL ÇAY SODA LİMON KÜRÜ

Soda, içeriğindeki zengin mineraller sayesinde hem zayıflama sürecinde bünyenizi destekleyici olacaktır, hem de hamsızlıklık ve şişkinliği önleyecektir.

Yeşil çay ise mükemmel bir antioksidan özelliğe sahip olup, yeşil çaya bu etkileri veren polifenol adlı bitkisel içerikler aynı zamanda yağ yakımını da hızlandıracaktır.

Limon da diyet listelerinin olmazsa olmazları arasında yer almakla birlikte, vücutta depolanan fazla yağlardan kurtulmayı ve enerjiyi sağlayacaktır.

2,5 su bardağı kaynar suya 2 tatlı kaşığı yeşil çay atıp 10 dakika kadar demlenmesini bekleyin.

Demlendikten sonra yarım limonu sıkarak kabuğu ile beraber yeşil çayın içine atın. Sonra maden suyunu da ekleyin. Çayınızı taze olarak 15 gün boyunca tüketin. Daha sonra 15 gün ara vererek yeniden başlayabilirsiniz.