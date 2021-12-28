Yağlı saçlarla mücadele etmenin 5 yolu

Güzel bir görünüme sahip olmada saçların etkisi büyük. Yağlı saçlar ise en önemli saç problemlerinden biri. İşte size bu problemden kurtulmak için verebileceğimiz 5 tavsiye...

Saç kökünde bulunan yağ bezleri sürekli sebum üretir. Bunun nedeni ise cildi bakterilerden korumak ve saç derisinin pH'ını belli seviyede tutmaktır. Fakat üretilen sebumun normal seviyenin üstüne çıkması bazen can sıkıcı olabilir.

Stres, hormonlar, aşırı yağlı beslenme veya çevresel faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan bu durum kötü bir görüntüye neden olduğu gibi psikolojiyi de olumsuz yönde etkilemektedir.

Peki bu durumla nasıl baş edebiliz? İşte size birkaç ipucu...

İLK ADIM DOĞRU ŞAMPUAN SEÇİMİ

Kendi saç tipinize uygun bir şampuan seçimi yapmalısınız. Kullanacağınız şampuanın derin temizleme özelliğinin olmasının yanı sıra nemlendirici etkisi de olmalı. Nemlendirici özelliği bulunan şampuanlar saç derisinin aşırı kurumasını önleyerek fazla yağ üretiminin önüne geçer. Aynı zamanda tercih edeceğiniz şampuanın yağ ve silikon içermemesine de dikkat etmelisiniz.

SIK YIKAMAMAYA ÖZEN GÖSTERİN

Saçı sık yıkamak bilinenin aksine yağlanmayı azaltmaz. Uzmanlara göre yağ dengesini sağlamak için saçları en az 2 günde bir yıkamalısınız. Bu yüzden belli bir saç yıkama rutininizin olması önemli.

SAÇINIZA ÇOK SIK DOKUNMAYIN

Saçınıza ne kadar az temas ederseniz o kadar iyi. Sürekli saçınızla oynamanız, saç kökündeki yağ bezlerinin uyarılmasına neden olarak yağlanmayı artırır. Mümkün olduğunca saçınıza dokunmayın ve az tarayın.

ILIK SUYLA YIKAYIN

Saçınızı aşırı sıcak suyla yıkadığınızda daha iyi yağdan arınacağını düşünebilirsiniz. Fakat aşırı sıcak su saç derisini kurutur. Saç ise cildi nemlendirmek için daha fazla yağ üretmek zorunda kalır. Bu yüzden saçlarınızı yıkarken ılık su kullanmaya özen göstermelisiniz.

DENGELİ BESLENİN

Kötü bir beslenme düzeni ve aşırı yağlı yiyecekler tüketme saçın yağlanmasını hızlandıran etkenlerden birkaçı. Sebze-meyve ağırlıklı bir beslenme rutini oluşturmanız saç sağlığınız açısından önemli.